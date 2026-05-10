HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เมื่อน้องปิดเทอม หลวงพี่เลยพาเข้าคอร์สพิเศษ มาเป็นเด็กวัด ลดน้ำหนักแบบได้บุญ

 
          เมื่อน้องปิดเทอม หลวงพี่จึงพาเข้าคอร์สลดน้ำหนักแบบพิเศษ เป็นเด็กวัดเฉพาะกิจ ได้เหงื่อแถมได้ช่วยงานศาสนกิจ เปิดเทอมใหม่จะต้องเป๊ะ

เด็กวัด
 ภาพจาก โหนกระแส 

         วานนี้ (9 พฤษภาคม 2569) ครอบครัวข่าว 3 นำเสนอเรื่องราวสุดน่ารัก เกี่ยวกับเด็กวัดคนใหม่ที่โผล่ติดตามหลวงพี่มาบิณฑบาตร บริเวณถนนเชิงเนิน-ชากกระบก ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเด็กวัดไม่ใช่เด็กชาย แต่เป็นสาววัยรุ่นหน้าตาน่ารักที่กำลังถือตระกร้าหวายใบใหญ่ สร้างรอยยิ้มและเรียกความเอ็นดูจากชาวบ้านไม่น้อย 
 
          โดย พระนิว พระพี่ชาย เผยด้วยรอยยิ้มว่า สาเหตุที่พาน้องสาวมาเป็นเด็กวัด เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงปิดเทอม น้องสาวใช้ชีวิตแบบเอ็นจอยอีตติ้ง กินนอนวนไปจนน้ำหนักพุ่ง แถมยังชอบตื่นสาย จึงวางแผนให้น้องสาวมาช่วยงานศาสนกิจ เดินตามบิณฑบาตรเพื่อเป็นการออกกำลังกายในช่วงเช้า ซึ่งทำให้ได้ฝึกวินัยในการตื่นเช้า มารับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ด้วย 

เด็กวัด
 ภาพจาก โหนกระแส 

เด็กวัด
 ภาพจาก โหนกระแส 

           ขณะที่คุณแม่เผยอย่างอารมณ์ดีว่า ตนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งตอนที่พระพี่ชายมาชวน น้องสาวก็ขัดไม่ได้ ถือเป็นกุศโลบายที่ดีในการลดความอ้วน และได้บุญไปในตัว 

           แม้จะเห็นลูกสาวแอบสัปหงกหรือบ่นบ้าง แต่ก็เห็นความพยายามที่ลูกตั้งใจเดินถือของจนเต็มตะกร้า

           ทางด้านน้องสาว ยอมรับว่าช่วงแรกก็มีงัวเงียบ้าง แต่เมื่อได้ออกมาเดินก็สดชื่นดี และหวังว่าปิดเทอมนี้น้ำหนักจะลดลงตามที่หลวงพี่ตั้งใจไว้ 
 
เด็กวัด

เด็กวัด

เด็กวัด

เด็กวัด


ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เมื่อน้องปิดเทอม หลวงพี่เลยพาเข้าคอร์สพิเศษ มาเป็นเด็กวัด ลดน้ำหนักแบบได้บุญ โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:15:09 5,724 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย