ไวรัลม่านรูดราคาประหยัด ครั้งละ 200 แค่กั้นผ้าใบฟ้า แค่ขับรถเข้าก็จัดได้ทันที

 
          ญี่ปุ่น ผุดม่านรูดแนวใหม่ ตั้งอยู่กลางป่า เล่นง่ายแค่ใช้ผ้าใบกั้น คิดราคาถูกครั้งละ 200 ไม่ต้องกังวลเรื่องโรค คนมอง แถมอยู่กลางเขา จะดังแค่ไหนก็ได้ !

            เป็นไวรัลที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ฝั่งญี่ปุ่น เมื่อมีผู้ใช้ X @boku_higuma โพสต์ถึงม่านรูดแนวใหม่ ที่มาพร้อมกับราคาสุดประหยัด เพียงครั้งละ 1,000 เยน ซึ่งที่ชวนอึ้งไม่ได้มีเพียงแค่ราคาถูกจนน่าตกใจ แม้แต่สภาพของม่านรูดที่ตั้งอยู่กลางป่าเขา โดยมีเพียงโครงไม้กับผ้าใบกั้นไว้ง่าย ๆ ก็ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน 

            โดยจากป้ายราคา ได้แจ้งเรตราคาสำหรับการเข้าพัก ระหว่าง 10.00 - 20.00 น. คิดราคา 2 ชั่วโมง 500 เยน (ราว 100 บาท) ส่วนเวลา 20.00 - 10.00 น. คิดราคา 1 รอบ 1,000 เยน (ราว 200 บาท)

            แม้ว่าที่พักจะตั้งขึ้นง่าย ๆ ลักษณะคล้ายกันลานจอดรถมากกว่าม่านรูด แต่ทางที่พักก็ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น โดยชี้ว่า 

            - ราคาถูกมากสำหรับการใช้เวลา 2 ชั่วโมง ช่วงกลางวัน

            - พักผ่อนและค้างคืนได้ครั้งละ 1,000 เยน สูงสุด 12 ชั่วโมง 

            - ไม่ต้องกังวลเรื่องโควิด 19 เพราะอยู่บนรถของคุณเอง 

            - อยู่บนที่ดินส่วนบุคคล ไม่ต้องกังวลเรื่องตำรวจหรือสายตรวจ

            - มีรั้วกั้น ไม่ต้องกลัวถูกใครแอบมอง ไม่มีใครรู้แน่ ๆ 

            - ตั้งอยู่บนภูเขา จะส่งเสียงดังแค่ไหนก็ได้

            ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่าม่านรูดแห่งนี้มีชื่อว่า ラブP หรือ Love Parking ตั้งอยู่ริมถนนสายหนึ่งในจังหวัดคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง รับลูกค้าได้สูงสุด 10 คัน โดยมีจุดสังเกตคือผ้าใบสีน้ำเงิน ซึ่งผู้มาใช้บริการก็แค่ขับรถเข้าไปจอดในช่องที่มีให้ พร้อมรูดผ้าใบปิด เพียงเท่านี้ก็ได้พื้นที่ส่วนตัวสำหรับการพักผ่อนหรือการทำกิจกรรมใด ๆ บนรถแล้ว

            อย่างไรก็ตาม หลังภาพกลายเป็นไวรัลก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ ตั้งคำถามว่าเปิดแบบถูกกฎหมายหรือไม่ ดูเหมือนแคมป์หลบภัยมากกว่าที่พัก บางคนยังแซวว่าข้อเสียของที่นี่ คือเข้าพักไม่ได้ถ้าไม่มีรถ ซึ่งก็ไม่น่ามีบริการรูมเซอร์วิสด้วยแน่นอน 

ไวรัลม่านรูดราคาประหยัด ครั้งละ 200 แค่กั้นผ้าใบฟ้า แค่ขับรถเข้าก็จัดได้ทันที โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:53:42
