เปิดกระติกน้ำยี่ห้อดัง 2 รุ่นที่ถูกสั่งห้ามขาย หลังพบความเสี่ยง รีบเช็กเลยเรามีไหม

สคบ. เตือนภัย ! กระติกน้ำเก็บอุณหภูมิยี่ห้อดัง เสี่ยงฝาดีดกระแทก แนะหยุดใช้ทันที มีทั้งหมด 2 รุ่นด้วยกัน
ภาพจาก เพจ Anti-Fake News Center Thailand
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการใช้งานกระติกน้ำเก็บอุณหภูมิยี่ห้อ Thermos จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ SK3000 และ SK3020 หลังตรวจพบความเสี่ยงเกี่ยวกับแรงดันภายในตัวกระติก ซึ่งอาจทำให้ฝาปิดดีดออกอย่างรุนแรง และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
แม้ในประเทศไทยจะยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการใช้งานกระติกน้ำรุ่นดังกล่าว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำให้ผู้ที่ครอบครองสินค้าทั้ง 2 รุ่น หยุดใช้งานทันทีเพื่อความปลอดภัย พร้อมตรวจสอบรุ่นของสินค้าที่ใช้อยู่โดยละเอียด
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ Anti-Fake News Center Thailand