พระโคกินอะไร เนื่องในวันพืชมงคล 2569 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569 เปิดคำทำนายพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2569 พระโคเสี่ยงทาย กินถั่ว น้ำ หญ้า เหล้า พยากรณ์ว่าพืชผลอาหารจะอุดมสมบูรณ์ ขณะที่การค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มดี ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง เพื่อทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2569
พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2569 เริ่มขึ้นในช่วงเวลาพระฤกษ์ระหว่าง 08.09-08.39 น. โดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อมเทพี ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำขบวนผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง ก่อนเข้าสู่ลานแรกนา
หลังจากพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้ว เจ้าพนักงานได้จูงพระโคเทียมแอกเข้าสู่พิธี พระยาแรกนาเจิมพระโคและเริ่มไถนา โดยไถดะตามพิธี 3 รอบ ไถขวางอีก 3 รอบ พร้อมหว่านธัญพืช ก่อนโหรหลวงลั่นฆ้องชัยและไถกลบอีก 3 รอบ จึงเสร็จสิ้นขั้นตอนสำคัญของพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2569
สำหรับผลการเสี่ยงทายพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2569 ในปีนี้ พราหมณ์ได้จัดอาหาร 7 สิ่ง สำหรับให้พระโคเลือกกิน ซึ่งผลปรากฏว่า พระโคกินถั่ว น้ำ หญ้า และเหล้า โดยมีคำพยากรณ์ดังนี้
- กินถั่ว ทำนายว่า น้ำท่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับที่ดี ขณะที่ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร และมังสาหาร จะมีความสมบูรณ์เพียงพอ
- กินน้ำ หรือ หญ้า ทำนายว่า น้ำท่าจะสมบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร รวมถึงมังสาหารจะบริบูรณ์
- กินเหล้า ทำนายว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น และส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง
ขณะเดียวกัน การเสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาในปีนี้ ได้ผ้า 6 คืบ ซึ่งมีคำพยากรณ์ว่า ปริมาณน้ำจะมีค่อนข้างน้อย นาในพื้นที่ลุ่มจะให้ผลผลิตดี แต่พื้นที่ดอนอาจได้รับผลกระทบบางส่วนและให้ผลผลิตไม่เต็มที่
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2569 โหรหลวงได้ถวายคำพยากรณ์ ก่อนแห่พระยาแรกนาในขบวนอิสริยยศกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ และเดินทางต่อไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดา
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต