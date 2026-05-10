กลุ่ม เอมิเรตส์ แจกโบนัสฉ่ำ พนง. รับเลย 20 สัปดาห์ หลังผลประกอบการพุ่ง


           กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ ประกาศแจกโบนัส 20 สัปดาห์ พนักงานนับแสนรับทรัพย์กันถ้วนหน้า หลังทำรายได้สูงเป็นประวัติการณ์ 

เอมิเรตส์

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ Gulf News รายงานว่า กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ (The Emirates Group) ประกาศมอบโบนัสพิเศษ 20 สัปดาห์แก่พนักงานทั้ง 130,000 คน หลังทำผลประกอบการสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีงบประมาณ 2025-26 โดยบรรลุกำไรสุทธิ รายได้ และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สูงสุดเท่าที่เคยมีมา 

          โดยกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ ซึ่งประกอบด้วย สายการบินเอมิเรตส์ และ dnata ซึ่งให้บริการเรื่องการบิน รวมถึงบริษัทในเครือที่ครอบคลุมธุรกิจขนส่งสินค้า ท่องเที่ยว และการค้าปลีก มีบันทึกผลกำไรก่อนหักภาษีสูงสุดอยู่ที่ 24.4 พันล้านดีแรห์ม (ราว 2.14 แสนล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นมา 7% เมื่อเทียบปีต่อปี มีรายได้รวม 150.5 พันล้านดีแรห์ม (ราว 1.32 ล้านล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้น 3% และมีสินทรัพย์เงินสดที่ 59.6 พันล้านดีแรห์ม (ราว 5.23 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้น 12%


เอมิเรตส์
ภาพจาก Ian Dewar Photography / Shutterstock.com 

          โดย ชีค อาห์เมด บิน ซาอีด อัล มัคตูม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินและกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ ได้ระบุผ่านจดหมายที่ส่งถึงพนักงานว่า เดือนมีนาคม 2569 จะค่อย ๆ จางหายไปจากความทรงจำ แต่เราจะไม่มีวันลืมความกล้าหาญและความอดทนอันน่าทึ่งของพวกคุณ พวกคุณถูกร้องขอระหว่างหนึ่งในช่วงเวลาที่ซับซ้อนและท้ายท้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท และพวกคุณก็ตอบรับด้วยความมุ่งมั่น ผมจะรู้สึกขอบคุณตลอดไป 
 
          ชีค อาห์เมด ระบุเพิ่มเติมในแถลงการณ์ว่า "เราโชคดีที่มีฐานอยู่ในดูไบ ซึ่งการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมาหลายปีและระบบนิเวศการบินที่เป็นเอกภาพ ทำให้รัฐบาลสามารถจัดหาเส้นทางบินพาณิชย์ที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว"

          รายงานระบุว่า แม้ทางสายการบินจะต้องเผชิญผลกระทบจากสงครามในภูมิภาค โดยเฉพาะการสู้รบระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน แต่หลังจากผ่านพ้นช่วงเดือนมีนาคมอันแสนวุ่นวายมาได้ ทางสายการบินก็ได้ฟื้นฟูการดำเนินงานส่วนใหญ่แล้ว โดยปัจจุบันสายการบินมีบริการไปยัง 137 จุดหมายปลายทาง ใน 72 ประเทศ ทั่วทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเชียตะวันตก ตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศอ่าว ตะวันออกไกล และออสเตรเลีย 



ขอบคุณข้อมูลจาก Gulf NewsAviationa2z






โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 20:59:26
