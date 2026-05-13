เตือนรับมือ ฝนตกหนักถึงหนักมาก 14-18 พ.ค. 69 เช็กจังหวัดไหนกระทบบ้าง

 
             กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน ฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทยช่วง 14-18 พฤษภาคม 2569 หลายจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 

            นที่ 13 พฤษภาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ฉบับที่ 1 มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2569

            ในช่วงวันที่ 14-18 พ.ค. 69 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง จะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น

            สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น โดยในช่วงวันที่ 14-18 พ.ค. 69 ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2–3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วย

14 พฤษภาคม 2569


จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก

            ภาคใต้: จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

            ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และตาก

            ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี

            ภาคตะวันออก: จังหวัดจันทบุรี และตราด

            ภาคใต้: จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

15 พฤษภาคม 2569


จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก

            ภาคเหนือ: จังหวัดตาก

            ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี

            ภาคตะวันออก: จังหวัดตราด

            ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

            ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ มุกดาหาร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

            ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และราชบุรี

            ภาคตะวันออก: จังหวัดระยอง และจันทบุรี

            ภาคใต้: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่


16 พฤษภาคม 2569


จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

            ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และกำแพงเพชร

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี

            ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี และราชบุรี

            ภาคตะวันออก: จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

            ภาคใต้: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

17 พฤษภาคม 2569


จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก

            ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี

            ภาคตะวันออก: จังหวัดจันทบุรี และตราด

            ภาคใต้: จังหวัดระนอง และพังงา

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

            ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และกำแพงเพชร

            ภาคกลาง: จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี
ภาคตะวันออก: จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

            ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

18 พฤษภาคม 2569


จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก

            ภาคเหนือ: จังหวัดตาก

            ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี

            ภาคตะวันออก: จังหวัดจันทบุรี และตราด

            ภาคใต้: จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

            ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ และนครราชสีมา

            ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และราชบุรี

            ภาคตะวันออก: จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง

            ภาคใต้: จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง และสตูล

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



