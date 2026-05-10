เมื่อน้องปิดเทอม หลวงพี่เลยพาเข้าคอร์สพิเศษ มาเป็นเด็กวัด ลดน้ำหนักแบบได้บุญ

เมื่อน้องปิดเทอม หลวงพี่จึงพาเข้าคอร์สลดน้ำหนักแบบพิเศษ เป็นเด็กวัดเฉพาะกิจ ได้เหงื่อแถมได้ช่วยงานศาสนกิจ เปิดเทอมใหม่จะต้องเป๊ะ
ภาพจาก โหนกระแส
วานนี้ (9 พฤษภาคม 2569) ครอบครัวข่าว 3 นำเสนอเรื่องราวสุดน่ารัก เกี่ยวกับเด็กวัดคนใหม่ที่โผล่ติดตามหลวงพี่มาบิณฑบาตร บริเวณถนนเชิงเนิน-ชากกระบก ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเด็กวัดไม่ใช่เด็กชาย แต่เป็นสาววัยรุ่นหน้าตาน่ารักที่กำลังถือตระกร้าหวายใบใหญ่ สร้างรอยยิ้มและเรียกความเอ็นดูจากชาวบ้านไม่น้อย
โดย พระนิว พระพี่ชาย เผยด้วยรอยยิ้มว่า สาเหตุที่พาน้องสาวมาเป็นเด็กวัด เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงปิดเทอม น้องสาวใช้ชีวิตแบบเอ็นจอยอีตติ้ง กินนอนวนไปจนน้ำหนักพุ่ง แถมยังชอบตื่นสาย จึงวางแผนให้น้องสาวมาช่วยงานศาสนกิจ เดินตามบิณฑบาตรเพื่อเป็นการออกกำลังกายในช่วงเช้า ซึ่งทำให้ได้ฝึกวินัยในการตื่นเช้า มารับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ด้วย
แม้จะเห็นลูกสาวแอบสัปหงกหรือบ่นบ้าง แต่ก็เห็นความพยายามที่ลูกตั้งใจเดินถือของจนเต็มตะกร้า
ทางด้านน้องสาว ยอมรับว่าช่วงแรกก็มีงัวเงียบ้าง แต่เมื่อได้ออกมาเดินก็สดชื่นดี และหวังว่าปิดเทอมนี้น้ำหนักจะลดลงตามที่หลวงพี่ตั้งใจไว้
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3