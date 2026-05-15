HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์

MEA เตือนภัย ! ระวังติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต

          MEA แนะเลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์กับผู้เชี่ยวชาญ ใช้อุปกรณ์ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร และคุ้มค่าในระยะยาว 

          MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง มีความห่วงใยประชาชนที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น MEA จึงมีคำแนะนำในการเลือกผู้ที่จะมาติดตั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต

MEA solar

ภาพจาก : การไฟฟ้านครหลวง

          1. เลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นคง มีประสบการณ์ยาวนาน ติดต่อได้สะดวก
          2. ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ
          3. มีช่างผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรคุมงาน
          4. รับประกันการติดตั้งและความเสียหายต่าง ๆ อย่างน้อย 1-2 ปี
          5. มีการบำรุงรักษาตลอดอายุรับประกัน
          6. มีการขออนุญาตที่ถูกต้อง
          การติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟผิดประเภท การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.) หรือการเจาะโครงสร้างอาคารจนกระทบกับแนวสายไฟเดิม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจร อัคคีภัย หรืออันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ทำให้เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

          นอกจากนี้ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าได้ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จริงตามที่โฆษณา และอาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบเพิ่มเติมในอนาคต

          #บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ #MEAsolar #โซลาร์เซลล์ #MEAei
          #MEA #การไฟฟ้านครหลวง #เตือนภัย
          #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
MEA เตือนภัย ! ระวังติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต อัปเดตล่าสุด 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:12:19
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย