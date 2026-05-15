สาว 19 ป่วยโคม่าเกือบเดือน ฟื้นมาใจสลาย ชีวิต 7 ปี มีลูกแฝด 3 ที่แท้ไม่เคยเกิดขึ้นจริง

 
           สาววัย 19 ปี ชะตากรรมเศร้า ป่วยโคม่านานเกือบเดือน ฟื้นมาสุดช็อกใจสลาย ชีวิต 7 ปี ได้แต่งงาน มีลูกแฝด 3 ที่แท้ไม่เคยเกิดขึ้นจริง ทั้งหมดแค่ความฝัน 

ป่วยแปลก

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ไทม์สออฟอินเดีย เผยเรื่องราวชวนสะเทือนใจของหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งมีอายุเพียง 19 ปี แต่กลับเผชิญชะตากรรมสุดเศร้า ทำให้ต้องอยู่ในอาการโคม่านานเกือบเดือน จนเมื่อเธอฟื้นคืนสติกลับมา สิ่งแรกที่เธอถามหาคือ "ลูกสาวแฝดสาม" สร้างความตกตะลึงให้กับทีมแพทย์ ก่อนที่โลกทั้งใบของเธอจะแตกสลายหายไปในพริบตา หลังจากได้รู้ความจริงว่า เด็ก ๆ ที่เธอเลี้ยงดูมาด้วยความรัก และชีวิตตลอด 7 ปีของเธอที่ผ่านมา ทั้งหมดไม่เคยมีอยู่จริง 

          เคลเลีย แวร์ดิเยร์ อายุ 19 ปี อาศัยในเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนมิถุนายน 2568 เธอพยายามจบชีวิตตัวเองด้วยการกินยาในปริมาณมาก เธอถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา แต่ต้องอยู่ในภาวะโคม่าเป็นเวลา 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ตัวเธอเองในขณะนั้นไม่รู้ว่ากำลังอยู่ระหว่างการรักษาทางการแพทย์ แต่กลับเข้าไปอยู่ในห้วงลึกของความฝัน และเข้าใจว่ามันคือชีวิตจริง 

          เคลเลีย (ในความฝัน) ได้แต่งงานและมีลูกแฝดสาม ซึ่งเธอตั้งชื่อให้ว่า มิล่า ไมล์ส และไมลี เธอสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดจากการคลอดลูก เธอยังจำการสัมผัสผิวครั้งแรกของลูก ๆ ของเธอได้อย่างแจ่มชัด

          "มันเหลือเชื่อมาก ฉันรู้สึกถึงคลื่นแห่งความรักที่ท่วมท้น" เธอระบุ


          หลังจากคลอดได้ไม่นาน ไมลี ลูกคนหนึ่งของเธอเสียชีวิต เธอรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดมาก โดยเผยว่า "มันเต็มไปด้วยความเศร้าและความรู้สึกผิด และฉันรู้สึกถึงความเครียด"  

          เคลเลีย เล่าว่า เธอมีชีวิตอยู่ 7 ปีและเฝ้าดูลูกสาวของเธอเติบโตขึ้น แต่ละคนมีบุคลิกเป็นของตัวเอง คนหนึ่งค่อนข้างขี้อาย และอีกคนหนึ่งเต็มไปด้วยพลัง 

          'ฉันจำได้ถึงการเดินเล่น การกินอาหารร่วมกัน และนิทานก่อนนอน รักพวกเขาด้วยหัวใจทั้งหมด ความฝันที่ติดอยู่ในใจฉันมากที่สุดคือการเป็นแม่ มันรู้สึกสมจริงมาก เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจตลอด" 

          จนกระทั่งเมื่อฟื้นกลับคืนสติขึ้นมา เคลเลียได้รับแจ้งว่า "ลูก ๆ ของเธอ" ไม่มีอยู่จริง และไม่เคยเกิดขึ้นจริง เรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงความฝันในขณะที่เธออยู่ในอาการโคม่า ในตอนแรกเธอไม่เชื่อ และไม่สามารถทำใจให้เชื่อได้ เพราะเธอมั่นใจมากว่ามันคือเรื่องจริง จนเมื่อเธอได้เจอพ่อแม่ เธอบอกพวกเขาว่าพวกเขาได้เป็นตายาย พวกเขามีหลานแล้ว แต่กลับได้รับการยืนยันว่า "ไม่ใช่เรื่องจริง" 

          ปัจจุบัน แม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมานานเกือบปี แต่เคลเลียยังคงทำใจได้ยากที่จะยอมรับ จนถึงขนาดรู้สึกห่างเหินกับคนอื่น ๆ รอบตัว เธอกล่าวว่า "ฉันยังคิดถึง ลูกสาวของฉันอยู่จนถึงทุกวันนี้ ฉันใช้ชีวิตในฐานะแม่ แม้ว่ามันจะเป็นเพียง ความฝันก็ตาม ด้วยทุกสิ่งที่ฉันรู้สึกและประสบมา ฉันจะเป็นแม่ของพวกเขาเสมอ มันเป็นความจริงเดียวของฉันในช่วงเวลาหนึ่ง" 

          ทั้งนี้ เคลเลียยังมีความใฝ่ฝันและตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเธอจะสามารถมีลูกที่เป็นของเธอได้จริง ๆ แล้วหากวันนั้นมีจริง "ลูก ๆ" ของเธอทั้ง 3 คน ก็จะยังคงอยู่ในหัวใจของเธอเสมอ 



ขอบคุณข้อมูลจาก Times of India, Daily Mail


 


โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 09:28:27
