โรงเรียนบ้านสวนฯ ออกกฎต้อนรับเปิดเทอม เบรกเทรนด์กำลังฮิต พร้อมสาเหตุชวนพีค

ไวรัล โรงเรียนบ้านสวนฯ ออกกฎรับเปิดเทอม ห้ามพอกผิว เบรกเทรนด์เริ่มฮิตในโซเชียล พร้อมเตือนสุดพีคจนชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น
วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) โพสต์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ โดยประชาสัมพันธ์ระเบียบการแต่งกายว่าแบบไหนผิดระเบียบบ้าง
ปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้หลายคนหลุดโฟกัสคือ "กฎห้ามพอกผิว" พร้อมกับยกภาพตัวอย่างของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ทำการพอกผิวจนขาวโบ๊ะ พร้อมระบุหมายเหตุว่า "สีผิวธรรมชาติของพวกเธอสวยมากแล้วนะ ชอบน้องเถอะ ถ้าอยากพอกก็พอกให้เนียน ถ้าไม่เนียน โด๊น !"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ภายหลังภาพนี้ถูกแชร์ออกไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น หลายคนคอนเฟิร์มว่า เริ่มเป็นเทรนด์ที่เด็กบางคนทำไปโรงเรียนจริง ๆ จึงอาจต้องมีการออกกฎห้ามไว้แต่เนิ่น ๆ บ้างก็แซวว่าพอกขนาดนี้ อาจต้องระวังสีไปติดโต๊ะ เก้าอี้ หนักสุดคือเสื้อนักเรียนที่ติดแล้วซักออกไม่ง่ายเลย เป็นต้น
