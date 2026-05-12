โดยเภสัชกรหญิงดวงนภา ตงศิริ ประธานบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA We care เปิดเผยว่า MEGA We care เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพ ด้วยความเชื่อว่าการมีสุขภาพดีคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อให้คนไทยสามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนในทุกช่วงวัย ภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากลที่ได้รับการรับรองจากองค์กรชั้นนำระดับโลก ทั้ง BfArM (Germany), EU Standard และ TGA (Australia) พร้อมการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และจัดจำหน่ายไปแล้วกว่า 38 ประเทศทั่วโลก
ในด้านนวัตกรรม MEGA We care ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Clearcap Technology และ Bioemulcap ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของสารสำคัญ รวมถึงกระบวนการผลิตแบบ Solvent Free Process และ No Added Preservatives ที่ลดการใช้สารเคมีและสารกันเสีย ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งคุณภาพและความปลอดภัย ขณะเดียวกันทุกผลิตภัณฑ์ยังพัฒนาบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้จริง โดยมีทีมเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมคิดค้นและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเข้าใจง่าย เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ MEGA We care ยังต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยพอร์ตผลิตภัณฑ์มากกว่า 90 รายการ ครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ ด้วยการเปิด Wellness We care Center ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้แนวคิด "Good Health by Yourself" เพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพครบวงจร ตั้งแต่การประเมินสุขภาพ วิเคราะห์โภชนาการ ไปจนถึงการออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคล โดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพเชิงลึกในยุคใหม่อย่างแท้จริง
ด้วยความเชื่อว่าการมีสุขภาพดีคือพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิต MEGA We care เดินหน้าส่งต่อแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ "Stay Healthy & Happy as Long as You Live" ที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกช่วงวัย ผ่านการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
MEGA We care เชื่อว่าการมีสุขภาพดีไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่เจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิต สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ และดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้คนในทุกสภาวะสุขภาพ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การป้องกันโรค ไปจนถึงการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในระดับต่าง ๆ
นอกจากนี้ MEGA We care ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพที่ถูกต้องผ่านคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกร เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกแนวทางดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างตรงจุด โดยมองว่าปัญหาสุขภาพในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องอาหาร การพักผ่อน และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล จึงเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
เภสัชกรหญิงดวงนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อว่าการดูแลสุขภาพจะทำได้ง่ายและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น หากมีคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดร่วมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน เพราะนอกจากจะช่วยสร้างแรงจูงใจแล้ว ยังเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้การดูแลสุขภาพสามารถเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ MEGA We care ยังคงมุ่งมั่นผลักดันให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขภาวะที่แข็งแรงอย่างแท้จริงในทุกช่วงวัย
