ป้ายเตือนคนต่างชาติในร้านอาหารญี่ปุ่น บอกอย่าย้ายที่นั่งจำไม่ได้ แต่อ่านจบ เอ๊ะยังไง ?!

ภาพไวรัล ป้ายคำเตือนคนต่างชาติในร้านอาหารญี่ปุ่น บอกอย่าย้ายที่นั่งเพราจำหน้าไม่ได้ แต่อ่านจบ เอ๊ะยังไง แปลก ๆ ไหม ?
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพของผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งในต่างประเทศได้กลายเป็นไวรัล ภายหลังจากเธอโพสต์แชร์ป้ายคำเตือนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตั้งใจแจ้งให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติภายในร้าน แต่เมื่ออ่านไปจนจบแล้วกลับทำให้หลายคนรู้สึกแปลก ๆ ไม่น้อย
โดยป้ายดังกล่าวเป็นข้อความภาษาอังกฤษบนกระดาษสีส้ม ระบุว่า "Attention ! We remember where you sat. But if you move seats without telling us, someone else's ramen will come to you. To us, all Americans look like DiCaprio and Justin Bieber."
("โปรดทราบ ! เราจำได้ว่าคุณนั่งที่ไหน แต่ถ้าคุณย้ายที่นั่งโดยไม่บอกเรา ราเมนของคนอื่นจะถูกนำมาเสิร์ฟให้คุณ สำหรับเราแล้ว คนอเมริกันทุกคนดูเหมือนลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ และจัสติน บีเบอร์")
ทั้งนี้ บางรายได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติ กล่าวว่า "การที่คนผิวขาวบอกว่าคนเอเชียกลุ่มหนึ่งหน้าตาเหมือนกันหมดจึงไม่ใช่เรื่องเหยียดเชื้อชาติ เพราะคนเอเชียเองก็ยังแยกแยะคนชาติตะวันตกได้ยากเหมือนกัน"
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตญี่ปุ่นได้เข้ามาอธิบายเสริมว่า "เช่นเดียวกับที่คุณแยกแยะคนจีน เกาหลี และญี่ปุ่นได้ยาก คนญี่ปุ่นอย่างเราก็แยกแยะพวกคุณไม่ได้เช่นกัน เพราะทุกคนดูเท่ไปหมด โปรดอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคำประชด"