เปิดสาเหตุ คนข่าวฟุตบอล ถึงไม่อยากให้รัฐบาลจ่ายค่าลิขสิทธิ์บอลโลก แม้ได้ดูบอลฟรี

เปิดสาเหตุ คนข่าวฟุตบอล - คนดูบอล ทำไมไม่อยากให้รัฐบาลจ่ายค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 มูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาท ทั้งที่ตัวเองได้ดูฟรี
ภาพจาก JOCA_PH / Shutterstock.com
เหลือเวลาไม่ถึง 1 เดือนก็จะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 แล้ว ซึ่งไทยก็ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด และไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร แม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่า รัฐบาลอาจจะช่วยเหลือในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท
ในเรื่องนี้ กระแสสังคมก็เสียงแตก บางคนก็เห็นด้วย คนไทยควรได้ดูบอลโลกฟรี อีกส่วนไม่เห็นด้วย เพราะใช่ว่าทุกคนจะดูฟุตบอล เอาเงินหลักพันล้านของรัฐ ไปทำอย่างอื่นดีกว่า
ขณะเดียวกัน สรยุทธ สุทัศนะจินดา ก็คุยเรื่องนี้ในรายการ กรรมการข่าว คุยนอกจอด้วยว่า ก่อนหน้านี้ เวลาที่ไทยซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกใกล้ ๆ กับวันแข่ง ก็หวังว่าเขาจะลดราคาให้ แต่สุดท้ายมุกนี้ก็ไม่เคยได้ผล ต่อรองไม่เคยได้
จากนี้ก็คงต้องรอดูว่าจะมีเอกชนเจ้าไหนร่วมลงขันซื้อลิขสิทธิ์ไหม ? เรื่องนี้จะจบอย่างไร