HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อินฟลูฯ ดังระทึก ! รถพุ่งเข้าบ้านตอนตี 4 เผยทำไมไม่วีนใส่ พร้อมเปิดเลขที่บ้านให้

          อินฟลูฯ สาว เล่าเรื่องระทึก รถพุ่งทะลุบ้านตอนตี 4 โชคดีที่เกิดกลางคืน เผยเหตุทำไมไม่วีนใส่ พร้อมเปิดบ้านเลขที่ให้แล้ว



รถพุ่งเข้าบ้าน

          เรียกว่านอนอยู่ดี ๆ ก็มีคอนเทนต์พุ่งเข้าหาอย่างจัง สำหรับอินฟลูเอนเซอร์สาว เจ้าของเพจ น้องนี ที่วานนี้ (11 พฤษภาคม 2569) ออกมาเล่าเหตุการณ์ระทึก เจอรถพุ่งทะลุเข้าบ้านตอนตี 4 ทุกคนปลอดภัยดี รวมถึงคนขับรถ มีแค่บ้านพัง พร้อมเทียบว่าเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากชนิด 1 ในล้าน ที่รถจะพุ่งเข้าบ้านแบบนี้ นึกว่ามีแต่ในหนัง 

รถพุ่งเข้าบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้องนี

          โดย คุณแนน เจ้าของเพจ พาไปดูสภาพความเสียหายที่ต้องบอกว่าหนักมาก รถคู่กรณียังคาอยู่ตรงประตูบ้าน ทั้งปูน กระจก ทุกอย่างกระจายเต็มบ้าน แต่นับว่ายังโชคดีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี 4 เพราะจุดดังกล่าวเป็นบริเวณที่เธอใช้ทำงาน ไลฟ์ ถ่ายคลิป ถ่ายคอนเทนต์ลูกค้า มีกล้องตั้ง หากจู่ ๆ เจอรถทะลุมิติพุ่งเข้าบ้านมาแบบนี้ตอนกลางวัน คงจะเป็นเรื่องใหญ่ 

รถพุ่งเข้าบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้องนี

          คุณแนน สาวเล่าว่า บ้านของเธออยู่หลังริมสุดของหมู่บ้าน อยู่ตรงกำแพงพอดี หลังเกิดเหตุก็โชคดีที่คนขับไม่เป็นอะไรเช่นกัน คนในบ้านก็ไม่มีใครเป็นอันตราย โดยหลังเกิดเหตุก็มีการเข้าไปสอบถามเขาว่ายังโอเคไหม เป็นอะไรไหม แอร์แบคทำงานไหม พบว่าแอร์แบคไม่ทำงาน 
 
          จากการสอบถามคนขับซึ่งเป็นผู้หญิง อีกฝ่ายยอมรับว่าหลับใน แค่วูบเดียว พริบตาเดียว เหตุก็เกิดขึ้น โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ขับรถมาเร็วด้วย 

รถพุ่งเข้าบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้องนี
 
          โชดดีที่รถของคู่กรณีมีประกันด้วย จึงไม่ต้องปวดหัวอะไร โดยขณะนี้ทาง คุณแนน ก็อยู่ระหว่างให้ช่างมาซ่อมแซมบ้านส่วนที่เสียหาย ซึ่งยอมรับว่าโครงสร้างเบี้ยวไป ทุกอย่างที่ต่อเติมมาตรงนี้ พร้อมเตือนใจว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ขนาดนอนในบ้านเฉย ๆ คอนเทนต์ยังเสิร์ฟถึงที่
 
รถพุ่งเข้าบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้องนี

          นอกจากนี้ เธอยังเผยว่า มีแต่คนถามว่าทำไมเราใจเย็นขนาดนั้น พร้อมอธิบายว่า เธอไม่รู้จะวีนคู่กรณีทำไม เพราะเขาก็คงตกใจและไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นกัน และตอนนั้นก็ขำด้วย ที่คอนเทนต์เสิร์ฟถึงที่
 
          นอกจากนี้ คุณแนน ยังเล่าว่า เคยมีอาจารย์มาดูบ้าน ท่านบอกว่าเจ้าที่อยู่ตรงนี้ จุดที่รถชนเข้ามา พร้อมถามว่า "คิดว่าเจ้าที่หลังแอ่นหรือยัง ?" หรือเจ้าที่เบรคไว้รถจึงไม่ทะลุเข้ามามากกว่านั้น ซึ่งนี่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล 

รถพุ่งเข้าบ้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก น้องนี

          พร้อมกันนั้น อินฟลูฯ สาวยังเปิดทะเบียนบ้านกันให้แบบชัด ๆ สำหรับลูกเพจที่อยากรู้ โดยระบุว่า "บ้านเลขที่ 588/78"


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อินฟลูฯ ดังระทึก ! รถพุ่งเข้าบ้านตอนตี 4 เผยทำไมไม่วีนใส่ พร้อมเปิดเลขที่บ้านให้ อัปเดตล่าสุด 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:43:38 1,300 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย