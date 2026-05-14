วันที่ 2 มิถุนายน 2569 หยุดไหม ? ส่องวันหยุดเดือน มิ.ย. 69 ที่หลายคนรอคอย

          หลายคนเริ่มวางแผนท่องเที่ยวและพักผ่อนในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2569 จนเกิดคำถามว่า วันที่ 2 มิถุนายน 2569 หยุดไหม ล่าสุดมีการเปิดรายละเอียดวันหยุดอย่างเป็นทางการแล้ว

          ใกล้เข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนายน 2569 หลายคนเริ่มตรวจสอบปฏิทินวันหยุด เพื่อเตรียมวางแผนเดินทาง ท่องเที่ยว หรือจัดตารางการทำงานล่วงหน้า โดยหนึ่งในวันที่ถูกค้นหามากคือ วันที่ 2 มิถุนายน 2569 หยุดไหม เนื่องจากอยู่ในช่วงใกล้กับวันหยุดสำคัญของเดือน

          จากข้อมูลวันหยุดราชการประจำปี 2569 พบว่า วันที่ 2 มิถุนายน 2569 ตรงกับวันอังคาร และไม่ใช่วันหยุดราชการ หรือวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทำให้หน่วยงานราชการ ธนาคาร และบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ยังคงเปิดทำการตามปกติ

          อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาใกล้กันนั้นมีวันหยุดสำคัญ คือ วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2569 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ส่งผลให้หลายคนเข้าใจว่าอาจมีการหยุดต่อเนื่องหรือประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม

ภาพจาก Valery Evlakhov / Shutterstock.com

          ขณะเดียวกัน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฏาคม โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ขณะที่ยังไม่มีการพิจารณาเสนอ หรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว

          สำหรับผู้ที่ต้องการหยุดยาวอาจต้องใช้วิธีลาพักร้อนหรือวางแผนลาหยุดเพิ่มเติมเอง เพื่อเชื่อมต่อกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานของแต่ละองค์กร

          นอกจากนี้ ภาคเอกชนบางแห่งอาจมีนโยบายวันหยุดแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบประกาศจากบริษัทหรือหน่วยงานต้นสังกัดอีกครั้ง เพื่อความชัดเจนก่อนวางแผนเดินทาง

          ขณะเดียวกันหลายคนยังให้ความสนใจกับปฏิทินวันหยุดประจำปี 2569 เนื่องจากปีนี้มีหลายช่วงที่สามารถวางแผนท่องเที่ยวต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะช่วงกลางปีและปลายปีที่มีวันหยุดติดกันหลายวัน



ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3


โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:16:27
