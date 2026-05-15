ร้านเขียนโน้ตบอกลูกค้า น้ำจิ้มสุกี้หมด ก่อนแถมอย่างอื่นให้แทน ทำคนงงกันเป็นแถบ

ลูกค้าเจอร้านเขียนโน้ตขอโทษ แจ้งว่าน้ำจิ้มสุกี้หมด พร้อมแถมโค้กชดเชยแทน งานนี้ชาวเน็ตอ่านแล้วงงหนัก สองอย่างนี้สามารถแทนกันได้จริงเหรอ ?
หนึ่งในไฮไลต์ของการเลือกไปของกิน นอกจากเรื่องของวัตถุดิบหรือราคาแล้ว ความอร่อยของ น้ำจิ้ม ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญไม่แพ้กัน จนหลายคนไม่ทันได้เตรียมใจกับบางสถานการณ์ที่น้ำจิ้มกลับขาดแคลนไปซะอย่างนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค / eik2948
วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์ชวนคิดไม่ตกของลูกค้าคนหนึ่ง สั่งอาหารมากิน ก่อนจะได้รับโน้ตจากร้านว่า "พอดีน้ำจิ้มสุกี้หมด ขอโทษด้วยค่ะ แถมโค้กมาเพิ่มให้ค่ะ"
ภายหลังภาพนี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่าชาวเน็ตต่างพากันงงกับเหตุการณ์นี้ เนื่องจากน้ำจิ้มสุกี้กับน้ำอัดลมเป็นคนละประเภทกัน ของคาวกับเครื่องดื่ม ดังนั้นแม้จะได้ของแถมมาแบบนี้ เชื่อว่าลูกค้าก็ไม่น่าจะรู้สึกประทับใจจากการชดเชยให้เท่าไหร่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค / eik2948
ขณะที่ความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งมองว่า ถ้าน้ำจิ้มสุกี้หมดจริง ๆ ร้านควรจะเตรียมออกไปซื้อน้ำจิ้มที่คล้าย ๆ กันจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาเสิร์ฟให้ลูกค้าไปก่อน และหากวันนั้นไม่พร้อมจริง ๆ ก็ไม่ควรเปิดขายให้ลูกค้าต้องผิดหวัง เป็นต้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค / eik2948