ลาซาร์ สุนัขปู่ทวด อายุมากที่สุดในโลก หลังอายุยืนกว่าเจ้าของ ตอนนี้ได้บ้านใหม่แล้ว

รู้จัก ลาซาร์ ปู่ทวดสุนัขที่กำลังจะเป็นเจ้าของสถิติใหม่ เป็นสุนัขที่อายุมากที่สุดในโลก ด้วยอายุ 31 ปี อายุยืนกว่าเจ้าของ ล่าสุดตอนนี้ได้บ้านใหม่แล้ว
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยเรื่องราวของ ลาซาร์ (Lazare) สุนัขเพศผู้ขนาดเล็ก สายพันธุ์คอนติเนนทัลทอยสแปเนียล หรือ ปาปิยอง ซึ่งกำลังจะเป็นเจ้าของสถิติสุนัขที่อายุมากที่สุดในโลก ด้วยอายุถึง 31 ปี ไม่เพียงแค่มันจะมีอายุยืนกว่าสุนัขทั่วไป แต่ยังมีอายุยืนกว่าเจ้าของเดิมของเขาด้วย และในตอนนี้ ปู่ทวดสุนัขตัวนี้ได้บ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภาพจาก Instagram lazare_le_trentenaire
ลาซาร์ ชื่อของมันแปลว่า "พระเจ้าช่วย" เคยอาศัยอยู่กับเจ้าของเดิมในเทือกเขาแอลป์ หลังจากเจ้าของมันจากไป ลาซาร์ถูกส่งไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงสัตว์ โดยสมาคมคุ้มครองสัตว์ท้องถิ่นในเมืองแอนซี เพื่อช่วยเหลือ และเลี้ยงดูแล ในระหว่างที่หาบ้านใหม่ให้ จนกระทั่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากไมโครชิปที่เชื่อมโยงกับทะเบียนสุนัขพันธุ์แท้ของฝรั่งเศส ทำให้พบว่า มันเกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2538 ปัจจุบันจึงมีอายุมากถึง 31 ปี
ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์พักพิงจึงติดต่อไปยัง Guinness World Records เพื่อลงบันทึกสถิติให้คุณปู่ลาซาร์ เป็นสุนัขที่อายุยืนยาวมากที่สุดในโลกที่ได้รับการยืนยัน แทนที่เจ้าของที่ครองสถิติมาอย่างยาวนานนั่นคือ เจ้าบลูอีย์ สุนัขพันธุ์ออสเตรเลียนแคทเทิลด็อก ที่มีอายุถึง 29 ปี ก่อนจะจากไปในปี 2482
รายงานเผยว่า ลาซาร์เป็นสุนัขวัยชราที่อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวน แต่มีนิสัยดี ด้วยอายุที่มากเกินค่าอายุขัยเฉลี่ยของสุนัขสายพันธุ์นี้ ซึ่งอยู่ที่ราว ๆ 15 ปี ไปเกินกว่าเท่าตัว ทำให้มันมีปัญหาสุขภาพมากมาย รวมถึงอาการข้ออักเสบและหูตาฝ้าฟางตามวัย อีกทั้งยังไม่สามารถหดลิ้นที่ห้อยลงมาเข้าไปในปากได้
อย่างไรก็ดี เมื่ไม่นานมานี้ ลาซาร์ ได้พบกับเจ้าของใหม่ และย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยโอเฟลี บูโดล หญิงสาววัย 29 ปี ซึ่งอายุน้อยกว่าลาซาร์ เป็นผู้รับไปเลี้ยงดู โดยเธอไม่ได้สนใจว่าสุนัขของเธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือไม่ เธอตัดสินใจรับเลี้ยงลาซาร์ เพราะเธอรักสัตว์ และรู้สึกผูกพันกันทันทีที่ได้เจอ
"ฉันไม่คิดว่าเขาจะต้องจบชีวิตลงที่ศูนย์พักพิง เขาต้องการครอบครัวที่อบอุ่นตลอดจนถึงบั้นปลายชีวิต" บูโดล กล่าว ทั้งนี้ เธอได้เผยว่า เมื่อลาซาร์นอนไม่หลับ มันจะเดินตามเธออย่างช้า ๆ ไปทั่วห้อง และเธอยังเสริมว่า สัตวแพทย์ของเธอยืนยันว่า ลาซาร์มีสุขภาพดีแม้จะมีอายุมากแล้ว
โดยก่อนหน้านี้ มีสุนัขเฝ้าฝูงสัตว์สายพันธุ์โปรตุเกส ชื่อโบบี เคยครองตำแหน่งสุนัขที่อายุมากที่สุดเป็นเวลา 2 ปี ด้วยอายุ 31 ปี แต่ตำแหน่งถูกริบคืน หลังจากมีการตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับอายุของมัน
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post, Times of India