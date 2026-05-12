HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นาทีชีวิต ทารกติดในรถล็อกเอง ช่างฝน ฮีโร่สาวสวย บึ่งรถ 26 กม. ช่วยด่วน ไม่คิดเงิน

           ไวรัล ช่างฝน บึ่งรถ 26 กม. ช่วยทารกติดในรถกระบะล็อกเอง ก่อนเปิดประตูสำเร็จภายใน 40 วินาที น้ำใจงามเพื่อเด็กขอช่วยฟรีไม่คิดเงิน

ทารกติดในรถ

           วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงกลึง นู๋ฝนเขื่องใน ของ ช่างฝน เผยคลิปเหตุการณ์สุดระทึก ขณะเข้าช่วยเหลือเด็กทารกรายหนึ่งเผลอติดอยู่ภายในรถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้าน ท่ามกลางความตกใจของครอบครัว งานนี้ ช่างฝน รีบขับรถมากว่า 26 กิโลเมตร เพื่อช่วยเด็กโดยไม่คิดค่าจ้างแม้แต่บาทเดียว

ทารกติดในรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงกลึง นู๋ฝนเขื่องใน

           เหตุการณ์เริ่มจากผู้ปกครองให้น้องทารกนอนหลับอยู่บนคาร์ซีตบริเวณเบาะหลังรถกระบะ โดยสตาร์ตรถและเปิดแอร์ทิ้งไว้ เพราะกลัวลูกจะร้อน ระหว่างนั้นกลับเกิดเหตุไม่คาดคิด เมื่อระบบล็อกของรถทำงานขึ้นมาเอง ทำให้ประตูรถถูกล็อกทันที ขณะที่เด็กยังอยู่ด้านใน สร้างความตื่นตระหนกให้กับญาติและคนในบ้านอย่างมาก

           หลังได้รับแจ้งเหตุ ช่างฝน รีบคว้าอุปกรณ์ออกเดินทางทันที โดยขับรถมาไกลกว่า 26 กิโลเมตร เพื่อแข่งกับเวลาให้ถึงจุดเกิดเหตุเร็วที่สุด เมื่อมาถึง เธอตรงเข้าไปที่ประตูหน้าฝั่งซ้ายของรถ ก่อนเริ่มลงมือช่วยเหลือทันที

ทารกติดในรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงกลึง นู๋ฝนเขื่องใน

           ระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือ บรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดัน ญาติช่วยกันยืนดูอาการเด็กผ่านกระจก ขณะที่คุณยายพยายามเรียกหลานด้วยน้ำเสียงเป็นห่วง ด้านช่างฝนก็พยายามพูดปลอบทุกคนให้ใจเย็น พร้อมบอกเด็กว่า แป๊บเดียวนะลูก พี่ทำอยู่

ทารกติดในรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงกลึง นู๋ฝนเขื่องใน

           ด้วยความชำนาญของช่างมืออาชีพ เธอใช้เครื่องมือสะเดาะกุญแจเพียงไม่นาน ก่อนเสียงปลดล็อกจะดังขึ้น ใช้เวลาไม่ถึง 40 วินาที ประตูก็เปิดออกสำเร็จ ญาติรีบเปิดประตูหลังและอุ้มเด็กน้อยออกมาสู่อ้อมอกครอบครัวอย่างปลอดภัย ท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนในเหตุการณ์

           แต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตชื่นชม คือหลังช่วยเหลือเสร็จ ครอบครัวพยายามยื่นเงินค่าเดินทางและค่าเสียเวลาให้ แต่ ช่างฝน กลับยกมือปฏิเสธ พร้อมพูดสั้น ๆ ว่า เปิดให้เฉย ๆ ไม่คิดเงินค่ะ เคสเด็กติดในรถหนูไม่เอาค่าจ้าง จนกลายเป็นเรื่องราวชวนใจฟูที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม

ทารกติดในรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงกลึง นู๋ฝนเขื่องใน

ทารกติดในรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงกลึง นู๋ฝนเขื่องใน



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นาทีชีวิต ทารกติดในรถล็อกเอง ช่างฝน ฮีโร่สาวสวย บึ่งรถ 26 กม. ช่วยด่วน ไม่คิดเงิน โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:23:33
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย