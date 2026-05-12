มิติใหม่ในการขายไก่ย่าง แม่ค้าเขียนป้ายให้ลูกค้าบริการตัวเอง ก่อนเผยสาเหตุสุดพีค

           เฟซบุ๊ก Phakalaphit Ks ได้เผยภาพแม่ค้าขายไก่ย่างท่านหนึ่ง ที่มาพร้อมกับเทคนิคการขายแบบใหม่ โดยการเขียนป้ายบอกให้ลูกค้าหยิบไก่ ข้าวเหนียว และวางเงินจ่ายด้วยตัวเอง แถมมีให้เลือกข้าวเหนียวบูดและปกติ ส่วนสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้ ก็เพราะแม่ค้าเลี้ยงปลาไว้หลังบ้าน เลยต้องแวบไปสักครู่
           ใจแม่ค้าอยากเขียนขายขำ ผลปรากฏว่า มีลูกค้ามาทำแบบนี้จริง ๆ เห็นแบงก์ 20 สองใบ วางไว้ตรงร้านพอดี หรืออาจจะมีเงินมากกว่านี้ ลูกค้าคนต่อไป หยิบไปทั้งไก่และเงินก็เป็นได้
ภาพจากเฟซบุ๊ก Phakalaphit Ks
มิติใหม่ในการขายไก่ย่าง แม่ค้าเขียนป้ายให้ลูกค้าบริการตัวเอง ก่อนเผยสาเหตุสุดพีค อัปเดตล่าสุด 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:59:34
