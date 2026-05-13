หนุ่มสั่งยาย้อมผมออนไลน์ อ้างทำจากธรรมชาติ ช็อกลองใช้แล้วหนังหัวพัง น้ำเหลืองเยิ้ม

 
            หนุ่มเล่าอุทาหรณ์ สั่งยาย้อมผมสมุนไพรจากออนไลน์ สุดท้ายแพ้หนัก หนังศีรษะอักเสบ น้ำเหลืองไหลไม่หยุดจนต้องรีบพบแพทย์
            วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก คุณเว้ง ข้าวต้มปลาซิ่งราชบุรี ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์สุดทรมาน ภายหลังทดลองใช้ยาย้อมผมที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ จนเกิดอาการแพ้อย่างหนัก ต้องพันศีรษะด้วยผ้าพันแผล และมีน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเวลา

            ในคลิปที่เจ้าตัวโพสต์เผยให้เห็นสภาพบริเวณศีรษะและใบหน้าที่มีอาการอักเสบ โดยระบุว่า เดิมทีตั้งใจซื้อยาย้อมผมมาใช้ปิดผมหงอกบริเวณโคนผมและไรผม หลังเห็นโฆษณาใน TikTok ที่ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือพืชธรรมชาติ จึงตัดสินใจสั่งซื้อมาเก็บไว้ ก่อนจะนำมาลองใช้ในเวลาต่อมา

            อย่างไรก็ตาม หลังใช้ยาย้อมผมไปในช่วงบ่ายและเข้านอนตามปกติ เมื่อตื่นขึ้นมากลับรู้สึกว่าบริเวณใบหน้าตึงผิดปกติ พอส่องกระจกจึงพบว่ามีน้ำเหลืองไหลออกมาตามใบหน้าและรอบดวงตา พร้อมอาการคันและแสบอย่างหนัก จนแทบทำอะไรไม่ได้ เจ้าตัวจึงรีบสระผมเพื่อล้างสารออกให้มากที่สุด แต่ก็ยังมีน้ำเหลืองซึมออกมาตลอด ต้องใช้ทิชชู่คอยซับไม่หยุด

            เจ้าของโพสต์ยังเล่าว่า อาการจะยิ่งหนักเมื่ออยู่ในที่ร้อน เพราะเหงื่อจะทำให้น้ำเหลืองไหลมากขึ้น จึงต้องเปิดแอร์เย็นตลอดทั้งวัน เมื่อแผลเริ่มแห้งก็กลายเป็นสะเก็ดแข็งติดกันเป็นกระจุก ๆ ทำให้รู้สึกเจ็บและทรมานอย่างมาก ก่อนที่ลูกสาวจะพาไปพบแพทย์ ซึ่งทราบว่าเป็นอาการแพ้อย่างรุนแรง

            นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเพิ่งสังเกตความผิดปกติว่า ระหว่างย้อมเผลอทำน้ำยาย้อมผมยี่ห้อดังกล่าวหยดไปเลอะบริเวณขาตัวเอง ซึ่งต่อมาจุดนั้นก็กลายเป็นแผลเช่นกัน ทำให้รู้สึกตกใจ ไม่คิดว่าอาการจะแรงขนาดนี้

            อย่างไรก็ตาม เจ้าของโพสต์ย้ำว่าไม่ได้ต้องการโจมตีสินค้า หรือกล่าวโทษยี่ห้อใดเป็นพิเศษ เพราะมองว่าแต่ละคนอาจมีอาการแพ้แตกต่างกันไป เพียงแต่อยากออกมาแชร์ประสบการณ์เพื่อเตือนภัยให้คนที่กำลังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้ ควรระมัดระวังและสังเกตอาการของตัวเองให้ดี แม้สินค้าจะระบุว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติก็ตาม

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก คุณเว้ง ข้าวต้มปลาซิ่งราชบุรี



