สาวไปเดตแรกก็คิดหนัก กลุ้มหนุ่มกินเสร็จโกยทิชชูลงบนจาน ควรไปต่อ หรือ พอแค่นี้ ?

สาวโพสต์ถามชาวเน็ตหลังไปเดตแรก เจอหนุ่มโกยทิชชูกองทิ้งบนจาน ทำเอาสับสนควรไปต่อหรือพอแค่นี้ ด้านโซเชียลคอมเมนต์สุดพีค
เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ สำหรับการไปเดต ซึ่งบางครั้งเดตที่คิดว่าไปได้สวย อาจจบลงแบบไม่ทันตั้งตัว เนื่องจากถูกคู่เดตแอบตัดสินจากพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยไม่รู้ตัว
วันที่ 12 พฤาภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่มกระทู้ปักหมุด ปรึกษาสิ่งที่ทำให้ไม่อยากไปต่อหลังจากไปเดตกับผู้ชายคนหนึ่ง เนื่องจากสิ่งที่อีกฝ่ายทำบนโต๊ะอาหารหลังจากกินข้าวเสร็จแล้ว
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า "เดตแรก ผู้ชายกินข้าวเสร็จโกยทิชชู่ลงบนจานข้าวแบบนี้ควรไปต่อ หรือพอก่อนดี ?"
ปรากฏว่าโพสต์นี้ทำให้เกิดข้อถกเถียงสนั่น เพราะส่วนใหญ่กินข้าวเสร็จก็ล้วนแต่ทำแบบนี้ทั้งนั้นเพื่อไม่ให้โต๊ะดูสกปรก พร้อมตั้งคำถามว่าในมุมมองของเธอควรจะให้จัดการกับทิชชูใช้แล้วอย่างไร การทิ้งไว้กระจัดกระจายบนโต๊ะ คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วจริง ๆ เหรอ ซึ่งบางส่วนเล่าเสริมว่า พนักงานบางคนเคยให้ข้อมูลเองว่า การรวมทิชชูใช้แล้วไว้บนจานจะง่ายต่อการเก็บไปทิ้งกว่าอีกด้วย
ขณะที่หลายส่วนแนะนำให้เจ้าของโพสต์เลิกคุยกับฝ่ายชายไปอาจจะดีกว่า เพราะแค่ปัญหาเช่นนี้ยังลังเลที่จะไปต่อ ถ้าคบกันไปเรื่อย ๆ มีโอกาสที่จะขัดหูขัดตากับเรื่องอื่นเพิ่มแน่นอน อะไรที่ไม่ชอบก็อย่าไปฝืน จะดีที่สุด เป็นต้น