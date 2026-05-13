สาวแซ่บเล่าเบื้องหลัง AV นักแสดงชาย 3 แบบที่ถูกยี้ สาว ๆ ไม่อยากร่วมงานด้วย

นางเอก AV เผยลักษณะนักแสดงชาย 3 ประเภท ที่คนยี้ ไม่อยากร่วมงานด้วย เล่าแบบเห็นภาพชัด บางคนถึงขั้นต้องกลั้นใจ ใช้ปากหายใจตอนถ่ายงาน
ภาพจาก Instagram ____molena___
หลายครั้งที่คนวงในตัวจริงอย่างนักแสดง AV ทั้งหลาย จะออกมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องหลัง AV ให้แฟน ๆ ได้ติดตามกัน ซึ่งหลาย ๆ ครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่คนดูไม่เคยรู้มาก่อน
ขณะที่เว็บไซต์ Yahoo ก็ได้นำเสนอเรื่องราวที่คนให้ความสนใจ เมื่อ อู๋ เมิ่งเมิ่ง นางเอก AV อันดับ 1 ของไต้หวัน ได้มานั่งคุยกับ เหมิงรั่วอวี๋ นางเอก AV คนดังอีกราย ทางช่อง YouTube 思春社 โดยมีการพูดถึงหัวข้อ "นักแสดงชายที่นางเอก AV กลัวมากที่สุด" พร้อมลิสต์นักแสดงชาย 3 ประเภท ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการมากที่สุด
เหมิงรั่วอวี๋ เผยว่า ประเภทแรกคือ พวกที่ต้องการให้นักแสดงหญิงช่วยปลุกอารมณ์ก่อน เธออธิบายว่าตามปกติ หากนักแสดงชายอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมถ่าย ก็จะต้องจัดการตัวเองด้วยการดูหนังโป๊ หรือช่วยตัวเอง แต่เธอเคยเจอกับนักแสดงชายที่มาขอให้เธอช่วยเป็นการส่วนตัว
ภาพจาก Instagram ____molena___
ภาพจาก Instagram ____molena___
โดยพวกเขาไม่เพียงแค่ขอให้ใช้มือ แต่ยังต้องการให้ใช้ปากด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการถ่ายทำของทีมงาน เธอจึงยอมช่วยในตอนนั้น
ประเภทที่สองคือ คนที่ไม่ดูแลความสะอาด เหมิงรั่วอวี๋เผยว่า นักแสดงชายบางคนมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งจาก "ปาก" และ "อวัยวะเพศ" ที่ต่อให้ล้างทำความสะอาดแล้วกลิ่นก็ยังไม่หาย
และเนื่องจากวงการ AV ของไตัหวัน พวกเธอไม่สามารถเลือกนักแสดงร่วมได้ จึงต้องใช้วิธีหายใจทางปาก เพื่อให้ถ่ายงานเสร็จโดยเร็วที่สุด
ภาพจาก Instagram ____molena___
ประเภทสุดท้ายคือ คนที่ทำให้ฝ่ายหญิงต้องเจ็บปวด โดยเหมิงรั่วอวี๋เคยได้ยินเรื่องนักแสดงหญิงที่มีแผลฉีกขาดตรงของลับ ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องมีสาเหตุจากอวัยวะของอีกฝ่ายใหญ่ไปเท่านั้น จริง ๆ แล้วส่วนใหญ่มักเกิดจากแรงกระแทกหรือใช้ความรุนแรงเกินไป ซึ่งจะทำให้นักแสดงหญิงบาดเจ็บเอาง่าย ๆ
นอกจากนี้เธอยังเคยเจอนักแสดงชายที่บีบหน้าอกเธอแรงเกินไป จึงต้องอดทนไว้ในตอนนั้น แล้วค่อยมาคุยกับทีมงานในภายหลัง
นอกจากคุยเรื่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักแสดงชายแล้ว ทั้งคู่ยังพูดกันถึงเรื่องคุณสมบัติของนักแสดงชายในอุดมคติ โดยยอมรับว่าผู้หญิงนั้นเข้าใจยาก แต่ขอแค่นักแสดงชายมีความ "เอาใจใส่ อ่อนโยน และละเอียดรอบคอบ" ในกองถ่าย มีการสื่อสารในจุดที่ละเอียดอ่อนก่อนเข้าฉาก ก็จะทำให้นักแสดงหญิงที่ร่วมงานด้วยแฮปปี้แล้ว
ภาพจาก Instagram ____molena___
ภาพจาก Instagram ____molena___
ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo