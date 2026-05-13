เตือนรับมือ ฝนตกหนักถึงหนักมาก 14-18 พ.ค. 69 เช็กจังหวัดไหนกระทบบ้าง

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน ฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทยช่วง 14-18 พฤษภาคม 2569 หลายจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
นที่ 13 พฤษภาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ฉบับที่ 1 มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2569
ในช่วงวันที่ 14-18 พ.ค. 69 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง จะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น โดยในช่วงวันที่ 14-18 พ.ค. 69 ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2–3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วย
14 พฤษภาคม 2569
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก
ภาคใต้: จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และตาก
ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี
ภาคตะวันออก: จังหวัดจันทบุรี และตราด
ภาคใต้: จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล
15 พฤษภาคม 2569
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก
ภาคเหนือ: จังหวัดตาก
ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคตะวันออก: จังหวัดตราด
ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ มุกดาหาร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และราชบุรี
ภาคตะวันออก: จังหวัดระยอง และจันทบุรี
ภาคใต้: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่
16 พฤษภาคม 2569
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และกำแพงเพชร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี
ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี และราชบุรี
ภาคตะวันออก: จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ภาคใต้: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
17 พฤษภาคม 2569
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก
ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคตะวันออก: จังหวัดจันทบุรี และตราด
ภาคใต้: จังหวัดระนอง และพังงา
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และกำแพงเพชร
ภาคกลาง: จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี
ภาคตะวันออก: จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
18 พฤษภาคม 2569
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก
ภาคเหนือ: จังหวัดตาก
ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคตะวันออก: จังหวัดจันทบุรี และตราด
ภาคใต้: จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ และนครราชสีมา
ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และราชบุรี
ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง
ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง และสตูล
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา