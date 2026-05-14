HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สะพรึง ชาร่วมสาบาน แม่ค้าได้แผลยังไม่หยุด - หมอมะ ขอล่ะ ไม่ต้องโชว์สปิริต
            สะพรึง ชาผลไม้เลือด แม่ค้าเลือดออกยังชงน้ำ-คีบผลไม้ต่อ แม้เลือดหยดแหมะใส่ภาชนะ - หมอมะ รับไม่ได้ ชาร่วมสาบาน เผยความเสี่ยงเรื่องติดโรค กับฟาดด้านสุขอนามัย

แม่ค้าน้ำชง นิ้วเลือด

            กลายเป็นดราม่าขึ้นมาเมื่อแม่ค้าน้ำชงคนดังบน TikTok ออกมาทำคลิปโชว์ลีลาการชงชลผลไม้ แบบขายดีจนหลั่งเลือด โดยพบว่าระหว่างชงชาผลไม้ เธอโดนมีดบาดนิ้วจนเลือดไหล แต่แทนที่เธอจะหยุดไปทำแผล กลับหยิบกระดาษมาเช็ดเลือดแบบลวก ๆ และใช้มือที่เลือดยังไม่หยุดไหล คีบแตงโม - ปิดฝาขวดที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้า ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีเลือดไหลเลอะหรือไม่
            
            ที่น่าสยองคือระหว่างนั้นเลือดของแม่ค้ายังหยดลงบนโต๊ะ มีรอยเลือดเลอะบิลออร์เดอร์ แถมยังเอาถุงบีบวิปครีมมาวางทับรอยเลือด ทั้งที่จะต้องนำไปตัดถุงเพื่อนบีบวิปครีมใส่แก้วอื่นต่อ จนทำให้คนดูสยองไปตาม ๆ กัน โดยมีคอมเมนต์สนั่นเรื่องเกี่ยวกับความสะอาด และกังวลเรื่องโรคติดต่อ 

แม่ค้าน้ำชง นิ้วเลือด

แม่ค้าน้ำชง นิ้วเลือด
            
            ต่อมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 หมอมะ ครีเอเตอร์สายสุขภาพ เจ้าของช่อง TikTok @nothingjustmeowmeow ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ พร้อมระบุข้อความ "เครื่องดื่มร่วมสาบานพี่น้องกันตลอดไป #คนไทยอย่าหาทำ"
            
แม่ค้าน้ำชง นิ้วเลือด
ภาพจาก TikTok @nothingjustmeowmeow

            หมอมะ อธิบายว่า ในแง่ทางการแพทย์ การที่มีเลือดมนุษย์ปนลงไปอาหาร 2-3 หยด ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมาก โดยเฉพาะหากเป็นอาหารบางประเภทที่ต้องผ่านความร้อน ความเสี่ยงยิ่งต่ำ แม้จะเป็นเป็นเชื้อไวรัล HIV หรือไวรัสตับอักเสบซี ที่สามารถติดต่อกันทางเลือดได้ก็ตาม 
            
            เลือดที่ปนไปในอาหาร 1-2 หยด นับว่าเจือจางมาก ๆ เมื่อเทียบกับอัตราส่วน อีกทั้งเชื้อยังอยู่นอกร่างกายมนุษย์ได้ไม่นานอยู่แล้ว เมื่อผ่านน้ำย่อย เอ็นไซม์ อะไรต่าง ๆ ไป โอกาสติดเชื้อถือว่าต่ำ 
            
            ส่วนในกรณีที่ความเป็นไปได้ที่น้อยมาก ๆ คือสมมติว่าคนที่กินอาหารเข้าไป มีแผลเปิดในช่องปาก ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อก่อโรคบางชนิดได้ 
            
แม่ค้าน้ำชง นิ้วเลือด
ภาพจาก TikTok @nothingjustmeowmeow

            อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเสี่ยงในการติดโรคค่อนข้างต่ำ แต่ในแง่สุขอนามัยทางอาหารเนี่ย เรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องกุมขมับ ในฐานะผู้บริโภคก็อดผวาไม่ได้ว่า สักวันเราจะโดนแบบนี้หรือไม่ 
            
            "คือถ้าจะทำอาหารให้ใครทานแล้วเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกนะคะ ไม่ต้องโชว์สปิริตว่า 'ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ลูกค้าจะต้องได้กินอาหาร' ไม่ต้องนะ คือสปิริตมันไม่สะอาด" หมอมะ ระบุ 
            
            พร้อมย้ำว่า ถ้าเกิดอะไรแบบนี้ ให้ไปล้างแผล ทำแผลให้เรียบร้อย แล้วก็ทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทำอาหารให้ลูกค้าทาน อะไรที่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะมีเลือดเลอะลงไปหรือไม่ ก็ฝากโล๊ะตรงนั้น ฝากให้คนอื่นมาสานต่อ ไม่ก็ไปรักษาตัวให้เรียบร้อยแล้วสวมถุงมือมาจัดการต่อ
            
แม่ค้าน้ำชง นิ้วเลือด
ภาพจาก TikTok @nothingjustmeowmeow

            ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์สยองไปตาม ๆ กัน โดยบ้างก็ชี้ว่ารู้สึกเอ๊ะมากกับหลาย ๆ คลิปจากร้านนี้ จนในที่สุดก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้สักที โดยพบว่าแม้จะมีคนมากมายเข้าไปคอมเมนต์ แต่คลิปดังกล่าวก็ยังอยู่ ไม่ได้มีการลบไปหรือออกมาอธิบายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

แม่ค้าน้ำชง นิ้วเลือด
ภาพจาก TikTok @nothingjustmeowmeow

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สะพรึง ชาร่วมสาบาน แม่ค้าได้แผลยังไม่หยุด - หมอมะ ขอล่ะ ไม่ต้องโชว์สปิริต โพสต์เมื่อ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 17:30:37 1,062 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ทราย สก๊อต วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 พาย สุนิษฐ์ ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 พระโคกินอะไร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย