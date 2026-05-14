คดีช็อก ผัวฆ่าเมียน้อยซุกรถ-ขับมาจอดถึงโรงพัก เมียหลวงสั่งเอง ตำรวจเจอยังอึ้ง

 
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊้กเกรียน

            วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 Bright TV รายงานเหตุสะเทือนขวัญ หลังอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ กรณีมีคนพบรถยนต์ปริศนาขับมาจอดบริเวณหน้า สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยภายในรถมีศพถูกฆาตกรรมซ่อนอยู่บริเวณเบาะหน้า ทำเจ้าหน้าที่ถึงกับอึ้งตาม ๆ กันในพฤติการณ์ของผู้ก่อเหตุที่มีความอุกอาจ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย 

            โดยพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นหญิงวัยกลางคน สภาพตามใบหน้ามีรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้าย มีการนำผ้าห่อมาคลุมร่างแล้วปรับเบาะเอนนอน ซึ่งผู้ก่อเหตุให้การว่า ตัวเองเป็นชายคนสนิท หลังเกิดเหตุได้นำร่างใส่รถมามอบตัว

ผัวฆ่าเมียน้อยซุกรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

            เบื้องต้น ทางตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่และกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปแล้ว พร้อมประสานงานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบ เพื่อระบุอัตลักษณ์ของผู้ตาย พร้อมขยายผลต่อไป โดยคาดว่าเป็นการก่อเหตุจากที่อื่นก่อนนำร่างใส่รถมา

            ทั้งนี้ เหตุที่เกิดขึ้นนับเป็นเรื่องสะเทือนขวัญที่สร้างความตื่นตระหนักแก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก และยังโหดเหี้ยมเกินว่าที่คิด ขณะที่ชุดสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อดูเส้นทางของรถคันนี้ 

            ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ผู้เสียชีวิตเป็นเมียน้อยของผู้ก่อเหตุ หลังสังหารจากที่พักได้นำร่างมาใส่รถ จัดท่าทางให้เหมือนคนนอนหลับเพื่อตบตาคนนอก ก่อนจะขับมามอบตัว โดยก่อนจะถึงโรงพัก พบว่าทางเมียหลวงของผู้ก่อเหตุได้โทรศัพท์มาแจ้งเบาะแสกับทางตำรวจล่วงหน้า ว่าผัวฆ่าเมียน้อยและอยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายศพไปโรงพัก ตามคำสั่งของตนเอง

            ส่วนปมสังหาร คาดว่าเกิดจากความหึงหวงและรักสามเส้าที่ตกลงกันไม่ได้ โดยทางตำรวจกำลังเร่งสอบปากคำผู้ก่อเหตุ


 
ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV, ดาวแปดแฉก, Bright TV, บิ๊้กเกรียน

คดีช็อก ผัวฆ่าเมียน้อยซุกรถ-ขับมาจอดถึงโรงพัก เมียหลวงสั่งเอง ตำรวจเจอยังอึ้ง โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:52:00
