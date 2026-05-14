ผู้ปกครองพาลูกวัย 12 ไปทำงานด้วย ทำไฟไหม้เผาวอดทั้งสำนักงาน รู้จุดต้นเพลิงอึ้ง

เหตุการณ์ระทึก ผู้ปกครองพาลูกวัย 12 ปี ไปทำงานด้วย เผลอห่างตา ทำไฟไหม้เผาวอดสำนักงาน จุดต้นเพลิงทำเอาอึ้ง คนแห่วิจารณ์เดือด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ที่สำนักงานแห่งหนึ่งในเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของประเทศจีน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า ผู้ปกครองรายหนึ่ง (ไม่ระบุเพศ) ซึ่งเป็นพนักงานที่สำนักงานแห่งนี้ ได้พาลูกชายอายุ 12 ปี ไปที่ทำงานด้วย โดยหวังว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
อย่างไรก็ดี ขณะที่ผู้ปกครองกำลังยุ่งอยู่กับงาน ได้ปล่อยให้ลูกชายอยู่ตามลำพังในห้องทำงานห้องหนึ่ง เด็กชายรู้สึกเบื่อและคิดหาอะไรเล่นฆ่าเวลา นั่นคือการจุดไฟแช็กเผากระดาษทิชชู ผลปรากฏว่าประกายไฟได้กระเด็นไปติดกระดาษและสิ่งของที่วางระเกะระกะอยู่ใกล้โต๊ะทำงานจนลุกลามไปทั่วห้อง
ภาพจาก Weibo
ในขณะเดียวกันผู้ปกครองและพนักงานคนอื่น ๆ ก็พยายามดับไฟโดยใช้ถังดับเพลิงชนิดผงแห้ง แต่เปลวเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาไหม้ไปทั้งสำนักงาน ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงและสามารถช่วยควบคุมเพลิงจนสงบ
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ทางหน่วยดับเพลิงได้กล่าวแถลงการณ์ในที่เกิดเหตุ โดยเรียกร้องให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการป้องกันอัคคีภัย กล่าวว่า "เด็ก ๆ อยากรู้อยากเห็น แต่พวกเขามีความตระหนักด้านความปลอดภัยต่ำ ผู้ปกครองควรดูแลพวกเขาอย่างระมัดระวัง และส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มิเช่นนั้นประกายไฟเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่ภัยพิบัติครั้งใหญ่ได้"
เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ ชาวเน็ตพากันเข้าไปตำหนิการกระทำ รวมถึงการเลี้ยงลูกของผู้ปกครองรายนี้ กล่าวว่า "เขาไม่ได้ 3-4 ขวบ เด็กคนนี้ดูเหมือนจะถูกครอบครัวตามใจจนเสียคน" ขณะที่อีกคนหนึ่งกล่าวเสียดสีติดตลกว่า "ฉันคิดว่าในอนาคตคงไม่มีเจ้านายคนไหนอนุญาตให้พนักงานพาลูกมาที่ทำงานอีกแล้ว"
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยว่า เกิดเหตุไฟไหม้ที่สำนักงานแห่งหนึ่งในประเทศจีน หลังจากมีพนักงานนำลูกชายวัย 12 ปี มาทำงานด้วย ก่อนที่จะก่อเหตุไม่คาดคิด ส่งผลให้เพลิงลุกลามและเผาวอดไปทั้งสำนักงาน กลายเป็นภาพที่น่าตกใจ และจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ที่สำนักงานแห่งหนึ่งในเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของประเทศจีน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า ผู้ปกครองรายหนึ่ง (ไม่ระบุเพศ) ซึ่งเป็นพนักงานที่สำนักงานแห่งนี้ ได้พาลูกชายอายุ 12 ปี ไปที่ทำงานด้วย โดยหวังว่าจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
อย่างไรก็ดี ขณะที่ผู้ปกครองกำลังยุ่งอยู่กับงาน ได้ปล่อยให้ลูกชายอยู่ตามลำพังในห้องทำงานห้องหนึ่ง เด็กชายรู้สึกเบื่อและคิดหาอะไรเล่นฆ่าเวลา นั่นคือการจุดไฟแช็กเผากระดาษทิชชู ผลปรากฏว่าประกายไฟได้กระเด็นไปติดกระดาษและสิ่งของที่วางระเกะระกะอยู่ใกล้โต๊ะทำงานจนลุกลามไปทั่วห้อง
ภาพจาก Weibo
เด็กชายเกิดความตกใจจึงรีบตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ทางผู้ปกครองจึงรีบแจ้งหน่วยดับเพลิง
ในขณะเดียวกันผู้ปกครองและพนักงานคนอื่น ๆ ก็พยายามดับไฟโดยใช้ถังดับเพลิงชนิดผงแห้ง แต่เปลวเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาไหม้ไปทั้งสำนักงาน ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงและสามารถช่วยควบคุมเพลิงจนสงบ
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
รายงานระบุว่า อาคารสำนักงานถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนัก แต่เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนมูลค่าความเสียหายมากกว่าหลายหมื่นหยวน (1 หมื่นหยวน ประมาณ 47,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) ทั้งนี้ รายงานไม่ได้ระบุว่าผู้ปกครองของเด็กจะได้รับโทษหรือถูกดำเนินการอย่างไรหรือไม่
ทางหน่วยดับเพลิงได้กล่าวแถลงการณ์ในที่เกิดเหตุ โดยเรียกร้องให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการป้องกันอัคคีภัย กล่าวว่า "เด็ก ๆ อยากรู้อยากเห็น แต่พวกเขามีความตระหนักด้านความปลอดภัยต่ำ ผู้ปกครองควรดูแลพวกเขาอย่างระมัดระวัง และส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มิเช่นนั้นประกายไฟเพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่ภัยพิบัติครั้งใหญ่ได้"
เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ ชาวเน็ตพากันเข้าไปตำหนิการกระทำ รวมถึงการเลี้ยงลูกของผู้ปกครองรายนี้ กล่าวว่า "เขาไม่ได้ 3-4 ขวบ เด็กคนนี้ดูเหมือนจะถูกครอบครัวตามใจจนเสียคน" ขณะที่อีกคนหนึ่งกล่าวเสียดสีติดตลกว่า "ฉันคิดว่าในอนาคตคงไม่มีเจ้านายคนไหนอนุญาตให้พนักงานพาลูกมาที่ทำงานอีกแล้ว"
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post