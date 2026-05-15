เปิดเหตุผล ทำไม Gen Z รีวิวอาหารให้ 2 ดาว หมายถึงอร่อย หวิดดราม่าทำร้านเสียชื่อเสียง

เปิดเหตุผล ทำไม Gen Z รีวิวอาหารถึงให้ดาวน้อย ทั้งที่กินอร่อยจนหมดจาน จนหวิดดราม่า ใครเป็นคนเริ่มคิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MK Restaurants
หนึ่งในวิธีให้กำลังใจร้านที่ทำอาหารอร่อย ๆ เพียงแค่รีวิวให้ดาว ก็ทำให้ร้านได้รับเครดิต สามารถเพิ่มลูกค้าให้เข้ามาทานเพิ่มก็ยังได้ อย่างไรก็ตาม ในความแตกต่างระหว่างวัย บางครั้งการรีวิวตามความเข้าใจตัวเอง ก็อาจทำให้คนอื่นเข้าใจผิด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 MK Restaurants มีการทำคอนเทนต์เปรียบเทียบการรีวิวความอร่อยของสินค้าระหว่าง Gen Y กับ Gen Z ว่ามีการเขียนแตกต่างกันว่า
- Gen Y รีวิว 100/10 พร้อมอธิบายความอร่อยอย่างยืดยาว
- Gen Z รีวิว 2/10 แต่อาหารหมดจาน
ถ้าดูจากคะแนนอย่างเดียว คนทั่วไปคงคิดว่า ร้านทำอาหารได้ไม่อร่อยแน่นอน เพราะได้คะแนนน้อย แถมไปดึงคะแนนเฉลี่ยรวมของทางร้าน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอีก
พอรู้เหตุผล ชาวเน็ตก็เตือนว่า สิ่งนี้อย่าไปทำเด็ดขาด สุ่มเสี่ยงดราม่า ร้านเดือดร้อนมาก และขอให้เรื่องนี้เป็นมุกเท่านั้น