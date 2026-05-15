อวสานสบู่ก้อน เอาเศษสบู่มารวมทำขายใหม่ ได้เดือนละ 5 หมื่น รีบดูยี่ห้ออะไร

อวสานสบู่ก้อนเถื่อน เอาเศษสบู่มารวมทำขายใหม่ ขายได้เดือนละ 5 หมื่น คนแห่ซื้อเพียบ ต้องรีบดูยี่ห้อเลยว่า เรามีไหม
จากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องสำอางแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดของกลาง ดังนี้
2. ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว จำนวน 17 ชิ้น
3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยเป็นเศษสบู่ก้อน คละสี จำนวน 1,000 กิโลกรัม
4. วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรสำหรับการผลิต ได้แก่
4.1. สติ๊กเกอร์แปะฉลาก จำนวน 20,000 ดวง
รวมตรวจยึดผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน จำนวน 55,279 ชิ้น, สบู่เหลว จำนวน 17 ชิ้น, เศษสบู่ก้อน จำนวน 1,000 กิโลกรัม, เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต จำนวน 60,084 ชิ้น รวมของกลางทั้งสิ้นจำนวน 115,380 ชิ้น มูลค่ากว่า 300,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
จากการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์บางรายการมีการนำเลขจดแจ้งของผลิตภัณฑ์ที่สิ้นอายุแล้วมาแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์สบู่ของตนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการผลิตเครื่องสำอางปลอม โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ตรวจยึด พนักงานสอบสวนจะส่งผลิตภัณฑ์ตรวจพิสูจน์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หากพบวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง จะเป็นความผิดเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ฐานผลิตและขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ผู้ผลิตระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ขายระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในซอยพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบนางสาวนงนาฏย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี เป็นผู้นำตรวจค้น
จากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเครื่องสำอางแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดของกลาง ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสำเร็จรูป จำนวน 55,279 ชิ้น
2. ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว จำนวน 17 ชิ้น
3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโดยเป็นเศษสบู่ก้อน คละสี จำนวน 1,000 กิโลกรัม
4. วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรสำหรับการผลิต ได้แก่
4.1. สติ๊กเกอร์แปะฉลาก จำนวน 20,000 ดวง
4.2. เครื่องปั้มก้อนสบู่แบบพวงมาลัย จำนวน 4 เครื่อง
4.3. เกรียงสเตนเลส จำนวน 4 ชิ้น
4.4. เครื่องซีลถุงสบู่ จำนวน 2 เครื่อง
4.5. บล็อกซิลิโคน แม่พิมพ์สบู่ คละสี จำนวน 30 ชิ้น
4.6. ไม้พายกวนสบู่ จำนวน 2 ชิ้น
4.7. ถุงพลาสติกใส สำหรับบรรจุสบู่ จำนวน 40,000 ใบ
4.8. เลื่อยฉลุสำหรับตัดสบู่ จำนวน 2 ตัว
4.9. กล่องลังลูกฟูก จำนวน 40 ใบ
รวมตรวจยึดผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน จำนวน 55,279 ชิ้น, สบู่เหลว จำนวน 17 ชิ้น, เศษสบู่ก้อน จำนวน 1,000 กิโลกรัม, เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต จำนวน 60,084 ชิ้น รวมของกลางทั้งสิ้นจำนวน 115,380 ชิ้น มูลค่ากว่า 300,000 บาท
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
จากการสอบถาม นางสาวนงนาฏย์ (สงวนนามสกุล) รับว่าจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มรับสบู่จากโรงงานมาขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ต่อมายอดขายดีจนโรงงานผลิตไม่ทัน และมีต้นทุนสูง จึงสั่งซื้อเศษสบู่จากโรงงานต่าง ๆ แถวปริมณฑล ราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท มาปั๊มขายเป็นก้อนใหม่ออกจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ราคาก้อนละ 4-10 บาท ภายในบ้านพักด้วยมือมนุษย์ และใช้อุปกรณ์การผลิตที่ไม่มีสุขอนามัย เป็นกลิ่นต่าง ๆ จำนวน 12 กลิ่น เช่น ผลไม้รวม ส้ม มะนาว แตงโม ฯลฯ และอ้างว่าศึกษาวิธีการผลิตสบู่ก้อนด้วยตนเองผ่านยูทูบ แล้วนำมาทดลองผลิตและจำหน่ายตามแพลตฟอร์มออนไลน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ส่วนผลิตภัณฑ์สบู่เหลวผู้ขายจะนำเศษสบู่ผสมน้ำเกลือแล้วบรรจุใส่ขวดก่อนนำออกจำหน่าย ซึ่งเศษสบู่ 1 กิโลกรัม จะสามารถผลิตสบู่ก้อนได้ประมาณ 10-30 ก้อน มีกำลังการผลิตวันละประมาณ 1,000 ก้อน มียอดสั่งซื้อวันละ 700-800 ออร์เดอร์ รายได้ประมาณเดือนละ 50,000 บาท โดยทำมาแล้วประมาณ 1 ปี
จากการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์บางรายการมีการนำเลขจดแจ้งของผลิตภัณฑ์ที่สิ้นอายุแล้วมาแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์สบู่ของตนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการผลิตเครื่องสำอางปลอม โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ตรวจยึด พนักงานสอบสวนจะส่งผลิตภัณฑ์ตรวจพิสูจน์กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หากพบวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง จะเป็นความผิดเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ฐานผลิตและขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ผู้ผลิตระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ขายระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค