ขยี้ตารัว ! ไอดอลสาวสวย เปิดสภาพห้องนอน ทำแฟนคลับช็อกหนัก นึกว่ามีโจรบุก

 
           ไอดอลญี่ปุ่นสาวสวย เปิดสภาพห้องนอน ทำแฟนคลับช็อกเหลือจะเชื่อสายตา นึกว่ามีโจรบุก คนสงสัยทำไมไม่จ้างแม่บ้าน ก่อนเจ้าตัวมาตอบคำถาม  

ภาพจาก X @ruka_jams

           วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ โอโคโนกิ รุกะ (Okonogi Ruka) ไอดอลสาวสวยสมาชิกวง JamsCollection ได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟน ๆ เมื่อเธอได้โพสต์ภาพเผยแพร่สภาพภายในห้องพักของเธอที่รกจนไม่เหลือพื้นที่ว่าง ตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ของเธอที่ดูสวยงามสะอาดสะอ้าน จนกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโลกออนไลน์ 

           โดยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รุกะ ได้โพสต์บน X เผยให้เห็นห้องนอนของเธอที่มีขนาดเล็ก แต่เต็มไปด้วยสิ่งของจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณพื้นทางเดิน มีทั้งเสื้อผ้าและถุงกระดาษกองเกลื่อนจนไม่เหลือพื้นที่ให้เดินเข้าไปได้ โดยเธอได้เขียนแคปชั่นติดตลกว่า "เมื่อฉันกลับบ้านหลังจากเดินทางไกล และนี่คือสิ่งที่ฉันพบ ฮ่า ๆ"  

ภาพจาก X @ruka_jams

           ภาพถ่ายดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มียอดเข้าชมมากกว่า 5 ล้านครั้ง ชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยความประหลาดใจ มองว่าห้องนอนของเธอไม่เพียงแค่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่จนเข้าขั้นรกและดูสกปรก ตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ภายนอกของเธออย่างสิ้นเชิง และมีบางรายเกิดความเป็นกังวลถึงสุขภาพและความปลอดภัยของเธอ

           "เหมือนบ้านร้าง"
           "แน่ใจนะว่าที่นี่ไม่ได้ถูกบุกรุก ?"
           "อาจเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพ"
           "โอ้โห ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือห้องของไอดอลสาวสวย" 
           "ถ้าไม่มีเวลา ควรจ้างพนักงานทำความสะอาด" 

ภาพจาก X @ruka_jams

ภาพจาก X @ruka_jams

           ทั้งนี้ รุกะยอมรับว่า เธอเคยจ่ายเงินจ้างพนักงานทำความสะอาด  แต่คนทำความสะอาดก็ตกใจกับสภาพห้องของเธอมาก และยังเสียเวลาทำความสะอาดเพิ่มอีก 30 นาที แต่ผลลัพธ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะสุดท้ายข้าวของของเธอก็กลับมามีสภาพเป็นเช่นนี้ 

           นอกจากนี้ ในโพสต์ก่อนหน้านี้ รุกะยังเคยถ่ายภาพเซลฟี่ที่เผยให้เห็นพื้นที่บางส่วนของห้องเธอ ซึ่งเต็มไปด้วยข้าวของรกเต็มไปหมด และเธอเองก็ได้เขียนข้อความระบุว่า "ห้องฉันรกมากจนน่ารังเกียจ ฉันเลยต้องนั่งหนาวอยู่บนพื้น และเพื่อนฉันคิดว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ฮ่า ๆ"

ภาพจาก X @ruka_jams

ภาพจาก X @ruka_jams



ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media

