เจาะเส้นทางปืนตำรวจ ไปอยู่ในมือตี๋คลังแสงได้ไง ชี้เปลี่ยนมา 4 มือ ก่อนดีลมา 1 แสน

เจาะเส้นทางปืนตำรวจ ไปอยู่ในมือ หมิงเฉิน ซัน หนุ่มจีนคลังแสง ได้ยังไง ชี้เปลี่ยนคนถือครองมา 4 ราย เป็นตำรวจ ก่อนเมียเก่า ดีลซื้อให้ 1 แสน
กรณีนาย หมิงเฉิน ซัน ผู้ต้องหาชาวจีน ที่ซุกอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟร์ไว้จำนวนมาก ในบ้านพักที่ชลบุรี โดยมีจุดที่น่าสงสัยมากมาย ในขณะที่เจ้าตัวอ้างว่าซื้ออาวุธมาจากช่องทางออนไลน์ เพราะชอบอาวุธ และเตรียมใช้ทำร้ายตัวเอง แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อพร้อมเร่งเช็กเส้นทางการเงิน อีกทั้งยังพบว่า ปืนพกของผู้ต้องหา เคยมีชื่อผู้ครอบครองเป็นตำรวจสังกัดนครบาล 2 นั้น
คืบหน้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้มีการตรวจสอบว่าอาวุธปืนที่หนุ่มจีนซื้อมา พบว่ามีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองมาแล้ว 4 ต่อ
- เริ่มจากเป็นของข้าราชการตำรวจ รอง สวป.สน.สายไหม แต่ถูกนำไปจำนำให้เพื่อนเมื่อปี 54
- ปืนถูกขายต่อให้ตำรวจ สน.เตาปูน
- ขายต่ออีกทอดให้ตำรวจฝ่ายอำนวยการ บช.น.
- ขายต่อให้ รองสว.อก.สน.ห้วยขวาง ที่ถูกออกจากราชการ และถูกจำคุกคดีเจ้าพนักงานรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้า มาแล้ว 3 ปีกว่า เป็นมือสุดท้าย
ทั้งนี้ ตำรวจ บก.น.2 ได้เรียกผู้เกี่ยวข้องทำการสอบปากคำกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ ทาง บก.น.2 และ บก.อก.บช.น. สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3