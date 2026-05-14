ชายทิ้งบ้าน ปูเสื่อนอนที่ซูเปอร์มาร์เกตมา 10 ปี ทั้งที่มีเงินมีสมบัติ เผยเหตุที่คาดไม่ถึง

 
           เรื่องราวของชายที่ยอมทิ้งบ้าน มาปูเสื่อนอนที่ซูเปอร์มาร์เกตนานกว่า 10 ปี ทั้งที่มีเงินมีทรัพย์สมบัติ เผยเหตุที่คาดไม่ถึง 


คนไร้บ้าน
ภาพจาก Weibo

           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ Sohu เผยเรื่องราวของชายชาวจีนวัย 78 ปี รายหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดน่าตกตะลึง เขาอาศัยปูเสื่อหลับนอนที่ซูเปอร์มาร์เกตแห่งหนึ่งในเมืองเซี่ยงไฮ้ มาเป็นเวลานานถึง 10 ปี ทั้งที่เขาไม่ใช่คนไร้บ้าน อีกทั้งยังมีทรัพย์สมบัติ เรื่องราวเบื้องหลังของเขาได้สร้างความสะเทือนใจและกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงบนสังคมออนไลน์

           เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ซูเปอร์มาร์เกต RT-Mart ในเขตหยางปู่ ของเซี่ยงไฮ้ ที่ด้านหลังร้านจะมีทางเดินสำหรับพนักงาน ในตอนกลางคืนหลังจากปิดให้บริการ ฉางหมิง (นามสมมุติ) ชายสูงวัยรายนี้จะไปปูเสื่อผืนเล็ก ๆ และอาศัยนอนตรงนั้น จนกระทั่งเวลา 4.30 น. เขาจะรีบตื่นและลุกขึ้นมาพับเสื่อเก็บให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของทางพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ต จนเมื่อร้านปิดอีกครั้ง เขาก็จะมานอนพักผ่อนที่นี่ และทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวัน 

           หลายคนที่พบเห็นฉางหมิง อาจเข้าใจว่าเขาเป็นคนไร้บ้านหรือคนจรที่ไร้ที่พักพิง แต่ความจริงแล้วเขามีเงิน เขามักพกเงินสดจำนวนมากติดตัว และมีอุปกรณ์ดิจิทัลที่จำเป็นครบครัน รวมถึงแล็ปท็อปและหูฟังบลูทูธ เขามีอพาร์ตเมนต์ขนาด 20 ตารางเมตรในหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งเป็นบ้านเก่าที่แม่ของเขาทิ้งไว้ให้ แต่หลังจากหย่ากับอดีตภรรยาในปี 2543 เขาเริ่มกลัวการอยู่คนเดียวในบ้านที่หนาวเย็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนที่จะไปพบว่า บรรยากาศคึกคักแถวซูเปอร์มาร์เกตทำให้เขารู้สึกสบายใจ จึงได้ตัดสินใจไปพักผ่อนที่นั่น 

คนไร้บ้าน
ภาพจาก Weibo

              กระทั่งในเดือนพฤษภาคม 2564 หวงหลานเซีย แรงงานอพยพจากมณฑลซานตง ที่มาทำงานในเซี่ยงไฮ้ ได้บังเอิญพบฉางหมิงที่ซูเปอร์มาร์เกต เธอเห็นเขาอยู่ในสภาพผมยุ่งเหยิงและหนวดเครายาว จึงรู้สึกสงสารและเข้าไปพูดคุยด้วย หลังจากนั้นเธอก็มักจะนำอาหารมาให้ และคอยดูแลเขาเรื่อยมา จนฉางหมิงเกิดความซาบซึ้งใจ และมีความหวังอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงในวัยชรา จึงเสนอที่จะยกทรัพย์สินทั้งหมดให้หวงหลานเซีย แลกกับการให้เธอช่วยดูแลเขาในช่วงบั้นปลายชีวิตไปจนถึงวันสุดท้าย 

              หวงหลานเซียตกลงรับข้อเสนอของฉางหมิง ในช่วงปลายปี 2567 ทั้งสองได้พากันไปที่สำนักงานทนายความเพื่อทำข้อตกลงเรื่องการดูแลและให้ความช่วยเหลือ ทว่าในระหว่างตรวจสอบ ทนายความกลับพบข้อเท็จจริงที่ไม่คาดคิด ข้อตกลงการหย่าร้างระบุว่า "ทรัพย์สินเป็นของอดีตภรรยาของเขา" ในขณะที่ฉางหมิงยืนยันว่าเป็น "การหย่าร้างปลอม" แต่เนื่องจากอดีตภรรยาของเขาเสียชีวิตไปแล้ว ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นหลักฐานสำคัญ

คนไร้บ้าน
ภาพจาก Weibo

              ลูกชายของฉางหมิงและอดีตภรรยาได้ยื่นฟ้องร้อง โดยทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต่างตัดสินว่า บ้านหลังนั้นเป็นของลูกชาย ซึ่งเขายืนยันว่า พ่อแม่หย่าร้างกันจริง เนื่องจากความขัดแย้งที่ไม่อาจประนีประนอมได้ และเขาเสนอที่จะปรับปรุงบ้านเพื่อให้พ่อได้อาศัยอยู่ แต่ถูกปฏิเสธ เขากังวลว่าพ่อจะถูกเอาเปรียบ และสุดท้ายจะสูญเสียทั้งเงินและพ่อ เขาจึงให้สัญญาว่า จะให้พ่ออาศัยอยู่ในบ้านได้อย่างอิสระตลอดชีวิต และสละสิทธิ์ในการรับมรดกอื่น ๆ ทั้งหมดของเขา และยังเสนอเป็นผู้ปกครองแก่เขาโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ แต่ฉางหมิงปฏิเสธ

              สุดท้าย ฉางหมิงเลือกที่จะย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในห้องเช่าของหวงหลานเซีย ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกยังคงไม่คลี่คลาย และกระบวนการทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไป 


ขอบคุณข้อมูลจาก Sohu


