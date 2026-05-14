โซเชียลอาลัย อินฟลูฯ สาวเสียชีวิต ช็อกติดตามคลิปรีวิวมานาน ก่อนทราบข่าวร้าย

แฟนเพจช็อก น้องเอี๊ยม อินฟลูฯ สาว เจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี เสียชีวิต ชาวเน็ตร่วมอาลัย จากไปตั้งแต่ยังอายุน้อย
เป็นข่าวช็อกที่ทำให้ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยแอบใจหาย หลังจากวานนี้ (13 พฤษภาคม 2569) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tyler Cha ได้โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ นางสาววรรนมาฤณทร์ เศวตวิฏสุทธ์ หรือ น้องเอี๊ยม เจ้าของเพจ "วันนี้รีวิวอะไรดี" พร้อมเผยกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ
โดยระบุว่า "อาขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ น้องเอี๊ยม แฟนเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี ด้วยนะครับ การเดินทางไกลครั้งนี้ ขอให้น้องเอี๊ยมไปสู่ภพภูมิที่ดี ขอให้หนูเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดบนสวรรค์เลยนะคะ เพื่อน ๆน้อง ๆ beauty influencer ท่านไหนอยากแสดงความเสียใจเข้าไปส่งข้อความให้น้องเอี๊ยมที่แฟนเพจน้องเอี๊ยมกันได้นะครับ We’ll find each other again in another life"
โดยพิธีสวดพระอภิธรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 12 พฤษภาคม ณ วัดในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ
