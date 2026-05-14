สะพรึง ชาร่วมสาบาน แม่ค้าได้แผลยังไม่หยุด - หมอมะ ขอล่ะ ไม่ต้องโชว์สปิริต

สะพรึง ชาผลไม้เลือด แม่ค้าเลือดออกยังชงน้ำ-คีบผลไม้ต่อ แม้เลือดหยดแหมะใส่ภาชนะ - หมอมะ รับไม่ได้ ชาร่วมสาบาน เผยความเสี่ยงเรื่องติดโรค กับฟาดด้านสุขอนามัย
กลายเป็นดราม่าขึ้นมาเมื่อแม่ค้าน้ำชงคนดังบน TikTok ออกมาทำคลิปโชว์ลีลาการชงชลผลไม้ แบบขายดีจนหลั่งเลือด โดยพบว่าระหว่างชงชาผลไม้ เธอโดนมีดบาดนิ้วจนเลือดไหล แต่แทนที่เธอจะหยุดไปทำแผล กลับหยิบกระดาษมาเช็ดเลือดแบบลวก ๆ และใช้มือที่เลือดยังไม่หยุดไหล คีบแตงโม - ปิดฝาขวดที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้า ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีเลือดไหลเลอะหรือไม่
ที่น่าสยองคือระหว่างนั้นเลือดของแม่ค้ายังหยดลงบนโต๊ะ มีรอยเลือดเลอะบิลออร์เดอร์ แถมยังเอาถุงบีบวิปครีมมาวางทับรอยเลือด ทั้งที่จะต้องนำไปตัดถุงเพื่อนบีบวิปครีมใส่แก้วอื่นต่อ จนทำให้คนดูสยองไปตาม ๆ กัน โดยมีคอมเมนต์สนั่นเรื่องเกี่ยวกับความสะอาด และกังวลเรื่องโรคติดต่อ
ต่อมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 หมอมะ ครีเอเตอร์สายสุขภาพ เจ้าของช่อง TikTok @nothingjustmeowmeow ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ พร้อมระบุข้อความ "เครื่องดื่มร่วมสาบานพี่น้องกันตลอดไป #คนไทยอย่าหาทำ"
ภาพจาก TikTok @nothingjustmeowmeow
หมอมะ อธิบายว่า ในแง่ทางการแพทย์ การที่มีเลือดมนุษย์ปนลงไปอาหาร 2-3 หยด ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมาก โดยเฉพาะหากเป็นอาหารบางประเภทที่ต้องผ่านความร้อน ความเสี่ยงยิ่งต่ำ แม้จะเป็นเป็นเชื้อไวรัล HIV หรือไวรัสตับอักเสบซี ที่สามารถติดต่อกันทางเลือดได้ก็ตาม
เลือดที่ปนไปในอาหาร 1-2 หยด นับว่าเจือจางมาก ๆ เมื่อเทียบกับอัตราส่วน อีกทั้งเชื้อยังอยู่นอกร่างกายมนุษย์ได้ไม่นานอยู่แล้ว เมื่อผ่านน้ำย่อย เอ็นไซม์ อะไรต่าง ๆ ไป โอกาสติดเชื้อถือว่าต่ำ
ส่วนในกรณีที่ความเป็นไปได้ที่น้อยมาก ๆ คือสมมติว่าคนที่กินอาหารเข้าไป มีแผลเปิดในช่องปาก ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อก่อโรคบางชนิดได้
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเสี่ยงในการติดโรคค่อนข้างต่ำ แต่ในแง่สุขอนามัยทางอาหารเนี่ย เรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องกุมขมับ ในฐานะผู้บริโภคก็อดผวาไม่ได้ว่า สักวันเราจะโดนแบบนี้หรือไม่
"คือถ้าจะทำอาหารให้ใครทานแล้วเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออกนะคะ ไม่ต้องโชว์สปิริตว่า 'ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ลูกค้าจะต้องได้กินอาหาร' ไม่ต้องนะ คือสปิริตมันไม่สะอาด" หมอมะ ระบุ
พร้อมย้ำว่า ถ้าเกิดอะไรแบบนี้ ให้ไปล้างแผล ทำแผลให้เรียบร้อย แล้วก็ทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทำอาหารให้ลูกค้าทาน อะไรที่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะมีเลือดเลอะลงไปหรือไม่ ก็ฝากโล๊ะตรงนั้น ฝากให้คนอื่นมาสานต่อ ไม่ก็ไปรักษาตัวให้เรียบร้อยแล้วสวมถุงมือมาจัดการต่อ
ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์สยองไปตาม ๆ กัน โดยบ้างก็ชี้ว่ารู้สึกเอ๊ะมากกับหลาย ๆ คลิปจากร้านนี้ จนในที่สุดก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้สักที โดยพบว่าแม้จะมีคนมากมายเข้าไปคอมเมนต์ แต่คลิปดังกล่าวก็ยังอยู่ ไม่ได้มีการลบไปหรือออกมาอธิบายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
