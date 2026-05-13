เจ้าของบ้านเปิดกล้อง เห็นพนง.ส่งของแอบแกะพัสดุ เอาของออกมาใช้ ดูจบโกรธไม่ลง

          เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านวันหยุดยาว เปิดกล้องวงจรปิด เห็นพนักงานส่งของแอบแกะพัสดุ เอาของออกมาใช้ ดูจบโกรธไม่ลง แถมยังต้องขอบคุณ 

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อไม่นานมานี้มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์แปลกจากบ้านหลังหนึ่งในเวียดนาม กลายเป็นไวรัลได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเจ้าของบ้านนำคลิปที่ได้จากกล้องวงจรปิดมาเผยแพร่ ทำให้เห็นพฤติกรรมของพนักงานส่งของรายหนึ่ง ซึ่งตอนแรกสร้างความตกใจให้กับทางเจ้าของบ้านไม่น้อย ก่อนที่สุดท้ายเรื่องราวจะพลิกผันกลับกลายเป็นเหตุการณ์เรียกรอยยิ้ม 

ภาพจาก TikTok @miao_yun23

          รายงานเผยว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกนำมาโพสต์ผ่านทาง TikTok ของผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งในเวียดนาม เผยให้เห็นพื้นที่ในบริเวณบ้านหลังหนึ่ง มีพนักงานนำพัสดุมาวางไว้ แต่เมื่อเสร็จสิ้นหน้าที่แล้วเขาไม่ได้กลับทันที แต่กลับนั่งเปิดกล่องพัสดุ จากนั้นก็ใช้เวลาอยู่นานกว่า 10 นาที นั่งต่ออุปกรณ์สินค้าที่ทางเจ้าของบ้านสั่งมา จนกระทั่งสำเร็จออกมากลายเป็นไม้ถูพื้น 

          ไม่เพียงเท่านั้น พนักงานส่งของรายนี้ยังทดลองใช้งานจริงด้วยการถูพื้นในบริเวณดังกล่าว โดยเขาได้ทดสอบถูพื้นวนไปมาอยู่หลายรอบก่อนที่จะยกนิ้วมือชูให้กล้อง คล้ายกับเป็นการส่งสัญญาณว่า อุปกรณ์สินค้าที่ทางเจ้าของบ้านสั่งมาใช้งานได้ดี เรียกได้ว่าเป็น "บริการหลังการขาย" ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด 

          ทั้งนี้ ทางเจ้าของบ้านได้มาเปิดเผยเรื่องราวเพิ่มเติมว่า ทางพนักงานส่งของรายนี้ ได้ดำเนินการส่งสินค้าคืนให้ เพราะเขารู้สึกว่าคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากช่วงนั้นเป็นเทศกาลหยุดยาวและเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านหลายวัน ดังนั้น "น้ำใจ" ของพนักงานส่งของรายนี้จึงกลายเป็นประโยชน์กับพวกเขา ทางเจ้าของบ้านยังได้ให้ทิปขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของเขาด้วย

          คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ผู้คนต่างพากันเข้าไปแสดงความประหลาดใจและรู้สึกชื่นชม เนื่องจากการกระทำของคนส่งของรายนี้ค่อนข้างแปลกและหาได้ยาก โดยปกติแล้วคนส่งของมีหน้าที่แค่ส่งสินค้าเท่านั้น มักหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และหากมีความเสียหายเกิดขึ้น เขาอาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่พนักงานรายนี้กลับเสียสละเวลานั่งประกอบ และตรวจสอบสินค้าแทนลูกค้า

          "เข้าไปที่บ้านลูกค้า เปิดประตูเอง ประกอบสินค้าเอง และนำสินค้าไปคืนเอง เขาเอาใจใส่ลูกค้ามากกว่าลูกเขยเสียอีก" 

          "พนักงานส่งของคนนี้ทุ่มเทมาก ! สมควรได้รับรางวัลสำหรับความทุ่มเท"

          "แม่ของฉันก็เป็นแบบนี้ ถึงแม่ถึงสนิทกับคนส่งของมาก"

          "แม่ของฉันสั่งซื้อต้นกุหลาบมาปลูก แต่คนส่งของเปิดกล่องแล้วบอกว่าต้นไม้เสียหายและปลูกไม่รอด จึงส่งคืนให้" 

          "จริง ๆ คนส่งของอยากรู้อยากเห็นมากกว่าคนที่สั่งซื้อเสียอีก เขามักจะพูดว่า ขอผมทดสอบสินค้าหน่อย และถ้าหากสินค้าใช้ไม่ได้ผล เขาก็จะขอคืนสินค้า" 

          "เคยมีพนักงานส่งของนำชุดมาส่งให้ และบอกให้ฉันลองใส่ดูก่อนจะตกลงรับสินค้า หลังจากที่ฉันลองใส่แล้ว เขาบอกว่ามันดูแย่มากและแนะนำว่า เอาไปคืนเถอะ"  

          "เคยสั่งสินค้าที่ต้องประกอบและตรวจสอบ คนส่งของมาทำให้เองทั้งหมด แล้วเขาก็บอกว่า ถ้าสินค้าไม่โอเค ส่งคืนได้เลย ของพวกนี้ราคาแพงแต่ใช้งานได้ไม่ดี"

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha





