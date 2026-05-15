เปิดสถานะล่าสุดดราม่า ยายขายโน้ตบุ๊กหลาน แลกเงิน 100 บาท ทำเด็กเสียใจหนัก

ยายแอบขายโน้ตบุ๊กหลานให้รถของเก่าราคา 100 บาท ทำหลานร้องไห้หนักที่สุดในชีวิต ล่าสุดพลังโซเชียลช่วยจนเจอตัวคนรับซื้อ เตรียมส่งคืนสภาพเดิม
กลายเป็นเรื่องราวชวนน่าเห็นใจ กรณีวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม ข่าวนนทบุรี ถึง ชาวนนทบุรี ข่าวนนทบุรี ถึง ชาวนนทบุรี ประกาศตามหารถขายของเก่าที่รับซื้อโน้ตบุ๊กไปในราคา 100 บาท โดยอยากติดต่อขอซื้อคืน เนื่องจากแม่ของเธอตัดสินใจขายไปโดยไม่ได้สอบถามหลานซึ่งเป็นคนใช้งานเครื่อง ก่อนมาทราบว่าด้านในมีข้อมูลที่สำคัญต่อจิตใจเด็ก
แม่ของเด็กที่ถูกขายโน้ตบุ๊ก ยอมรับว่า ยายของเด็กขายไปโดยไม่ปรึกษาคนในบ้านเลย ซึ่งเธอเองก็เศร้าใจ เพราะตั้งแต่เลี้ยงลูกมา 25 ปี เพิ่งเคยเห็นลูกเศร้าเสียใจร้องไห้หนักมาที่สุดก็ครั้งนี้ ยิ่งได้รู้ราคาที่ขายไปก็แทบเข่าทรุดเลยทีเดียว
ล่าสุด เจ้าของเรื่องราวแจ้งข่าวดี ระบุว่า ตอนนี้ติดต่อเจ้าของคนรับซื้อได้เรียบร้อยแล้ว และยินดีนำของมาคืนให้ในสภาพเดิมค่ะ วันนี้ (15 พฤษภาคม) จะนำมาคืนให้นะคะ ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ที่ช่วยแชร์ ช่วยเป็นห่วง และช่วยติดตามให้ตลอดค่ะ
