อินฟลูฯ ดังระทึก ! รถพุ่งเข้าบ้านตอนตี 4 เผยทำไมไม่วีนใส่ พร้อมเปิดเลขที่บ้านให้

อินฟลูฯ สาว เล่าเรื่องระทึก รถพุ่งทะลุบ้านตอนตี 4 โชคดีที่เกิดกลางคืน เผยเหตุทำไมไม่วีนใส่ พร้อมเปิดบ้านเลขที่ให้แล้ว
เรียกว่านอนอยู่ดี ๆ ก็มีคอนเทนต์พุ่งเข้าหาอย่างจัง สำหรับอินฟลูเอนเซอร์สาว เจ้าของเพจ น้องนี ที่วานนี้ (11 พฤษภาคม 2569) ออกมาเล่าเหตุการณ์ระทึก เจอรถพุ่งทะลุเข้าบ้านตอนตี 4 ทุกคนปลอดภัยดี รวมถึงคนขับรถ มีแค่บ้านพัง พร้อมเทียบว่าเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากชนิด 1 ในล้าน ที่รถจะพุ่งเข้าบ้านแบบนี้ นึกว่ามีแต่ในหนัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้องนี
โดย คุณแนน เจ้าของเพจ พาไปดูสภาพความเสียหายที่ต้องบอกว่าหนักมาก รถคู่กรณียังคาอยู่ตรงประตูบ้าน ทั้งปูน กระจก ทุกอย่างกระจายเต็มบ้าน แต่นับว่ายังโชคดีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี 4 เพราะจุดดังกล่าวเป็นบริเวณที่เธอใช้ทำงาน ไลฟ์ ถ่ายคลิป ถ่ายคอนเทนต์ลูกค้า มีกล้องตั้ง หากจู่ ๆ เจอรถทะลุมิติพุ่งเข้าบ้านมาแบบนี้ตอนกลางวัน คงจะเป็นเรื่องใหญ่
คุณแนน สาวเล่าว่า บ้านของเธออยู่หลังริมสุดของหมู่บ้าน อยู่ตรงกำแพงพอดี หลังเกิดเหตุก็โชคดีที่คนขับไม่เป็นอะไรเช่นกัน คนในบ้านก็ไม่มีใครเป็นอันตราย โดยหลังเกิดเหตุก็มีการเข้าไปสอบถามเขาว่ายังโอเคไหม เป็นอะไรไหม แอร์แบคทำงานไหม พบว่าแอร์แบคไม่ทำงาน
จากการสอบถามคนขับซึ่งเป็นผู้หญิง อีกฝ่ายยอมรับว่าหลับใน แค่วูบเดียว พริบตาเดียว เหตุก็เกิดขึ้น โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ขับรถมาเร็วด้วย
โชดดีที่รถของคู่กรณีมีประกันด้วย จึงไม่ต้องปวดหัวอะไร โดยขณะนี้ทาง คุณแนน ก็อยู่ระหว่างให้ช่างมาซ่อมแซมบ้านส่วนที่เสียหาย ซึ่งยอมรับว่าโครงสร้างเบี้ยวไป ทุกอย่างที่ต่อเติมมาตรงนี้ พร้อมเตือนใจว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ขนาดนอนในบ้านเฉย ๆ คอนเทนต์ยังเสิร์ฟถึงที่
นอกจากนี้ เธอยังเผยว่า มีแต่คนถามว่าทำไมเราใจเย็นขนาดนั้น พร้อมอธิบายว่า เธอไม่รู้จะวีนคู่กรณีทำไม เพราะเขาก็คงตกใจและไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นกัน และตอนนั้นก็ขำด้วย ที่คอนเทนต์เสิร์ฟถึงที่
นอกจากนี้ คุณแนน ยังเล่าว่า เคยมีอาจารย์มาดูบ้าน ท่านบอกว่าเจ้าที่อยู่ตรงนี้ จุดที่รถชนเข้ามา พร้อมถามว่า "คิดว่าเจ้าที่หลังแอ่นหรือยัง ?" หรือเจ้าที่เบรคไว้รถจึงไม่ทะลุเข้ามามากกว่านั้น ซึ่งนี่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
พร้อมกันนั้น อินฟลูฯ สาวยังเปิดทะเบียนบ้านกันให้แบบชัด ๆ สำหรับลูกเพจที่อยากรู้ โดยระบุว่า "บ้านเลขที่ 588/78"