แอ้ม สโรชา โพสต์ข้อความอำลา ใกล้ถึงช่วงสุดท้ายชีวิต ขอบคุณทุกคนจากหัวใจ

เปิดข้อความสุดซึ้ง แอ้ม สโรชา เผยใกล้ถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ขอบคุณทีมแพทย์ ครอบครัว และขออโหสิกรรมทุกคน พร้อมฝากธุรกิจให้เดินหน้าต่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ถึงอาการป่วยโรคมะเร็งล่าสุด ยอมรับว่าเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิต ผ่านเฟซบุ๊ก สโรชา พรอุดมศักดิ์ มีข้อความทั้งหมด ดังนี้
"หลายท่านคงทราบจากรายการ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ที่นายได้แจ้งว่า แอ้มมีเวลาอีกไม่มากนัก ตอนนี้น่าจะใกล้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายจริง ๆ แล้วค่ะ
คุณหมออิศรางค์ แห่ง เยือนเย็ วิสาหกิจเพื่อสังคม และทีมงานได้กรุณาแอ้มมาก ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งอาการทางร่างกาย บรรเทาอาการเจ็บปวด และสุขภาพจิตใจของแอ้มและคนในครอบครัวค่ะ แอ้มถือโอกาสนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมออิศรางค์ นุชประยูร พยาบาลเมย์และอีกหลายท่านที่จะพาแอ้มผ่านจุดนี้ไปได้อย่างสงบและทุกข์ทรมานน้อยที่สุดเท่าที่การแพทย์จะสามารถทำได้ค่ะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สโรชา พรอุดมศักดิ์
แอ้มขอกราบขอบพระคุณคุณสนธิ (สนธิเล่าเรื่อง) อีกครั้งค่ะ ท่านเป็นเหมือนคุณพ่อคนที่สองของแอ้ม สอนและนำทาง จูงมือแอ้มจนแอ้มมีแรง สามารถเดินมาถึงจุดนี้ได้
มีอีกหลายท่านเหลือเกินค่ะที่แอ้มคงไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบ กราบขอบพระคุณจากใจค่ะ
แอ้มขอถือโอกาสนี้ขออโหสิกรรมทุก ๆ ท่านที่แอ้มอาจจะเคยล่วงเกิน ไม่ว่าด้วยกาย วาจา ใจ จะเจตนาหรือไม่ก็ตาม ในภพนี้หรือภพใด ๆ ก็ตาม ขอให้ทุกๆ ท่านโปรดอโหสิกรรมให้แอ้มด้วยนะคะ
สร้อยและรูปที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้มอบไว้ให้ในช่วงปี 2548 ตอนนี้กลับมาคล้องไว้เพื่อเตือนสติ ให้จิตอยู่กับลมหายใจ ให้จิตนิ่งและพร้อมที่เดินทางต่อไปสู่ภพภูมิต่อไป
แอ้มขอให้ทุกท่านอย่าได้เศร้านะคะ แต่อยากขอให้ท่านยินดีกับแอ้มที่แอ้มจะไปเริ่มต้นบทใหม่พร้อมจิตที่มั่นคงและเข้มแข็งกว่าเดิม
ปล. ขอฝาก Aravinda ไว้กับทุกท่านนะคะ ถึงแอ้มจะไม่อยู่แล้ว แต่หุ้นส่วนแอ้มและรุ่นน้องสุดที่รักของแอ้ม (น้องปุ้ย) ช่วยกันทำสินค้าคุณภาพต่อ โดยมีแผนคร่าวๆ จะพยายามขยายตลาดนำสินค้าคุณภาพของไทยไปสู่สายตาของคนในตลาดอาเซียน ฝากอุดหนุนกันต่อด้วยนะคะ
กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพรักค่ะ
แอ้ม, สโรชา พรอุดมศักดิ์
12 พ.ค. 2569"
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สโรชา พรอุดมศักดิ์