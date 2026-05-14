หญิงสุดงง ไปถอนฟันคุดที่คลินิก ผ่านไป 3 ชม. หมอปฏิเสธเงิน บอกศักดิ์ศรีไม่อนุญาต

หญิงแชร์ประสบการณ์สุดงง ไปถอนฟันคุดที่คลินิก แจ้งจะใช้เวลา 1 ชม. แต่ผ่านไปถึง 3 ชม. สุดท้ายหมอปฏิเสธเงิน บอกศักดิ์ศรีไม่อนุญาตให้จ่าย...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีหญิงชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์ไปถอนฟันคุดที่คลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่ง แต่กลับต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหลังจากผ่านไปนานถึง 3 ชั่วโมง เมื่อหมอรักษาแต่ฟันผุและไม่ได้ถอนฟันคุดให้ แถมหมอยังปฏิเสธการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยแจ้งว่า "เพราะศักดิ์ศรีของหมอ จึงรับเงินไม่ได้" ซึ่งทำให้เธอทั้งประหลาดใจและงุนงงเป็นอย่างยิ่ง
หญิงรายนี้ได้โพสต์เรื่องราวบน X เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยได้แชร์ภาพเอกซเรย์ฟันของเธอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ฟันคุดของเธอโผล่ขึ้นมาในทิศทางแนวนอน เธอเผยว่า เมื่อวานนี้เธอตั้งใจจะไปถอนฟันคุดซี่ล่างขวา โดยเธอเข้ารับบริการตอน 11.00 น. หมอบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แต่สุดท้ายกลับใช้เวลานานถึง 3 ชั่วโมง จนเวลาล่วงเลยไปถึง 14.00 น. ซึ่งเธอเข้าใจว่ากระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่ความจริงปรากฏว่า หมอไม่ได้ถอนฟันคุดให้เธอ ทำเพียงรักษาฟันผุที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้นตอนที่เธอจะไปชำระเงินค่าบริการ หมอกลับแจ้งว่า "คุณไม่ต้องจ่าย" พร้อมกับคำอธิบายที่ชวนให้ยิ่งประหลาดใจมากกว่าเดิมว่า "ศักดิ์ศรีของฉันไม่อนุญาตให้จ่าย" นอกจากนี้ทางคลินิกยังให้ยาฟรี และแจ้งกำหนดการให้เธอมาตัดไหมในสัปดาห์หน้า ซึ่งทำให้เธอยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่
ต่อมา หญิงเจ้าของโพสต์เผยว่า เนื่องจากเธออ้าปากนานถึง 3 ชั่วโมง ทำให้เธอรู้สึกเจ็บคอและปวดบริเวณมุมปากมาก ทั้งนี้ เธอได้เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการถอนฟันคุด หมอพบฟันผุในฟันซี่ข้างเคียง จึงต้องทำการรักษาฟันผุนั้นก่อน ส่วนฟันคุดที่ยังไม่ได้ถอนนั้น เนื่องจากคลินิกทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ จึงต้องส่งต่อให้ศูนย์ทันตกรรมแห่งอื่นรักษาต่อ
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media