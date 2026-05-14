สรปุก รวยไม่ไหว เปิดรายได้เดือนนี้ของเพจ 100 ล้านวิว คนวิเคราะห์ทำไมได้แค่นี้

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud

          เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์คนดัง ที่มีคนเข้ามาร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมาก สำหรับ "สรปุก" ซึ่งไม่เพียงแค่เจ้าตัวจะมีผู้ติดตามมากมาย แต่ยังขยันมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพจ ทำให้หลาย ๆ คนแอบคิดว่า สรปุกน่าจะสามารถสร้างรายได้จากการทำเพจได้ไม่น้อย และบ้างก็แอบสงสัยว่าเพจระดับนี้จะสามารถทำเงินได้เท่าไหร่

          อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (13 พฤษภาคม 2569) สรปุก ก็ได้กางรายได้เดือนนี้ให้ดูกันแบบชัด ๆ ว่าเพจระดับ 100 ล้านวิวนี้ สามารถทำเงินได้เท่าไหร่ ทำเอาชาวเน็ตถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "รวยไม่ไหว !"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud
          โดยระบุว่า "สำหรับผู้ที่เข้าใจว่าสรปุกทำเพจแล้วได้เงินนะคะ รายได้เดือนนี้ 4 บาทค่ะ รายจ่ายแจกลูกเพจ เม.ย. - พ.ค. สามแสนบาท (พัดลม สี ครีม บลา ๆ) รวย รวย ร๊วย รวย รวย แปะ ๆ"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud


          งานนี้จึงเรียกคอมเมนต์กันสนั่น ซึ่งนอกจากเข้ามาแซวในความรวยสุด ๆ นี้แล้ว บ้างก็แซวด้วยว่า นี่ขนาดรายได้ขึ้นมาตั้ง 367% แล้ว ยังได้แค่ 4 บาท รวยขนาดนี้จะใช้ยังไงหมด 

          ขณะเดียวกัน บางส่วนยังสงสัยว่า เพจยอดวิวระดับนี้เหตุใดจึงทำเงินได้น้อยมาก ๆ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะตัวอยู่ต่างประเทศหรือไม่ ซึ่งทาง สรปุก ก็ได้เข้ามาตอบสั้น ๆ ว่า "yes"

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud

