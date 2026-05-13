ขยี้ตารัว ! ไอดอลสาวสวย เปิดสภาพห้องนอน ทำแฟนคลับช็อกหนัก นึกว่ามีโจรบุก

ไอดอลญี่ปุ่นสาวสวย เปิดสภาพห้องนอน ทำแฟนคลับช็อกเหลือจะเชื่อสายตา นึกว่ามีโจรบุก คนสงสัยทำไมไม่จ้างแม่บ้าน ก่อนเจ้าตัวมาตอบคำถาม
ภาพจาก X @ruka_jams
วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ โอโคโนกิ รุกะ (Okonogi Ruka) ไอดอลสาวสวยสมาชิกวง JamsCollection ได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟน ๆ เมื่อเธอได้โพสต์ภาพเผยแพร่สภาพภายในห้องพักของเธอที่รกจนไม่เหลือพื้นที่ว่าง ตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ของเธอที่ดูสวยงามสะอาดสะอ้าน จนกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโลกออนไลน์
โดยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รุกะ ได้โพสต์บน X เผยให้เห็นห้องนอนของเธอที่มีขนาดเล็ก แต่เต็มไปด้วยสิ่งของจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณพื้นทางเดิน มีทั้งเสื้อผ้าและถุงกระดาษกองเกลื่อนจนไม่เหลือพื้นที่ให้เดินเข้าไปได้ โดยเธอได้เขียนแคปชั่นติดตลกว่า "เมื่อฉันกลับบ้านหลังจากเดินทางไกล และนี่คือสิ่งที่ฉันพบ ฮ่า ๆ"
"เหมือนบ้านร้าง"
"แน่ใจนะว่าที่นี่ไม่ได้ถูกบุกรุก ?"
"อาจเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพ"
"โอ้โห ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือห้องของไอดอลสาวสวย"
"ถ้าไม่มีเวลา ควรจ้างพนักงานทำความสะอาด"
ทั้งนี้ รุกะยอมรับว่า เธอเคยจ่ายเงินจ้างพนักงานทำความสะอาด แต่คนทำความสะอาดก็ตกใจกับสภาพห้องของเธอมาก และยังเสียเวลาทำความสะอาดเพิ่มอีก 30 นาที แต่ผลลัพธ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะสุดท้ายข้าวของของเธอก็กลับมามีสภาพเป็นเช่นนี้
นอกจากนี้ ในโพสต์ก่อนหน้านี้ รุกะยังเคยถ่ายภาพเซลฟี่ที่เผยให้เห็นพื้นที่บางส่วนของห้องเธอ ซึ่งเต็มไปด้วยข้าวของรกเต็มไปหมด และเธอเองก็ได้เขียนข้อความระบุว่า "ห้องฉันรกมากจนน่ารังเกียจ ฉันเลยต้องนั่งหนาวอยู่บนพื้น และเพื่อนฉันคิดว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ฮ่า ๆ"
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media