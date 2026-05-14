ซื้อทุเรียน 500 บาท จะโอนเงินแล้วขึ้นแบบนี้ กลายเป็นความรู้ใหม่ ตระหนักได้ว่าอย่าฝืน

ซื้อทุเรียน 500 บาท จะโอนเงินแล้วขึ้นแบบนี้ กลายเป็นความรู้ใหม่ที่ต้องตระหนัก อย่าฝืนโอนต่อเป็นอันขาด อาจเสียทรัพย์ไม่รู้ตัว
ปัจจุบันการหลอกลวงผ่านธุรกรรมทางการเงิน มีกลเม็ดที่หลากหลาย เช่น หลอกโอนเงินเข้าบัญชีม้า หลอกขายของปลอม และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งถ้าหากพลาดโอนเงินไป ก็อาจจะเสียเงินฟรี ๆ ได้
วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เล่าประสบการณ์การซื้อทุเรียน 500 บาท แล้วต้องโอนเงินเข้าบัญชีคนขาย กลับพบว่า ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีปลายทางได้ เนื่องจากเป็นบัญชีต้องสงสัย และขอให้ระวังในการทำธุรกรรมทุกช่องทาง ทำยังไงถึงจะโอนเงินได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มหัศจรรย์ฉันออมเงินแล้วจ้า