HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ฝรั่งพาไปดู วิธีทำสาคูสุดคลาสสิกจากเมืองไทย หลายคนเพิ่งรู้ที่มาของความอร่อย

          อินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติพาไปสัมผัสวิถีการทำสาคูต้นแบบดั้งเดิมที่บ้านหัวพรุ จ.พัทลุง จนชาวเน็ตไทยแห่คอมเมนต์ เพิ่งรู้ว่าทำแบบนี้ !

วิธีทำสาคูแท้

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 วลาด หรือ วี อินฟลูเอนเซอร์สายชิมและท่องเที่ยวประเทศในเอเชีย พาไปดูขั้นตอนการทำแป้งสาคูแบบดั้งเดิม ซึ่งมีขั้นตอนการทำสุดจะธรรมชาติจนหลายคนอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อน

วิธีทำสาคูแท้
ภาพจาก Instagram lokalvegan

          จากคลิปเป็นการไปถ่ายทำที่บ้านหัวพรุ จ.พัทลุง พาไปดูการทำแป้งสาคู จากต้นสาคู โดยมีขั้นตอนการนำต้นปาล์ม ก่อนจะคัดเลือกส่วนเนื้อลำต้นด้านในออกมาแล้วนำมาขูดเนื้อข้างในออก จนเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีน้ำตาล ที่คุ้นตา ก่อนจะนำไปทำเป็นเมนู สาคูเปียก ของหวานที่หลายคนชื่นชอบ

วิธีทำสาคูแท้
ภาพจาก Instagram lokalvegan

          เจ้าของคลิป บรรยายว่า สาคูสีขาว มักทำมาจากแป้งมันสำปะหลัง  ส่วนเม็ดสาคู นั้นเป็นแป้งแบบดั้งเดิมอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้ในขนมหวานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบางครั้งคุณก็อาจเห็นมันเป็นท็อปปิงเพิ่มในชานมไข่มุกได้เช่นกัน 

วิธีทำสาคูแท้
ภาพจาก Instagram lokalvegan

          ต้นสาคูจริง ๆ แล้วไม่ใช่ ต้นไม้ แต่เป็นพืชตระกูลปาล์มที่เติบโตในภาคใต้ของประเทศไทย ชาวบ้านจะตัดต้นลง แล้วขูดเอาแป้งเนื้อนุ่มจากด้านในลำต้นออกมา สำหรับหลายชุมชนในพื้นที่ชนบท ต้นสาคูถือเป็น พืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อม สามารถโตได้ในดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีอีกด้วย เช่นเดียวกับเมนูพื้นบ้านท้องถิ่นที่เรียกว่า สาคูเปียก ซึ่งทำจากเม็ดสาคู ราดด้วยกะทิและน้ำตาลโตนด

วิธีทำสาคูแท้
ภาพจาก Instagram lokalvegan

          หลังจากคลิปเบื้องหลังการทำสาคูถูกแชร์ออกไป ปราฏว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากยอมรับว่า เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกว่าเม็ดสาคูไม่ได้มาจากผลหรือฝักของพืช แต่มาจากการขูดแป้งด้านในลำต้น ขณะที่บางคนชี้เป้าว่า สาคูแบบนี้มีรสชาติอร่อยและหากินได้ยาก ถ้าเจอเมื่อไรเป็นต้องรีบซื้อกลับบ้าน เป็นต้น

วิธีทำสาคูแท้
ภาพจาก Instagram lokalvegan

วิธีทำสาคูแท้
ภาพจาก Instagram lokalvegan



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฝรั่งพาไปดู วิธีทำสาคูสุดคลาสสิกจากเมืองไทย หลายคนเพิ่งรู้ที่มาของความอร่อย โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:21:16 4,310 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย