เปิดกระติกน้ำยี่ห้อดัง 2 รุ่นที่ถูกสั่งห้ามขาย หลังพบความเสี่ยง รีบเช็กเลยเรามีไหม

          สคบ. เตือนภัย ! กระติกน้ำเก็บอุณหภูมิยี่ห้อดัง เสี่ยงฝาดีดกระแทก แนะหยุดใช้ทันที มีทั้งหมด 2 รุ่นด้วยกัน

กระติกน้ำเก็บอุณหภูมิ
ภาพจาก เพจ Anti-Fake News Center Thailand﻿

          สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการใช้งานกระติกน้ำเก็บอุณหภูมิยี่ห้อ Thermos จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ SK3000 และ SK3020 หลังตรวจพบความเสี่ยงเกี่ยวกับแรงดันภายในตัวกระติก ซึ่งอาจทำให้ฝาปิดดีดออกอย่างรุนแรง และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

          ข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันจากเพจทางการของ สคบ. และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti-Fake News Center Thailand โดยระบุว่า ขณะนี้มีคำสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง 2 รุ่นแล้ว ครอบคลุมทุกช่องทางจำหน่ายทั้งหน้าร้านและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค

          แม้ในประเทศไทยจะยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการใช้งานกระติกน้ำรุ่นดังกล่าว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำให้ผู้ที่ครอบครองสินค้าทั้ง 2 รุ่น หยุดใช้งานทันทีเพื่อความปลอดภัย พร้อมตรวจสอบรุ่นของสินค้าที่ใช้อยู่โดยละเอียด

          ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้า ได้จากประกาศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ Anti-Fake News Center Thailand﻿


เปิดกระติกน้ำยี่ห้อดัง 2 รุ่นที่ถูกสั่งห้ามขาย หลังพบความเสี่ยง รีบเช็กเลยเรามีไหม อัปเดตล่าสุด 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 18:48:24
