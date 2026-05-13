HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิด 2 เหตุผลที่แตกต่างกับครั้งก่อน คนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลก 2026 ไหม ?

          เปิด 2 เหตุผลที่แตกต่างกับครั้งก่อน จนทำให้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ยังไม่มีคนซื้อ คนไทยจะได้ดูไหม ?

ฟุตบอลโลก 2026

          อีกหนึ่งเรื่องที่คาราคาซังไม่จบ ก็คือ ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ไทยจะซื้อเมื่อไร ใครจะเป็นคนซื้อ คนไทยจะได้ดูบอลโลกครั้งนี้ไหม

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 กระปุกดอทคอม วิเคราะห์ถึงสาเหตุสำคัญที่ทำไมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ถึงมีปัญหาไม่มีใครซื้อ ความแตกต่างจากฟุตบอลโลกครั้งก่อน อยู่ตรงไหนบ้าง

1. จำนวนทีมที่เพิ่มขึ้น จำนวนนัดก็เพิ่มขึ้น


          ฟุตบอลโลก 2026 มีทีมลงแข่งขันทั้งหมด 48 ทีม จากเดิมมี 32 ทีม ส่วนเกมการแข่งขันจาก 64 เกม ก็เพิ่มเป็น 104 เกม เท่ากับว่า เมื่อจำนวนนัดเพิ่มขึ้น ราคาลิขสิทธิ์บวกค่าดำเนินการทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นด้วย จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 1,200-1,400 ล้านบาท เป็นเกือบ 2,000 ล้าน

          ไม่ใช่แค่การถ่ายทอดสดเท่านั้นที่ราคาแพงขึ้น แต่ค่าตั๋วในสนามก็ราคาแพงขึ้นหลายเท่าเช่นกัน จนแฟนบอลบ่นระงม บางคนก็เตือนว่า ถ้าจ่ายไม่ไหวก็ไม่ต้องบินไปดูถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือเม็กซิโก

ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก kovop / Shutterstock.com

2. เวลาถ่ายทอดสดไม่เอื้อ


          ฟุตบอลโลก 2026 จัดขึ้นที่ทวีปอเมริกาเหนือ ดังนั้นเวลาถ่ายทอดสดคู่แรกจะเริ่มประมาณ 5 ทุ่ม ส่วนคู่สุดท้ายเริ่มประมาณ 10 โมง เวลาการดูบอลแทบไม่เอื้อ มันดึกเกินไป ช่วงเช้าก็เป็นเวลาทำงาน ถ้าหากไม่รักจริงคงไม่ตื่นมาเชียร์

          จากเหตุผลในด้านฟุตบอลทั้งหมด ทำให้เอกชนเกิดความลังเลในการลงทุน เพราะค่าลิขสิทธิ์แพงกว่าเดิม แถมเวลาถ่ายทอดสดไม่เอื้อ ยากที่จะหาจุดคุ้มทุนได

          อย่างไรก็ตาม ก็ต้องรอดูว่า รัฐบาลจะมีการตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไร เบื้องต้นมีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปตรวจสอบเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์แล้ว


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิด 2 เหตุผลที่แตกต่างกับครั้งก่อน คนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลก 2026 ไหม ? อัปเดตล่าสุด 13 พฤษภาคม 2569 เวลา 12:09:15 1,424 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ทราย สก๊อต วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 พาย สุนิษฐ์ ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 พระโคกินอะไร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย