ฝรั่งเมาหนัก ไล่หาเรื่องที่ภูเก็ตไม่เลือกหน้า คนไทยจัดให้ตามขอ สุดท้ายลงไปกองกับพื้น

เดือดกลางเมืองภูเก็ต ฝรั่งเมาหนักไล่หาเรื่องคนไม่เลือกหน้า ชาวบ้านและพลเมืองดีสุดทน ซัดร่วงลงไปกองกับพื้น แฉเมียไม่ห้าม แถมอวดเบ่งไม่หยุด
วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ ลงคลิปเหตุการณ์วุ่นกลางเมืองภูเก็ต หลังมีชายชาวต่างชาติรายหนึ่ง คล้ายมีอาการมึนเมา ก่อเหตุอาละวาด หาเรื่องผู้คน และไล่ทำร้ายผู้คนไม่เลือกหน้า เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ที่ผ่านมา
จากข้อมูลของผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า ผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติมากับหญิงคนไทย ฝ่ายหญิงมีอาการโวยวาย ส่งเสียงด่าทอคนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ชายชาวต่างชาติมีพฤติกรรมหาเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติรายอื่น ก่อนสถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นการวิ่งไล่กันมาถึงบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่
ระหว่างเกิดเหตุ ฝ่ายหญิงได้ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ ทำให้พลเมืองดีและคนไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงรีบเข้ามาช่วยแยกคู่กรณี เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์รุนแรง อย่างไรก็ตาม ชายชาวต่างชาติกลับยังไม่ยอมหยุด และพยายามเข้าทำร้ายผู้ที่เข้ามาห้ามปราม พลเมืองดีบางส่วนทนไม่ไหว ปรี่เข้าไปฟาดแข้งใส่ฝรั่งรายดังกล่าวจนลงไปกองกับพื้น
จากคลิปชายชาวต่างชาติเตะรองเท้าใส่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนน จนเกือบถูกเด็กที่นั่งอยู่บนรถ ก่อนจะเดินตรงเข้าไปหาชายไทยที่ยืนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ แม้อีกฝ่ายจะยกมือพร้อมพูดว่า ไม่ใช่ผม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา แต่ชายชาวต่างชาติยังคงเดินเข้าประชิด จนเกิดเหตุปะทะและชกต่อยกันขึ้นในที่สุด
ขณะเดียวกัน หญิงไทยที่อยู่ในเหตุการณ์ได้พยายามเข้าห้าม พร้อมกล่าวปกป้องฝ่ายชายว่า แฟนน้องไม่ได้ทำอะไร ก่อนจะพูดในลักษณะข่มขู่ว่า เดี๋ยวรู้ว่าเป็นใคร และอ้างว่ารู้จักบุคคลมีอิทธิพล จากนั้นยังคงโวยวายใส่ผู้คนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังคลิปถูกแชร์ออกไป ส่งผลให้ผู้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมเมากร่างของคนต่างชาติ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV, Phuket Times ภูเก็ตไทม์