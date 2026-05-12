HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พ่อค้าโวย ผู้บริหารค่ายมือถือชนแล้วท้าต่อย พบเมากร่าง แถมส่งตำรวจมากดดัน

          พ่อค้าร้อง ถูกผู้บริหารระดับสูงค่ายมือถือดัง ชนท้ายแล้วท้าต่อย พบมีอาการมึนเมา หายไปหลายวันกว่าจะโผล่มาพบตำรวจ ซ้ำสนิทกับตำรวจ มากดดันให้ยอมความ

ชนท้ายแล้วท้าต่อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้

          วันนี้ (12 พฤษภาคม 2569) เดลินิวส์ รายงานว่า นายเอกลักษณ์ กิจฉนวน พ่อค้าออนไลน์ นำหลักฐานคลิปวงจรปิดเข้าร้องเรียนผ่านเพจ สายไหมต้องรอด อ้างว่าถูกผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมือถือยักษ์ใหญ่ขับรถชนท้ายแล้วหนี แถมยังถูกท้าต่อย และใช้อิทธิพลกดดันผ่านตำรวจ โดยเหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา 

          นายเอกลักษณ์ เผยว่า ตนถูกรถคู่กรณีชนท้ายอย่างจังขณะจอดติดไฟแดงอยู่ดี ๆ เมื่อลงมาเจรจาก็พบว่าคู่กรณีมีอาการมึนเมาอย่างหนัก และเดินปรี่เข้ามาจับตัว พร้อมสบถคำหยาบใส่ เมื่อตนจะถ่ายคลิปก็ถูกท้าทายว่า "มึงสมัครใจจะต่อยกะกูไหม" "มึงจะเอากับกูปะ" และ "กูมีของ" จนเกิดการปะทะกลางถนน

ชนท้ายแล้วท้าต่อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้

          แต่ระหว่างที่อาสากู้ภัยให้มาเลื่อนรถเข้าข้างทางระหว่างรอเจ้าหน้าที่ คู่กรณีกลับฉวยโอกาสซิ่งรถหนีไปซะก่อน ตนจึงนำเอกสารการตรวจร่างกายเข้าแจ้งความที่ สน.ลาดพร้าว

          หลังเกิดเหตุประมาณ 3 วัน คู่กรณีได้เข้าพบพนักงานสอบสวน อ้างว่าไม่ได้หลบหนี แต่จะไปแจ้งความเหมือนกัน แค่ไปผิดโรงพัก ทำให้ตนสงสัยว่าเป็นข้ออ้างเพื่อถ่วงเวลา หวังให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจางหายหรือไม่ 

          นอกจากนี้ตนยังถูกสารวัตรนายหนึ่งใน สน.ลาดพร้าว พยายามกล่อมให้ยอมความและไม่ให้เอาเรื่อง จนมาทราบภายหลังว่าตำรวจนายนี้มีความสนิทสนมกับฝ่ายคู่กรณี และเมื่อขู่จะร้องเรียนไปยังบริษัทมือถือ ทนายฝั่งคู่กรณีกลับตอบอย่างมั่นใจว่า "ส่งไปเลย เดี๋ยวเขาตัดเรื่องทิ้งเอง"

ชนท้ายแล้วท้าต่อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้

          อีกทั้งคู่กรณียังแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายกับตนด้วย ทั้งที่เป็นฝ่ายลงมือก่อน 

          คดีเงียบไป 2-3 เดือนจนตนเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม จนล่าสุดเดือนเมษายนมีตำรวจโทร. มาแจ้งว่าคู่กรณีต้องการไกล่เกลี่ย จึงมีการนัดกัน วันนั้นอีกฝ่ายมีทนายมาด้วย ทางคู่กรณีต้องการให้ตนไม่แจ้งความ และไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายตามที่ตนเรียกไป ทำให้ไกล่เกลี่ยกันไม่สำเร็จ 

          ทั้งนี้ นายนิรันดร์ เกแง้ว ทีมงานเพจสายไหมต้องรอด เผยว่า คดีนี้มีหลักฐานชัดเจน ทั้งเรื่องเมาแล้วขับ ชนแล้วหนี การท้าทายทำร้ายร่างกาย โดยเตรียมประสานผู้กำกับการ สน.ลาดพร้าว เพื่อจี้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด รวมถึงให้ตรวจสอบพฤติกรรมของตำรวจที่เกี่ยวข้อง เพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายด้วย 

ชนท้ายแล้วท้าต่อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้

ชนท้ายแล้วท้าต่อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พ่อค้าโวย ผู้บริหารค่ายมือถือชนแล้วท้าต่อย พบเมากร่าง แถมส่งตำรวจมากดดัน โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 17:30:34 1,129 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย