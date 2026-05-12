ฝรั่งพาไปดู วิธีทำสาคูสุดคลาสสิกจากเมืองไทย หลายคนเพิ่งรู้ที่มาของความอร่อย

อินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติพาไปสัมผัสวิถีการทำสาคูต้นแบบดั้งเดิมที่บ้านหัวพรุ จ.พัทลุง จนชาวเน็ตไทยแห่คอมเมนต์ เพิ่งรู้ว่าทำแบบนี้ !
วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 วลาด หรือ วี อินฟลูเอนเซอร์สายชิมและท่องเที่ยวประเทศในเอเชีย พาไปดูขั้นตอนการทำแป้งสาคูแบบดั้งเดิม ซึ่งมีขั้นตอนการทำสุดจะธรรมชาติจนหลายคนอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อน
ภาพจาก Instagram lokalvegan
จากคลิปเป็นการไปถ่ายทำที่บ้านหัวพรุ จ.พัทลุง พาไปดูการทำแป้งสาคู จากต้นสาคู โดยมีขั้นตอนการนำต้นปาล์ม ก่อนจะคัดเลือกส่วนเนื้อลำต้นด้านในออกมาแล้วนำมาขูดเนื้อข้างในออก จนเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีน้ำตาล ที่คุ้นตา ก่อนจะนำไปทำเป็นเมนู สาคูเปียก ของหวานที่หลายคนชื่นชอบ
ภาพจาก Instagram lokalvegan
เจ้าของคลิป บรรยายว่า สาคูสีขาว มักทำมาจากแป้งมันสำปะหลัง ส่วนเม็ดสาคู นั้นเป็นแป้งแบบดั้งเดิมอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้ในขนมหวานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบางครั้งคุณก็อาจเห็นมันเป็นท็อปปิงเพิ่มในชานมไข่มุกได้เช่นกัน
ภาพจาก Instagram lokalvegan
ต้นสาคูจริง ๆ แล้วไม่ใช่ ต้นไม้ แต่เป็นพืชตระกูลปาล์มที่เติบโตในภาคใต้ของประเทศไทย ชาวบ้านจะตัดต้นลง แล้วขูดเอาแป้งเนื้อนุ่มจากด้านในลำต้นออกมา สำหรับหลายชุมชนในพื้นที่ชนบท ต้นสาคูถือเป็น พืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อม สามารถโตได้ในดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีอีกด้วย เช่นเดียวกับเมนูพื้นบ้านท้องถิ่นที่เรียกว่า สาคูเปียก ซึ่งทำจากเม็ดสาคู ราดด้วยกะทิและน้ำตาลโตนด
ภาพจาก Instagram lokalvegan
หลังจากคลิปเบื้องหลังการทำสาคูถูกแชร์ออกไป ปราฏว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากยอมรับว่า เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกว่าเม็ดสาคูไม่ได้มาจากผลหรือฝักของพืช แต่มาจากการขูดแป้งด้านในลำต้น ขณะที่บางคนชี้เป้าว่า สาคูแบบนี้มีรสชาติอร่อยและหากินได้ยาก ถ้าเจอเมื่อไรเป็นต้องรีบซื้อกลับบ้าน เป็นต้น
ภาพจาก Instagram lokalvegan
ภาพจาก Instagram lokalvegan
>>ชมคลิป<<