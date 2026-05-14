HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หญิงสุดงง ไปถอนฟันคุดที่คลินิก ผ่านไป 3 ชม. หมอปฏิเสธเงิน บอกศักดิ์ศรีไม่อนุญาต

          หญิงแชร์ประสบการณ์สุดงง ไปถอนฟันคุดที่คลินิก แจ้งจะใช้เวลา 1 ชม. แต่ผ่านไปถึง 3 ชม. สุดท้ายหมอปฏิเสธเงิน บอกศักดิ์ศรีไม่อนุญาตให้จ่าย... 

ถอนฟันคุด

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีหญิงชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์ไปถอนฟันคุดที่คลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่ง แต่กลับต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหลังจากผ่านไปนานถึง 3 ชั่วโมง เมื่อหมอรักษาแต่ฟันผุและไม่ได้ถอนฟันคุดให้ แถมหมอยังปฏิเสธการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยแจ้งว่า "เพราะศักดิ์ศรีของหมอ จึงรับเงินไม่ได้" ซึ่งทำให้เธอทั้งประหลาดใจและงุนงงเป็นอย่างยิ่ง 

          หญิงรายนี้ได้โพสต์เรื่องราวบน X เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยได้แชร์ภาพเอกซเรย์ฟันของเธอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ฟันคุดของเธอโผล่ขึ้นมาในทิศทางแนวนอน เธอเผยว่า เมื่อวานนี้เธอตั้งใจจะไปถอนฟันคุดซี่ล่างขวา โดยเธอเข้ารับบริการตอน 11.00 น. หมอบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แต่สุดท้ายกลับใช้เวลานานถึง 3 ชั่วโมง จนเวลาล่วงเลยไปถึง 14.00 น. ซึ่งเธอเข้าใจว่ากระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ถอนฟันคุด
ภาพจาก X @Nancy65094154

          แต่ความจริงปรากฏว่า หมอไม่ได้ถอนฟันคุดให้เธอ ทำเพียงรักษาฟันผุที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้นตอนที่เธอจะไปชำระเงินค่าบริการ หมอกลับแจ้งว่า "คุณไม่ต้องจ่าย" พร้อมกับคำอธิบายที่ชวนให้ยิ่งประหลาดใจมากกว่าเดิมว่า "ศักดิ์ศรีของฉันไม่อนุญาตให้จ่าย" นอกจากนี้ทางคลินิกยังให้ยาฟรี และแจ้งกำหนดการให้เธอมาตัดไหมในสัปดาห์หน้า ซึ่งทำให้เธอยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่ 

ถอนฟันคุด
ภาพจาก X @Nancy65094154

ถอนฟันคุด
ภาพจาก X @Nancy65094154

          ต่อมา หญิงเจ้าของโพสต์เผยว่า เนื่องจากเธออ้าปากนานถึง 3 ชั่วโมง ทำให้เธอรู้สึกเจ็บคอและปวดบริเวณมุมปากมาก ทั้งนี้ เธอได้เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการถอนฟันคุด หมอพบฟันผุในฟันซี่ข้างเคียง จึงต้องทำการรักษาฟันผุนั้นก่อน ส่วนฟันคุดที่ยังไม่ได้ถอนนั้น เนื่องจากคลินิกทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ จึงต้องส่งต่อให้ศูนย์ทันตกรรมแห่งอื่นรักษาต่อ

          โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจนกลายเป็นไวรัล มีคนเข้าไปดูมากกว่า 12 ล้านวิว ชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์เหตุว่า "เขาอดทนอยู่ 3 ชั่วโมงแล้วก็ยังเอาออกไม่ได้ น่าจะประเมินความสามารถของตัวเองสูงไป" 

          ทั้งนี้ มีบางรายที่อ้างว่าทำงานอยู่ในสายงานด้านนี้ กล่าวในทำนองว่า "เขาไม่คิดค่าบริการ เพราะเขาเอาออกไม่ได้และต้องการหลีกเลี่ยงการร้องเรียน" และ "ไม่คิดค่าบริการ ไม่เก็บประวัติทางการแพทย์ แล้วแสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหากเกิดอะไรผิดพลาดในภายหลัง"

          หลายคนชี้ว่าคลินิกทันตกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาฟันคุดที่งอกในแนวนอนได้ และส่วนใหญ่จะส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหรือแผนกศัลยกรรมช่องปาก


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media 




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หญิงสุดงง ไปถอนฟันคุดที่คลินิก ผ่านไป 3 ชม. หมอปฏิเสธเงิน บอกศักดิ์ศรีไม่อนุญาต โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:46:39 12,670 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ทราย สก๊อต วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 พาย สุนิษฐ์ ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 พระโคกินอะไร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย