HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อวสานสบู่ก้อน เอาเศษสบู่มารวมทำขายใหม่ ได้เดือนละ 5 หมื่น รีบดูยี่ห้ออะไร

          อวสานสบู่ก้อนเถื่อน เอาเศษสบู่มารวมทำขายใหม่ ขายได้เดือนละ 5 หมื่น คนแห่ซื้อเพียบ ต้องรีบดูยี่ห้อเลยว่า เรามีไหม

สบู่เถื่อน

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในซอยพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบนางสาวนงนาฏย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี เป็นผู้นำตรวจค้น

          จากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องสำอางแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดของกลาง ดังนี้

          1. ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสำเร็จรูป ​จำนวน 55,279 ชิ้น

          2. ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ​​จำนวน 17 ชิ้น

          3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยเป็นเศษสบู่ก้อน คละสี จำนวน 1,000 กิโลกรัม

          4. วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรสำหรับการผลิต ได้แก่

              4.1.​ สติ๊กเกอร์แปะฉลาก ​​จำนวน 20,000 ดวง
              4.2. เครื่องปั้มก้อนสบู่แบบพวงมาลัย ​จำนวน 4 เครื่อง
              4.3. เกรียงสเตนเลส ​​​จำนวน 4 ชิ้น
              4.4. เครื่องซีลถุงสบู่​​​ จำนวน 2 เครื่อง
              4.5. บล็อกซิลิโคน แม่พิมพ์สบู่ คละสี​ จำนวน 30 ชิ้น
              4.6. ไม้พายกวนสบู่​​​ จำนวน 2 ชิ้น
              4.7. ถุงพลาสติกใส สำหรับบรรจุสบู่ ​จำนวน 40,000 ใบ
              4.8. เลื่อยฉลุสำหรับตัดสบู่​​ จำนวน 2 ตัว
              4.9. กล่องลังลูกฟูก ​​​จำนวน 40 ใบ

          รวมตรวจยึดผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน จำนวน 55,279 ชิ้น, สบู่เหลว จำนวน 17 ชิ้น, เศษสบู่ก้อน จำนวน 1,000 กิโลกรัม, เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต จำนวน 60,084 ชิ้น รวมของกลางทั้งสิ้นจำนวน 115,380 ชิ้น มูลค่ากว่า 300,000 บาท

สบู่เถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

สบู่เถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

สบู่เถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

          จากการสอบถาม นางสาวนงนาฏย์ (สงวนนามสกุล) รับว่าจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มรับสบู่จากโรงงานมาขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ต่อมายอดขายดีจนโรงงานผลิตไม่ทัน และมีต้นทุนสูง จึงสั่งซื้อเศษสบู่จากโรงงานต่าง ๆ แถวปริมณฑล ราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท มาปั๊มขายเป็นก้อนใหม่ออกจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ราคาก้อนละ 4-10 บาท ภายในบ้านพักด้วยมือมนุษย์ และใช้อุปกรณ์การผลิตที่ไม่มีสุขอนามัย เป็นกลิ่นต่าง ๆ จำนวน 12 กลิ่น เช่น ผลไม้รวม ส้ม มะนาว แตงโม ฯลฯ และอ้างว่าศึกษาวิธีการผลิตสบู่ก้อนด้วยตนเองผ่านยูทูบ แล้วนำมาทดลองผลิตและจำหน่ายตามแพลตฟอร์มออนไลน์

สบู่เถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

          ส่วนผลิตภัณฑ์สบู่เหลวผู้ขายจะนำเศษสบู่ผสมน้ำเกลือแล้วบรรจุใส่ขวดก่อนนำออกจำหน่าย ซึ่งเศษสบู่ 1 กิโลกรัม จะสามารถผลิตสบู่ก้อนได้ประมาณ 10-30 ก้อน มีกำลังการผลิตวันละประมาณ 1,000 ก้อน มียอดสั่งซื้อวันละ 700-800 ออร์เดอร์ รายได้ประมาณเดือนละ 50,000 บาท โดยทำมาแล้วประมาณ 1 ปี

          จากการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์บางรายการมีการนำเลขจดแจ้งของผลิตภัณฑ์ที่สิ้นอายุแล้วมาแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์สบู่ของตนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการผลิตเครื่องสำอางปลอม โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ตรวจยึด พนักงานสอบสวนจะส่งผลิตภัณฑ์ตรวจพิสูจน์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หากพบวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง จะเป็นความผิดเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ฐานผลิตและขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ผู้ผลิตระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ขายระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สบู่เถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

สบู่เถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

สบู่เถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค

สบู่เถื่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค











เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อวสานสบู่ก้อน เอาเศษสบู่มารวมทำขายใหม่ ได้เดือนละ 5 หมื่น รีบดูยี่ห้ออะไร โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:56:07 1,850 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย