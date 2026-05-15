เปิดสถานะล่าสุดดราม่า ยายขายโน้ตบุ๊กหลาน แลกเงิน 100 บาท ทำเด็กเสียใจหนัก

 
           ยายแอบขายโน้ตบุ๊กหลานให้รถของเก่าราคา 100 บาท ทำหลานร้องไห้หนักที่สุดในชีวิต ล่าสุดพลังโซเชียลช่วยจนเจอตัวคนรับซื้อ เตรียมส่งคืนสภาพเดิม 




ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชญา พาเพลิน

           กลายเป็นเรื่องราวชวนน่าเห็นใจ กรณีวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม ข่าวนนทบุรี ถึง ชาวนนทบุรี ข่าวนนทบุรี ถึง ชาวนนทบุรี ประกาศตามหารถขายของเก่าที่รับซื้อโน้ตบุ๊กไปในราคา 100 บาท โดยอยากติดต่อขอซื้อคืน เนื่องจากแม่ของเธอตัดสินใจขายไปโดยไม่ได้สอบถามหลานซึ่งเป็นคนใช้งานเครื่อง ก่อนมาทราบว่าด้านในมีข้อมูลที่สำคัญต่อจิตใจเด็ก

           แม่ของเด็กที่ถูกขายโน้ตบุ๊ก ยอมรับว่า ยายของเด็กขายไปโดยไม่ปรึกษาคนในบ้านเลย ซึ่งเธอเองก็เศร้าใจ เพราะตั้งแต่เลี้ยงลูกมา 25 ปี เพิ่งเคยเห็นลูกเศร้าเสียใจร้องไห้หนักมาที่สุดก็ครั้งนี้ ยิ่งได้รู้ราคาที่ขายไปก็แทบเข่าทรุดเลยทีเดียว

            ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่าชาวเน็ตหลายคนต่างแสดงความตกใจกับการตัดสินใจของยายของเด็กที่ขายของมูลค่าสูงด้วยราคาเพียง 100 บาท ซ้ำตนเองก็ไม่ใช่เจ้าของอุปกรณ์ดังกล่าวอีกด้วย ขณะที่บางส่วนก็ต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและหาเบาะแสช่องทางติดต่อรถรับซื้อของเก่าเพื่อหวังให้น้องได้โน้ตบุ๊กคืนมาอย่างเต็มที่

          ล่าสุด เจ้าของเรื่องราวแจ้งข่าวดี ระบุว่า ตอนนี้ติดต่อเจ้าของคนรับซื้อได้เรียบร้อยแล้ว และยินดีนำของมาคืนให้ในสภาพเดิมค่ะ วันนี้ (15 พฤษภาคม) จะนำมาคืนให้นะคะ ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ที่ช่วยแชร์ ช่วยเป็นห่วง และช่วยติดตามให้ตลอดค่ะ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชญา พาเพลิน



เปิดสถานะล่าสุดดราม่า ยายขายโน้ตบุ๊กหลาน แลกเงิน 100 บาท ทำเด็กเสียใจหนัก อัปเดตล่าสุด 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:28:01
