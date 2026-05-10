ไวรัลม่านรูดราคาประหยัด ครั้งละ 200 แค่กั้นผ้าใบฟ้า แค่ขับรถเข้าก็จัดได้ทันที

ญี่ปุ่น ผุดม่านรูดแนวใหม่ ตั้งอยู่กลางป่า เล่นง่ายแค่ใช้ผ้าใบกั้น คิดราคาถูกครั้งละ 200 ไม่ต้องกังวลเรื่องโรค คนมอง แถมอยู่กลางเขา จะดังแค่ไหนก็ได้ !
ภาพจาก Instagram loveparking1
เป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ฝั่งญี่ปุ่น เมื่อมีผู้ใช้ X @boku_higuma โพสต์ถึงม่านรูดแนวใหม่ ที่มาพร้อมกับราคาสุดประหยัด เพียงครั้งละ 1,000 เยน ซึ่งที่ชวนอึ้งไม่ได้มีเพียงแค่ราคาถูกจนน่าตกใจ แม้แต่สภาพของม่านรูดที่ตั้งอยู่กลางป่าเขา โดยมีเพียงโครงไม้กับผ้าใบกั้นไว้ง่าย ๆ ก็ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน
โดยจากป้ายราคา ได้แจ้งเรตราคาสำหรับการเข้าพัก ระหว่าง 10.00 - 20.00 น. คิดราคา 2 ชั่วโมง 500 เยน (ราว 100 บาท) ส่วนเวลา 20.00 - 10.00 น. คิดราคา 1 รอบ 1,000 เยน (ราว 200 บาท)
- ราคาถูกมากสำหรับการใช้เวลา 2 ชั่วโมง ช่วงกลางวัน
- พักผ่อนและค้างคืนได้ครั้งละ 1,000 เยน สูงสุด 12 ชั่วโมง
- ไม่ต้องกังวลเรื่องโควิด 19 เพราะอยู่บนรถของคุณเอง
- อยู่บนที่ดินส่วนบุคคล ไม่ต้องกังวลเรื่องตำรวจหรือสายตรวจ
- มีรั้วกั้น ไม่ต้องกลัวถูกใครแอบมอง ไม่มีใครรู้แน่ ๆ
- ตั้งอยู่บนภูเขา จะส่งเสียงดังแค่ไหนก็ได้
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าม่านรูดแห่งนี้มีชื่อว่า ラブP หรือ Love Parking ตั้งอยู่ริมถนนสายหนึ่งในจังหวัดคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง รับลูกค้าได้สูงสุด 10 คัน โดยมีจุดสังเกตคือผ้าใบสีน้ำเงิน ซึ่งผู้มาใช้บริการก็แค่ขับรถเข้าไปจอดในช่องที่มีให้ พร้อมรูดผ้าใบปิด เพียงเท่านี้ก็ได้พื้นที่ส่วนตัวสำหรับการพักผ่อนหรือการทำกิจกรรมใด ๆ บนรถแล้ว
อย่างไรก็ตาม หลังภาพกลายเป็นไวรัลก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ ตั้งคำถามว่าเปิดแบบถูกกฎหมายหรือไม่ ดูเหมือนแคมป์หลบภัยมากกว่าที่พัก บางคนยังแซวว่าข้อเสียของที่นี่ คือเข้าพักไม่ได้ถ้าไม่มีรถ ซึ่งก็ไม่น่ามีบริการรูมเซอร์วิสด้วยแน่นอน
