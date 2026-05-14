นทท. จีนปรี๊ด ด่ากราด จนท. สนามบิน ถีบ Auto Gate สุวรรณภูมิพัง เสียหายครึ่งล้าน

ระทึกกลางสนามบินสุวรรณภูมิ นักท่องเที่ยวจีนทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 2 เครื่อง พร้อมด่ากราดเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นเสียหายเกือบ 5 แสน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับแจ้งเหตุชายชาวจีนก่อเหตุทำลายทรัพย์สินของทางราชการและมีพฤติกรรมดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ภายในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออก โซน 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 14.35 น.
คดีดังกล่าว ร.ต.อ. ศรัณย์วิทย์ แก้วโขโต เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้เข้าแจ้งความไว้ว่า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ มีชายชาวจีนชื่อ MR. ZHENG LIWEI ก่อเหตุทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ หมายเลข DAE01 และ DAE06 ก่อนเดินฝ่าจุดตรวจออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
หลังเกิดเหตุ ชายคนดังกล่าวยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดัง ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยว่า "แม่มึงตาย" รวมถึงมีการสบถคำหยาบหลายคำ พร้อมพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ภรรยาของผู้ก่อเหตุได้เข้าห้ามปรามและดึงตัวออกจากบริเวณดังกล่าวไว้ได้ทัน
จากพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ และทำลายทรัพย์สินของทางราชการ จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะเดียวกัน นายมนตรา ขวัญสิริกุล เจ้าหน้าที่หัวหน้าเวร ฝบท.(30) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุเป็นผู้โดยสารของสายการบิน Spring Airlines เที่ยวบิน 9C7282 และจากการตรวจสอบพบว่า เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติทั้ง 2 เครื่องได้รับความเสียหายอย่างหนัก
เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 481,500 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
