HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ป้ายเตือนคนต่างชาติในร้านอาหารญี่ปุ่น บอกอย่าย้ายที่นั่งจำไม่ได้ แต่อ่านจบ เอ๊ะยังไง ?!

 
            ภาพไวรัล ป้ายคำเตือนคนต่างชาติในร้านอาหารญี่ปุ่น บอกอย่าย้ายที่นั่งเพราจำหน้าไม่ได้ แต่อ่านจบ เอ๊ะยังไง แปลก ๆ ไหม ?  

ไวรัลร้อน
ภาพจาก X @yukonstan 

            วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพของผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งในต่างประเทศได้กลายเป็นไวรัล ภายหลังจากเธอโพสต์แชร์ป้ายคำเตือนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตั้งใจแจ้งให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติภายในร้าน แต่เมื่ออ่านไปจนจบแล้วกลับทำให้หลายคนรู้สึกแปลก ๆ ไม่น้อย  

            โดยป้ายดังกล่าวเป็นข้อความภาษาอังกฤษบนกระดาษสีส้ม ระบุว่า "Attention ! We remember where you sat. But if you move seats without telling us, someone else's ramen will come to you. To us, all Americans look like DiCaprio and Justin Bieber." 

            ("โปรดทราบ ! เราจำได้ว่าคุณนั่งที่ไหน แต่ถ้าคุณย้ายที่นั่งโดยไม่บอกเรา ราเมนของคนอื่นจะถูกนำมาเสิร์ฟให้คุณ สำหรับเราแล้ว คนอเมริกันทุกคนดูเหมือนลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ และจัสติน บีเบอร์") 


          โพสต์นี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นไวรัล มีผู้เข้าไปดูมากกว่า 8.7 ล้านครั้ง และชาวเน็ตพากันเข้าไปคอมเมนต์ โดยส่วนหนึ่งรู้สึกขำ ๆ กล่าวติดตลกว่า "เหมือนจะชมว่าหน้าตาดี แต่เอ๊ะยังไง อ่านแล้วรู้สึกแปลก ๆ" ส่วนคอมเมนต์อื่น กล่าวว่า "ก็ตลกดี เพราะจัสติน บีเบอร์ ก็ไม่ใช่คนอเมริกัน !"

          ทั้งนี้ บางรายได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติ กล่าวว่า "การที่คนผิวขาวบอกว่าคนเอเชียกลุ่มหนึ่งหน้าตาเหมือนกันหมดจึงไม่ใช่เรื่องเหยียดเชื้อชาติ เพราะคนเอเชียเองก็ยังแยกแยะคนชาติตะวันตกได้ยากเหมือนกัน" 

          ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตญี่ปุ่นได้เข้ามาอธิบายเสริมว่า "เช่นเดียวกับที่คุณแยกแยะคนจีน เกาหลี และญี่ปุ่นได้ยาก คนญี่ปุ่นอย่างเราก็แยกแยะพวกคุณไม่ได้เช่นกัน เพราะทุกคนดูเท่ไปหมด โปรดอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคำประชด"
 




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ป้ายเตือนคนต่างชาติในร้านอาหารญี่ปุ่น บอกอย่าย้ายที่นั่งจำไม่ได้ แต่อ่านจบ เอ๊ะยังไง ?! โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:01:22
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ทราย สก๊อต วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 พาย สุนิษฐ์ ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 พระโคกินอะไร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย