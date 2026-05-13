เปิด 2 เหตุผลที่แตกต่างกับครั้งก่อน คนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลก 2026 ไหม ?

เปิด 2 เหตุผลที่แตกต่างกับครั้งก่อน จนทำให้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ยังไม่มีคนซื้อ คนไทยจะได้ดูไหม ?
อีกหนึ่งเรื่องที่คาราคาซังไม่จบ ก็คือ ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ไทยจะซื้อเมื่อไร ใครจะเป็นคนซื้อ คนไทยจะได้ดูบอลโลกครั้งนี้ไหม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 กระปุกดอทคอม วิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญที่ทำไมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ถึงมีปัญหาไม่มีใครซื้อ ความแตกต่างจากฟุตบอลโลกครั้งก่อน อยู่ตรงไหนบ้าง
1. จำนวนทีมที่เพิ่มขึ้น จำนวนนัดก็เพิ่มขึ้น
ฟุตบอลโลก 2026 มีทีมลงแข่งขันทั้งหมด 48 ทีม จากเดิมมี 32 ทีม ส่วนเกมการแข่งขันจาก 64 เกม ก็เพิ่มเป็น 104 เกม เท่ากับว่า เมื่อจำนวนนัดเพิ่มขึ้น ราคาลิขสิทธิ์บวกค่าดำเนินการทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นด้วย จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 1,200-1,400 ล้านบาท เป็นเกือบ 2,000 ล้าน
ไม่ใช่แค่การถ่ายทอดสดเท่านั้นที่ราคาแพงขึ้น แต่ค่าตั๋วในสนามก็ราคาแพงขึ้นหลายเท่าเช่นกัน จนแฟนบอลบ่นระงม บางคนก็เตือนว่า ถ้าจ่ายไม่ไหวก็ไม่ต้องบินไปดูถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือเม็กซิโก
2. เวลาถ่ายทอดสดไม่เอื้อ
ฟุตบอลโลก 2026 จัดขึ้นที่ทวีปอเมริกาเหนือ ดังนั้นเวลาถ่ายทอดสดคู่แรกจะเริ่มประมาณ 5 ทุ่ม ส่วนคู่สุดท้ายเริ่มประมาณ 10 โมง เวลาการดูบอลแทบไม่เอื้อ มันดึกเกินไป ช่วงเช้าก็เป็นเวลาทำงาน ถ้าหากไม่รักจริงคงไม่ตื่นมาเชียร์
จากเหตุผลในด้านฟุตบอลทั้งหมด ทำให้เอกชนเกิดความลังเลในการลงทุน เพราะค่าลิขสิทธิ์แพงกว่าเดิม แถมเวลาถ่ายทอดสดไม่เอื้อ ยากที่จะหาจุดคุ้มทุนได
อย่างไรก็ตาม ก็ต้องรอดูว่า รัฐบาลจะมีการตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไร เบื้องต้นมีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปตรวจสอบเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์แล้ว
