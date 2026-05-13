แฉ โรงเรียนดังโคราช เหมารถตู้ดูงานเกาะกูด ดำน้ำใสวิ้ง ไม่ได้ไป 20 คนแต่เบิกงบเต็ม ?

          เพจดังแฉ โรงเรียนดังโคราช เหมารถตู้ไปดูงานเกาะกูด 3 วัน ดำน้ำใสวิ้ง ร้องคาราโอเกะ ไม่ได้ไป 20 คนแต่เบิกงบเต็ม รอโรงเรียนชี้แจง


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน


          วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน มีการโพสต์เรื่องการดูงานที่เกาะกูดของข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งว่า

          เรื่องมีอยู่ว่า ... โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสีมา​ เหมารถตู้ไปหนึ่งคัน​เพื่อเดินทางไปดูงานที่เกาะกูด จ.ตราด วันที่ 3-5 เมษายน 2569 ในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร


          ออกเดินทางศุกร์​ดึก ๆ ถึงเช้าวันเสาร์​ ไปถ่ายรูปธนาคารปูที่อ่าวสลัด แล้วเข้าพิธีเปิดประชุมนิดหน่อย ก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าไปดำน้ำเกาะแรต แวะหาดคลองติ้น หาดลับ เสร็จ​กลับโรงแรม เล่นน้ำสระ กินเลี้ยง ร้องคาราโอเกะ​ ตื่นเช้าวันอาทิตย์​เช็กเอาต์ แวะซื้อของฝาก และกลับโดยสวัสดิภาพ​แบบได้ความรู้เต็ม ๆ

          อีกทั้งงานนี้พบคนไม่ได้ไป 20 คน แต่ลงชื่อเบิกเงินเป็นปกติ

          อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องรอโรงเรียนที่ถูกพาดพิงชี้แจงถึงข้อเท็จจริงอีกครั้งว่าเป็นอย่างไร


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน


