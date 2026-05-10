พระเอกซีรีส์แนวตั้ง จากรับบท CEO ผันเป็นคนสวนในชีวิตจริง เหตุ AI ทำตกงาน


            พระเอกหนุ่มเปิดชีวิต จากบท CEO จอมบงการ ที่คนคุ้นตา ต้องผันตัวเป็นชาวสวน ปลูกพริกเลี้ยงชีพ หลังตกงานเพราะ AI แทบไม่มีคนจ้างเล่นซีรีส์แนวตั้ง 

พระเอกตกงาน
ภาพจาก sina 

           เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเรื่องราวของ จางเสี่ยวเล่ย นักแสดงจีนวัย 28 ปี ที่โด่งดังจากการรับบทเป็นบอสจอมบงการในซีรีส์แนวตั้ง และเคยมีผลงานมาแล้วกว่า 200 เรื่อง แต่ใครจะคิดว่าพระเอกดังอย่างเขา ต้องพลิกผันมาทำงานสวนเพื่อหาเลี้ยงชีพ หลังตกงานเพราะ AI 
 
รายงานเผยว่า จางเสี่ยวเล่ย เริ่มหันมาทำงานในฟาร์มที่มณฑลชิงไห่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา หลังตกอับ งานหาย ถูกเทคโนโลยี AI เข้ามาแทนที่ จนผู้สร้างซีรีส์ไม่จำเป็นต้องพึ่งนักแสดงตัวจริงอีกต่อไป 

สำหรับ จางเสี่ยวเล่ย เริ่มเข้าสู่วงการหลังมีเพื่อนพาเขาไปแนะนำกับทีมงานที่ถ่ายทำซีรีส์แนวตั้ง เมื่อช่วงปลายปี 2566 นับจากนั้นเขาก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของผู้ชมเป็นอย่างดี โดยในบรรดาซีรีส์แนวตั้งกว่า 200 เรื่องที่เขาร่วมแสดง มีถึง 70% ที่เขารักบทเป็นท่านประธาน หรือ CEO จอมจู้จี้ แสดงความรักด้วยวิธีบงการ

พระเอกตกงาน
ภาพจาก sina 

           จางเสี่ยวเล่ย ยอมรับว่าได้เห็นยุคทองของการพัฒนาวงการซีรีส์แนวตั้งมาแล้ว และในช่วงที่เขามีงานชุกที่สุด เขาต้องถ่ายงาน 3 วันติดกันโดยไม่ได้พัก และในกรุ๊ปแชตประกาศหาคนมาออดิชั่น ก็มีข่าวรับสมัครนักแสดงเด้งขึ้นมาบ่อย ๆ 

           อย่างไรก็ตาม ในปีนี้เขากลับได้รับข้อเสนอให้ถ่ายงานเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น แถมค่าตัวยังได้แค่ครึ่งเดียวของปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วงการซีรีส์แนวตั้งนำเทคโนโลยี AI มาใช้สร้างตัวละครเสมือน จนสามารถสร้างผลงานได้โดยไม่ต้องจ้างนักแสดงจริงมาเล่นอีกต่อไป เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 

           เมื่อถึงจุดนี้ จางเสี่ยวเล่ย ก็ต้องมองหาเส้นทางในอาชีพอื่น ด้วยเหตุนี้เมื่อต้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา เขาจึงหันมาทำสวนพริกในชิงไห่ โดยใช้เงินลงทุนราว 400,000 หยวน (ราว 1.89 ล้านบาท) โดยที่เขาเลือกปลูกพริก เพราะพ่อแม่เคยเป็นคนทำสวนพริกมาก่อนเป็นสิบ ๆ ปี ทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรมาเยอะมาก 

           "ตอนนี้งานเต็มเวลาของผมคือการปลูกพริกและนำไปขายตามถนนครับ ถ้ามีโอกาสรับงานแสดง ผมก็จะทำนะ แต่ถ้าไม่มี ผมก็จะเป็นคนสวน" จางเสี่ยวเล่น กล่าว 

           เขายังบอกอีกว่า "ผมตบหน้าคนอื่นขณะแสดง แต่กลับถูกความจริงตบหน้าซะเอง" และ "ในละครผมมีเงินมหาศาล แต่ในความเป็นจริง แค่ลูกค้าลืมจ่ายเงินผม 10 หยวน (ราว 47 บาท) ผมก็หงุดหงิดแล้ว"




พระเอกตกงาน
ภาพจาก sina 

           ทั้งนี้ เขานำพริกที่ปลูกมาวางขายในตลาดชนบท โดยทำเงินได้กิโลกรัมละ 4 หยวนเท่านั้น (ราว 19 บาท) อย่างไรก็ตาม เขายังคงเชื่อมั่นว่าชีวิตนั้นมีขึ้นและลง และเขาก็จะสามารถก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปได้ในที่สุด

           เรื่องราวของจางเสี่ยวเล่ย ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์บนโลกออนไลน์อย่างมาก หลายคนมองว่า การที่บอสต้องผันตัวมาเป็นชาวสวน นับว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก จะให้ปรับตัวก็คงต้องใช้เวลา ขณะที่บางคนชี้ว่า 

           "ฉันไม่ชอบตัวละครเสมือนเลย มันไม่ใช่ของจริง ดูไปก็รู้สึกอึดอัดมาก เพราะงั้นฉันเลยคิดว่ายังไงซะนักแสดงที่เป็นมนุษย์จริง ๆ แบบจางเสี่ยวเล่น น่าจะยังมีโอกาสอยู่ในอนาคต"


ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP




พระเอกซีรีส์แนวตั้ง จากรับบท CEO ผันเป็นคนสวนในชีวิตจริง เหตุ AI ทำตกงาน โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 12:58:25
