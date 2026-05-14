พัทยาแตกตื่น ปลาหมอคางดำโผล่เป็นฝูงริมชายหาด หวั่นลามกระทบระบบนิเวศทะเล


          ฝูงปลาหมอคางดำบุกชายหาดพัทยา ทอดแหทีเดียวขึ้นมาเพียบ หวั่นกระทบสัตว์น้ำท้องถิ่นและระบบนิเวศทะเล รมช.เกษตรฯ สั่งกรมประมงตรวจสอบด่วน 

           วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพชวนตกใจจากอินฟลูฯ สายตกปลารายหนึ่ง ที่ออกมาเปิดเผยภาพฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

           เจ้าของคลิปซึ่งทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาและตกหมึกตามสถานที่ต่าง ๆ ระบุว่า ระหว่างเดินทางมาตกหมึกบริเวณชายหาดพัทยาตามปกติ ได้พบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากผิดสังเกต จึงทดลองใช้แหว่านลงไปในน้ำ ก่อนจะสามารถจับปลาหมอคางดำขึ้นมาได้เป็นจำนวนมาก 

           ภายในคลิปยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการปรากฏตัวของปลาหมอคางดำในพื้นที่น้ำทะเล โดยตั้งคำถามว่า ปลาชนิดดังกล่าวเข้ามาอยู่ในทะเลได้อย่างไร พร้อมแสดงความกังวลว่า หากปลาหมอคางดำเพิ่มจำนวนต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำตามธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่

ปลาหมอคางดำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้  
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้ 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาร์ท ชาแนล 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตาร์ท ชาแนล 



          สถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบอย่างหนัก เช่น จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีรายงานว่าการแพร่กระจายกลับมารุนแรงอีกครั้ง รวมถึงก่อนหน้านี้ยังมีภาพการจับปลาหมอคางดำได้ในปริมาณมหาศาลในพื้นที่บางปะกง จนสร้างความกังวลต่อประชาชนจำนวนมาก

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งให้กรมประมง เร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำชายหาดพัทยาแล้ว

