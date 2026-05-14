ดราม่า ครูยึดมือถือเด็ก อ้างผิดกฎโรงเรียน แม้ลาออกก็ไม่คืน อยากได้จ่ายมา 1 หมื่น !

ครอบครัวนักเรียนร้องเพจดัง ปมครูยึด iPhone 15 เพราะผิดกฎโรงเรียน ก่อนแจ้งว่า หากอยากได้คืนต้องจ่าย 10,000 บาท แม้เด็กจะลาออกแล้วก็ยังไม่คืน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ เปิดเผยเรื่องราวที่ครอบครัวของนักเรียนชายรายหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรม กรณีถูกครูยึดมือถือในโรงเรียน ต่อมาครูได้แจ้งว่า หากต้องการได้เครื่องคืน จะต้องจ่ายเงิน 10,000 บาท ซึ่งสุดท้ายแม้เด็กจะลาออกมาแล้วก็ยังไม่ได้โทศัพท์คืนแต่อย่างใด
เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 โดย น้องบอย เด็กหนุ่มชาวจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางมาเรียนต่อที่กรุงเทพฯ พร้อมนำโทรศัพท์มือถือส่วนตัวติดตัวมาด้วย แม้ทางโรงเรียนจะมีกฎห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์ภายในสถานศึกษา
ต่อมา น้องบอยเผลอรับสายโทรศัพท์ จนทำให้ครูทราบว่ามีการนำโทรศัพท์เข้ามาในโรงเรียน กระทั่งวันที่ 27 เมษายน 2569 น้องบอยได้ส่งข้อความหามารดา เพื่อขอที่อยู่สำหรับให้ครูส่งโทรศัพท์กลับบ้าน แต่ในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ครูเปิดล็อกเกอร์และยึดโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวไว้
น้องบอยพยายามอธิบายว่า ต้องการส่งโทรศัพท์กลับบ้านและได้ขอที่อยู่จากมารดาเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ครูแจ้งว่าต้องให้ผู้ปกครองเข้ามาพูดคุยด้วยตนเอง ต่อมาเวลาประมาณ 16.00 น. น้องบอยได้ยืมโทรศัพท์ของผู้ใหญ่คนหนึ่ง เพื่อติดต่อแจ้งมารดาว่าโทรศัพท์ถูกยึดไปแล้วและไม่สามารถส่งกลับบ้านได้ทัน
ด้วยความกังวลใจ น้องบอยจึงเดินทางไปหาน้าชายที่ย่านรามคำแหง 53 เพื่อขอความช่วยเหลือในการเจรจากับทางโรงเรียน เมื่อเดินทางไปถึง น้าชายได้พูดคุยกับครู แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ โดยระหว่างการพูดคุย ครูได้สอบถามว่า "จะจ่ายเท่าไหร่" ทำให้น้าชายเสนอเงินจำนวน 1,500 บาท แต่สุดท้ายการเจรจาไม่เป็นผล และไม่มีการชำระเงินเกิดขึ้น
ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว วันที่ 30 เมษายน 2569 แม่ของน้องบอยตัดสินใจให้น้องลาออกจากโรงเรียน พร้อมส่งข้อความไปยังภรรยาของครู แจ้งว่าไม่ประสงค์ให้น้องเรียนต่อแล้ว และขอให้ส่งโทรศัพท์คืนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ อย่างไรก็ตาม ภรรยาของครูตอบกลับว่า ตามกฎของโรงเรียน หากนักเรียนถูกยึดโทรศัพท์แล้วจะไม่มีการคืนเครื่อง เว้นแต่ผู้ปกครองจะ ซื้อคืนเท่านั้น
ผ่านไปประมาณ 3 วัน แม่ของเด็กให้คุณยายช่วยเจรจากับครูอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีการเสนอเงื่อนไขว่า หากต้องการโทรศัพท์คืน จะต้องจ่ายเงินจำนวน 10,000 บาท จึงจะส่งเครื่องคืนให้
ครอบครัวรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวเป็น iPhone 15 ที่ยังผ่อนชำระอยู่ และมองว่าการเรียกเงินเพื่อแลกกับการคืนทรัพย์สินเป็นเรื่องไม่เหมาะสม จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอให้ช่วยติดตามโทรศัพท์คืน
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนติดต่อพูดคุยกับครู พร้อมแจ้งว่าหากมีการยึดทรัพย์ นำไปขาย หรือเรียกเงินเพื่อคืนทรัพย์สิน อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยมีรายงานว่าตลอดกระบวนการ มีการเจรจากันรวม 8 ครั้ง และคุณยายของน้องบอยเดินทางไปพูดคุยด้วยตนเอง 2 ครั้ง
นอกจากนี้ ระหว่างการสนทนากับพนักงานสอบสวน ครูยังระบุว่าจะขายโทรศัพท์แล้วนำเงินมาคืนแทน แต่ทางตำรวจชี้แจงว่า จะต้องคืนเป็นโทรศัพท์เครื่องเดิม ไม่สามารถคืนเป็นเงินแทนได้
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนหนึ่งมองว่า แม้นักเรียนจะทำผิดกฎโรงเรียน แต่เมื่อเรื่องนั้นเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ควรจะคืนโทรศัพท์ให้เด็ก และเคสนี้เด็กทำการลาออกแล้ว จึงไม่มีเหตุผลที่คูจะต้องยึดไว้แล้วเรียกเงินเช่นนี้ ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเต็ม ๆ เป็นต้น