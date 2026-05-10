เทรนด์ใหม่ หนุ่มสาวจีนสร้างแฟนเก่า AI เกิดตั้งคำถาม ช่วยมูฟออน หรือยิ่งจมกับรักเก่า ?


          วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล รายงานถึงเทรนด์ใหม่ในหมู่หนุ่มสาวชาวจีนที่น่าเป็นห่วง เมื่อผู้คนเริ่มหันมาสร้าง "แฟนเก่า AI" โดยใช้เทคโนโลยี AI สร้างตัวตนเสมือนของแฟนเก่าขึ้นมา หลังมีบริการ Ex.skill ที่เปิดทางให้หนุ่มสาวที่ยังลืมรักเก่าไม่ได้เหล่านี้ อัปโหลดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น แชต ภาพ หรือแม้แต่โพสต์บนโซเชียลเก่า ๆ รวมถึงข้อความอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบกลั่นกรอง จำลองแฟนเก่าเหล่านั้นขึ้นในรูปแบบ AI 
 
          โดยแฟนเก่า AI สามารถเลียนแบบได้ทั้งน้ำเสียง คำพูดติดปาก หรือแม้แต่ภาษาของคนรักที่ละเอียดอ่อน รวมถึงความทรงจำที่เคยมีรวมกัน ตามข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไป ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานเริ่มโอนย้ายความทรงจำในรูปแบบชีววิทยา มาเป็นเครือข่ายดิจิทัลแทน

          โดย GitHub ผู้สร้าง Ex.skill ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า โปรเจกต์นี้มีไว้เพื่อการสำรวจตัวเองและเยียวยาทางอารมณ์เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการคุกคาม การสะกดรอยตาม หรือละเมิดความเป็นส่วนตัว แต่ความนิยมที่เพิ่มขึ้นกลับทำให้เกิดการถกเถียงอย่างมากในแง่ของความเป็นส่วนตัว การพึ่งพาทางอารมณ์ และขอบเขตการใช้งาน AI ในเรื่องความรัก 

          แม้ว่า Ex.skill ควรจะถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้คนมูฟออนจากความรักที่จบลงได้ แต่ในตอนนี้ กลับมีความกังวลมากขึ้นว่าความผูกพันทางอารมณ์ อาจส่งผลเสียต่อการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ที่ดี กับมนุษย์จริง ๆ รวมถึงยังมีความกังวลในแง่ความเป็นส่วนตัวด้วย เนื่องจากข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ถูกนำเข้าสู่เครือข่ายโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ยินยอม 



          อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีเสียงวิจารณ์มากมาย แต่ผู้ใช้งานหลายคนยอมรับว่า แฟนเก่า AI ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนได้ปิดฉากความสัมพันธ์ได้จริง ๆ โดยมีคนหนึ่งเล่าว่า ตนสามารถพูดเรื่องที่ไม่กล้าพูดตอนที่ยังอยู่ด้วยกัน กับแฟนเก่า AI และบางคนก็พบว่า แฟนเก่า AI ช่วยให้พวกเขารู้ตัวว่า จริง ๆ แล้วคนเก่า ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต 

          "ในที่สุดฉันก็สามารถพูดทุกอย่างที่เคยลังเลในการพูด ซึ่งนั่นทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น" ชาวเน็ตรายหนึ่ง ระบุ


ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral




เทรนด์ใหม่ หนุ่มสาวจีนสร้างแฟนเก่า AI เกิดตั้งคำถาม ช่วยมูฟออน หรือยิ่งจมกับรักเก่า ? โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 20:28:11 7,778 อ่าน
