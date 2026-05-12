นาทีชีวิต ทารกติดในรถล็อกเอง ช่างฝน ฮีโร่สาวสวย บึ่งรถ 26 กม. ช่วยด่วน ไม่คิดเงิน

ไวรัล ช่างฝน บึ่งรถ 26 กม. ช่วยทารกติดในรถกระบะล็อกเอง ก่อนเปิดประตูสำเร็จภายใน 40 วินาที น้ำใจงามเพื่อเด็กขอช่วยฟรีไม่คิดเงิน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงกลึง นู๋ฝนเขื่องใน ของ ช่างฝน เผยคลิปเหตุการณ์สุดระทึก ขณะเข้าช่วยเหลือเด็กทารกรายหนึ่งเผลอติดอยู่ภายในรถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้าน ท่ามกลางความตกใจของครอบครัว งานนี้ ช่างฝน รีบขับรถมากว่า 26 กิโลเมตร เพื่อช่วยเด็กโดยไม่คิดค่าจ้างแม้แต่บาทเดียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงกลึง นู๋ฝนเขื่องใน
เหตุการณ์เริ่มจากผู้ปกครองให้น้องทารกนอนหลับอยู่บนคาร์ซีตบริเวณเบาะหลังรถกระบะ โดยสตาร์ตรถและเปิดแอร์ทิ้งไว้ เพราะกลัวลูกจะร้อน ระหว่างนั้นกลับเกิดเหตุไม่คาดคิด เมื่อระบบล็อกของรถทำงานขึ้นมาเอง ทำให้ประตูรถถูกล็อกทันที ขณะที่เด็กยังอยู่ด้านใน สร้างความตื่นตระหนกให้กับญาติและคนในบ้านอย่างมาก
หลังได้รับแจ้งเหตุ ช่างฝน รีบคว้าอุปกรณ์ออกเดินทางทันที โดยขับรถมาไกลกว่า 26 กิโลเมตร เพื่อแข่งกับเวลาให้ถึงจุดเกิดเหตุเร็วที่สุด เมื่อมาถึง เธอตรงเข้าไปที่ประตูหน้าฝั่งซ้ายของรถ ก่อนเริ่มลงมือช่วยเหลือทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงกลึง นู๋ฝนเขื่องใน
ระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือ บรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดัน ญาติช่วยกันยืนดูอาการเด็กผ่านกระจก ขณะที่คุณยายพยายามเรียกหลานด้วยน้ำเสียงเป็นห่วง ด้านช่างฝนก็พยายามพูดปลอบทุกคนให้ใจเย็น พร้อมบอกเด็กว่า แป๊บเดียวนะลูก พี่ทำอยู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงกลึง นู๋ฝนเขื่องใน
ด้วยความชำนาญของช่างมืออาชีพ เธอใช้เครื่องมือสะเดาะกุญแจเพียงไม่นาน ก่อนเสียงปลดล็อกจะดังขึ้น ใช้เวลาไม่ถึง 40 วินาที ประตูก็เปิดออกสำเร็จ ญาติรีบเปิดประตูหลังและอุ้มเด็กน้อยออกมาสู่อ้อมอกครอบครัวอย่างปลอดภัย ท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนในเหตุการณ์
แต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตชื่นชม คือหลังช่วยเหลือเสร็จ ครอบครัวพยายามยื่นเงินค่าเดินทางและค่าเสียเวลาให้ แต่ ช่างฝน กลับยกมือปฏิเสธ พร้อมพูดสั้น ๆ ว่า เปิดให้เฉย ๆ ไม่คิดเงินค่ะ เคสเด็กติดในรถหนูไม่เอาค่าจ้าง จนกลายเป็นเรื่องราวชวนใจฟูที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงกลึง นู๋ฝนเขื่องใน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงกลึง นู๋ฝนเขื่องใน