MEGA We care ปลุกเทรนด์สุขภาพยุคใหม่ เปิดตัว หลิง-ออม แบรนด์แอมบาสเดอร์คู่แรก ชวนคนรุ่นใหม่เฮลธ์ตี้ไปด้วยกันในงาน CARE-MITMENT X LINGORM

          MEGA We care จัดงาน "CARE-MITMENT X LINGORM"  เปิดตัว "หลิง-ออม" ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่แรกอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย สะท้อนภาพตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวมทั้งภายในและภายนอกอย่างสมดุล โดยทั้งคู่ควงแขนร่วมกิจกรรมพร้อมเกี่ยวก้อยสัญญาดูแลกันไปนาน ๆ ท่ามกลางความสนใจของแฟน ๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง
          เพราะเทรนด์สุขภาพยังคงมาแรงและกลายเป็นไลฟ์สไตล์หลักของคนรุ่นใหม่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 MEGA We care จึงได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย ปักหมุดวิสัยทัศน์ "Stay Healthy & Happy as Long as You Live" ภายในงาน "CARE-MITMENT X LINGORM" ณ ลานลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัว "หลิงหลิง-ศิริลักษณ์ คอง" และ "ออม-กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์" ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่แรกอย่างเป็นทางการ เพื่อเผยตัวตนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตในระยะยาว
          โดยเภสัชกรหญิงดวงนภา ตงศิริ ประธานบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA We care เปิดเผยว่า MEGA We care เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ของการดูแลสุขภาพ ด้วยความเชื่อว่าการมีสุขภาพดีคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อให้คนไทยสามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนในทุกช่วงวัย ภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากลที่ได้รับการรับรองจากองค์กรชั้นนำระดับโลก ทั้ง BfArM (Germany), EU Standard และ TGA (Australia) พร้อมการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และจัดจำหน่ายไปแล้วกว่า 38 ประเทศทั่วโลก

          ในด้านนวัตกรรม MEGA We care ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Clearcap Technology และ Bioemulcap ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของสารสำคัญ รวมถึงกระบวนการผลิตแบบ Solvent Free Process และ No Added Preservatives ที่ลดการใช้สารเคมีและสารกันเสีย ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งคุณภาพและความปลอดภัย ขณะเดียวกันทุกผลิตภัณฑ์ยังพัฒนาบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้จริง โดยมีทีมเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมคิดค้นและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเข้าใจง่าย เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น

          พร้อมกันนี้ MEGA We care ยังต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยพอร์ตผลิตภัณฑ์มากกว่า 90 รายการ ครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ ด้วยการเปิด Wellness We care Center ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้แนวคิด "Good Health by Yourself" เพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพครบวงจร ตั้งแต่การประเมินสุขภาพ วิเคราะห์โภชนาการ ไปจนถึงการออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคล โดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพเชิงลึกในยุคใหม่อย่างแท้จริง 

          ด้วยความเชื่อว่าการมีสุขภาพดีคือพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิต MEGA We care เดินหน้าส่งต่อแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ "Stay Healthy & Happy as Long as You Live" ที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกช่วงวัย ผ่านการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

          MEGA We care เชื่อว่าการมีสุขภาพดีไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่เจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิต สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ และดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้คนในทุกสภาวะสุขภาพ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การป้องกันโรค ไปจนถึงการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในระดับต่าง ๆ

          นอกจากนี้ MEGA We care ยังมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพที่ถูกต้องผ่านคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกร เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกแนวทางดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างตรงจุด โดยมองว่าปัญหาสุขภาพในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องอาหาร การพักผ่อน และการใช้ชีวิตอย่างสมดุล จึงเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

          เภสัชกรหญิงดวงนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อว่าการดูแลสุขภาพจะทำได้ง่ายและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น หากมีคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดร่วมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน เพราะนอกจากจะช่วยสร้างแรงจูงใจแล้ว ยังเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้การดูแลสุขภาพสามารถเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ MEGA We care ยังคงมุ่งมั่นผลักดันให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขภาวะที่แข็งแรงอย่างแท้จริงในทุกช่วงวัย

          ขณะที่ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเภสัชกรหญิงวิชชุลดา ผรณเกียรติ์ รองประธานบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA We care เข้าร่วมงาน และกล่าวต้อนรับแบรนด์แอมบาสเดอร์ หลิง-ออม พร้อมร่วมเซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิดสุดพิเศษ โดยมีผู้โชคดีกว่า 50 ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟครั้งนี้ ท่ามกลางแฟนคลับที่มารอต้อนรับเต็มพื้นที่จัดงาน เพื่อร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยกันอย่างอบอุ่น ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญของ "หลิง-ออม" ที่แสดงถึงความรัก ความผูกพัน และความห่วงใยที่ทั้งคู่มีให้กันอย่างสม่ำเสมอ จนสร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ ภายในงานเป็นอย่างมาก
          หลิง-ออม เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว MEGA We care แบรนด์สุขภาพชั้นนำที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นแบรนด์ที่ทั้งคู่คุ้นเคยและเลือกใช้มาโดยตลอด พร้อมมองว่าวิสัยทัศน์ "Stay Healthy as Long as You Live" สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย โดยทั้งคู่ให้ความสำคัญกับการเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพจากคุณภาพ ความปลอดภัย การมีงานวิจัยรองรับ และการผ่านมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ซึ่ง MEGA We care สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน ด้วยพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพในทุกช่วงวัย เหมาะสำหรับการดูแลตัวเองและคนในครอบครัว สะท้อนความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพที่ผู้บริโภคไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่อง
          ส่วนด้านไลฟ์สไตล์นั้น หลิง-ออม กล่าวว่า ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ แม้ในช่วงเวลาที่ต้องทำงานหนักหรือพักผ่อนน้อย โดยมุ่งรักษาสมดุลผ่านการออกกำลังกาย การพักผ่อนอย่างเพียงพอ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน พร้อมสะท้อนภาพความสัมพันธ์ที่ดูแลและใส่ใจกันและกันในทุกช่วงเวลา
          นอกจากนี้ หลิง-ออม ยังชวนคนรุ่นใหม่ให้เริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ โดยมองว่าการดูแลตัวเองสามารถเป็นเรื่องสนุกและทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องรอให้สายเกินไป พร้อมเชิญชวนติดตามสาระความรู้และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงผ่านช่องทางของ MEGA We care โดยทั้งคู่เตรียมร่วมสร้างสีสันผ่านกิจกรรมและคอนเทนต์ด้านสุขภาพกับ MEGA We care อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงการดูแลสุขภาพในมุมที่สนุกและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ภายใต้แคมเปญ "CARE-MITMENT : แคร์กัน เพื่อวันพรุ่งนี้" ที่ชวนทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนที่รักได้อย่างยาวนานและมีคุณภาพ พร้อมตอกย้ำแนวคิดว่าการมีสุขภาพดีคือการใช้ชีวิตอย่างมีพลังและมีความสุขในทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง

          ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจาก MEGA We care ได้ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของแบรนด์ Facebook, Instagram (@megawecarethailand), TikTok (@megawecare) และเว็บไซต์ www.megawecare.co.th 

#MEGAWecare #PreventiveHealthcare #Nutraceutical #มาตรฐานระดับโลก
#CareMitment #จะดูแลกันไปนานๆ  #CareMitmentWithLingOrm

MEGA We care ปลุกเทรนด์สุขภาพยุคใหม่ เปิดตัว หลิง-ออม แบรนด์แอมบาสเดอร์คู่แรก ชวนคนรุ่นใหม่เฮลธ์ตี้ไปด้วยกันในงาน CARE-MITMENT X LINGORM อัปเดตล่าสุด 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:17:38
