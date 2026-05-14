คดีช็อก ผัวฆ่าเมียน้อยซุกรถ-ขับมาจอดถึงโรงพัก เมียหลวงสั่งเอง ตำรวจเจอยังอึ้ง

คดีช็อก ชายฆ่าสาวคนสนิท หิ้วศพซุกรถมาไว้หน้าโรงพัก ประชาชนมาติดต่อราชการสุดผวา ตำรวจยังอึ้ง
ช็อก ผัวฆ่าเมียน้อย เอาศพใส่รถมาจอดถึงโรงพัก เข้ามอบตัว เมียหลวงชี้เป็นคนสั่งเอง คาดปมหึงหวง - เร่งสอบปากคำ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 Bright TV รายงานเหตุสะเทือนขวัญ หลังอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ กรณีมีคนพบรถยนต์ปริศนาขับมาจอดบริเวณหน้า สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยภายในรถมีศพถูกฆาตกรรมซ่อนอยู่บริเวณเบาะหน้า ทำเจ้าหน้าที่ถึงกับอึ้งตาม ๆ กันในพฤติการณ์ของผู้ก่อเหตุที่มีความอุกอาจ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
โดยพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นหญิงวัยกลางคน สภาพตามใบหน้ามีรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้าย มีการนำผ้าห่อมาคลุมร่างแล้วปรับเบาะเอนนอน ซึ่งผู้ก่อเหตุให้การว่า ตัวเองเป็นชายคนสนิท หลังเกิดเหตุได้นำร่างใส่รถมามอบตัว
ทั้งนี้ เหตุที่เกิดขึ้นนับเป็นเรื่องสะเทือนขวัญที่สร้างความตื่นตระหนักแก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก และยังโหดเหี้ยมเกินว่าที่คิด ขณะที่ชุดสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อดูเส้นทางของรถคันนี้
ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ผู้เสียชีวิตเป็นเมียน้อยของผู้ก่อเหตุ หลังสังหารจากที่พักได้นำร่างมาใส่รถ จัดท่าทางให้เหมือนคนนอนหลับเพื่อตบตาคนนอก ก่อนจะขับมามอบตัว โดยก่อนจะถึงโรงพัก พบว่าทางเมียหลวงของผู้ก่อเหตุได้โทรศัพท์มาแจ้งเบาะแสกับทางตำรวจล่วงหน้า ว่าผัวฆ่าเมียน้อยและอยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายศพไปโรงพัก ตามคำสั่งของตนเอง
ส่วนปมสังหาร คาดว่าเกิดจากความหึงหวงและรักสามเส้าที่ตกลงกันไม่ได้ โดยทางตำรวจกำลังเร่งสอบปากคำผู้ก่อเหตุ
