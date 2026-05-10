พลายทองใบ ช้างพรีเซ็นเตอร์โฆษณาดัง ปิดตำนานงาสวยที่สุดในไทย ล้มแล้วในวัย 53 ปี

อาลัย พลายทองใบ ช้างดังเจ้าของงาสวยที่สุดในไทย ล้มอย่างสงบในวัย 53 ปี เตรียมจัดพิธีฝังอย่างสมเกียรติ
วันนี้ (10 พฤษภาคม 2569) มีการเปิดเผยข่าวเศร้า ภายหลัง พลายทองใบ หรือ ปู่ทองใบ ช้างพลายชื่อดังของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในช้างที่มีงาสวยและยาวสุดในไทย ล้มลงอย่างสงบด้วยอายุ อายุ 53 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้คนบ้านตากลาง หมู่ 9 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยเจ้าของเตรียมจัดพิธีตามขนบธรรมเนียมของชาวกวยอย่างสมเกียรติ
พลายทองใบ เป็นช้างพลายอายุ 53 ปี สูงประมาณ 3.80 เมตร มีลักษณะคชลักษณ์ที่โดดเด่น โดยเฉพาะงาคู่ยาวกว่า 2.10 เมตร จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในช้างที่มีงางดงามที่สุดของประเทศไทย เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2516 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นลูกของ พังบัวเงิน หรือ พังเงิน อายุราว 103-105 ปี ส่วนพ่อชื่อ พลายน้อย ซึ่งล้มไปก่อนหน้านี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พ่อพลายทองใบ กับควาญเสือ เเฟนเพจ
ที่ผ่านมา พลายทองใบเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาเบียร์ชื่อดัง และถือเป็นช้างที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ปัจจุบันอยู่ในโครงการ นำช้างคืนถิ่น เพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิด ภายในศูนย์คชศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ด้านการดูแล พลายทองใบมี พ่อลุน ศาลางาม เป็นควาญช้างผู้ดูแลใกล้ชิดมาโดยตลอด ขณะที่เจ้าของที่แท้จริงคือพี่ชายของพ่อลุน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับครูบาใหญ่และหมอช้าง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดพิธีฝังให้สมเกียรติและเป็นไปตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวกวย
สำหรับพิธีเมื่อช้างล้มของชาวกวยในจังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นพิธีสำคัญที่ปฏิบัติเสมือนการสูญเสียสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว โดยจะมีทั้งพิธีเซ่นไหว้ผีปะกำ การนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา รวมถึงการฝังร่างช้างในหลุมลึกตามประเพณี พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของช้างที่ล่วงลับ
นอกจากนี้ ตามความเชื่อของชาวกวย เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีจนเหลือเพียงโครงกระดูก จะมีพิธีขุดขึ้นมาทำบุญอีกครั้ง ก่อนนำไปเก็บไว้ที่สุสานช้าง วัดป่าอาเจียง ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมโครงกระดูกช้างของชุมชน
ขณะเดียวกัน มีการกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดพายุฤดูร้อนพัดต้นพญาสัตบรรณขนาดใหญ่ล้มทับรูปปั้นช้างคู่ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) จนได้รับความเสียหาย โดยช้างพลายรูปหนึ่งสีข้างเป็นรู อีกตัวมีงาหัก ซึ่งชาวบ้านบางส่วนมองว่าอาจเป็นลางบอกเหตุก่อนการล้มของพลายทองใบในครั้งนี้
ทั้งนี้ ในทุกวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันช้างไทย จะมีการจัดพิธีทำบุญใหญ่ ณ ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่ล่วงลับ ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ชุมชนยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
