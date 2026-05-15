แนะนำ 5 มหาวิทยาลัย เรียนต่อปริญญาตรี สมัครง่าย หลักสูตรน่าสนใจ

          รวมลิสต์ 5 มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ เปิดรับสมัครเรียนต่อปริญญาตรี วัยไหนก็เรียนได้ ไม่กระทบงานประจำ ตอบโจทย์วัยทำงานที่อยากอัปเกรดเงินเดือน
เรียนต่อปริญญาตรี

          ในยุคที่โลกการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุอีกต่อไป หลายคนที่อาจจะพลาดโอกาสในช่วงวัยรุ่น หรือต้องการเปลี่ยนสายงานเพื่อสร้างความก้าวหน้า ต่างมองหาสถานศึกษาที่เปิดกว้างและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ยุ่งเหยิง วันนี้เราจึงรวบรวม 5 สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำที่พร้อมเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาเรียนต่อปริญญาตรี จะมีที่ไหนน่าสนใจและมีหลักสูตรอะไรที่เหมาะกับคุณบ้าง ไปดูกันเลย

รูปแบบการเรียน ป.ตรี สำหรับคนทำงาน
มีแบบไหนบ้าง

          ปัจจุบันสถาบันต่าง ๆ ได้ออกแบบรูปแบบการเรียนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเรียนและทำงานไปพร้อมกัน โดยนอกจากการเรียนภาคปกติที่เหมาะสำหรับนักศึกษาเต็มเวลา คนทำงานฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของธุรกิจที่มีเวลาทำงานยืดหยุ่นแล้ว ยังมีรูปแบบการเรียนที่ออกแบบมาเพื่อมนุษย์เงินเดือนและคนทำงานประจำที่มีเวลาจำกัดโดยเฉพาะ ได้แก่
  • เรียนภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) : เหมาะสำหรับผู้ที่หยุดงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้พบปะเพื่อนร่วมคลาสและแลกเปลี่ยนคอนเน็กชั่น
  • เรียนทางไกล (e-Learning) : เป็นรูปแบบที่กำลังมาแรงที่สุด เพราะไม่ต้องเดินทาง สามารถบริหารเวลาเรียนหลังเลิกงานได้อย่างอิสระ 

รวม 5 มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ
เรียนต่อปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเอกชน เรียนต่อปริญญาตรี

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)

          หากพูดถึงมหาวิทยาลัยที่เข้าใจและสนับสนุนผู้เรียนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง ต้องยกให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นอันดับหนึ่ง สถาบันแห่งนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบรับตรงที่สะดวกรวดเร็ว มีคณะให้เลือกเรียนครอบคลุมทุกสายงานที่ตลาดต้องการ ไม่ว่าจะเป็น คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิเทศศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ ไปจนถึงกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่พร้อมปฏิบัติงานจริง ด้วยสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
          ความโดดเด่นที่ทำให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครองใจคนวัยทำงานคือ "ความยืดหยุ่นของหลักสูตร" ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกจังหวะชีวิตของผู้เรียน ได้แก่
  • หลักสูตรภาคปกติ : จัดการเรียนการสอนวันจันทร์-พฤหัสบดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
     
  • หลักสูตรภาคพิเศษ : เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตอบโจทย์คนทำงานประจำที่ต้องการเรียนควบคู่ไปกับการหาประสบการณ์
     
  • หลักสูตรทางไกล : หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับคนทำงาน เพราะสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ (LMS) ได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยประหยัดเวลาและค่าเดินทางได้อย่างมหาศาล โดยยังคงได้รับความรู้มาตรฐานเดียวกับการเรียนในคลาสปกติทุกประการ

2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เปิดกว้างและเข้าถึงง่าย การสมัครเรียนที่นี่เน้นการประเมินจากความตั้งใจและผลงาน (Portfolio) เป็นหลัก ทำให้ผู้เรียนลดความกดดันจากการสอบแข่งขันไปได้มาก คณะที่โดดเด่นของที่นี่คือสายงานแห่งอนาคต เช่น ดิจิทัลมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายครีเอทีฟและไอที

3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

          สถาบันที่บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาอย่างเข้มข้น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดดเด่นอย่างมากในคณะบริหารธุรกิจที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ รวมถึงคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ที่มีชื่อเสียงยาวนาน การรับสมัครมีความสะดวกสบายเพียงผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ เหมาะสำหรับคนวัยทำงานที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
เรียนต่อปริญญาตรีทางไกล

4. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)

          สำหรับใครที่สนใจสายธุรกิจและการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีจุดแข็งด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และบัญชี โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning System ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะดิจิทัลไปพร้อม ๆ กับการเรียนวิชาการ การยื่นสมัครก็รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ใช้เพียงวุฒิการศึกษาเดิมในการพิจารณา

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)

          ใครที่มีความฝันอยากเป็นวิศวกรหรือทำงานสายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดรับสมัครผู้เรียนที่มีความมุ่งมั่นโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ที่นี่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์และมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยระดับแนวหน้าของประเทศ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง ทำให้บัณฑิตเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก

สรุปบทความ

          การเรียนต่อปริญญาตรีในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องยากหรือมีข้อจำกัดเรื่องอายุอีกต่อไป เพราะระบบการศึกษาปัจจุบันเปิดกว้างและปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนมัธยมจบใหม่ที่ต้องการค้นหาตัวเอง หรือคนวัยทำงานที่มุ่งมั่นอยากอัปเกรดทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับฐานเงินเดือนและเลื่อนตำแหน่ง
          สิ่งสำคัญที่สุดคือการพิจารณาสาขาวิชาที่ตรงกับเป้าหมายในอนาคต พร้อมทั้งเลือกรูปแบบการเรียนที่สอดคล้องกับตารางชีวิตของตนเอง การวางแผนอย่างรอบคอบและการเลือกเส้นทางที่เหมาะสม จะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จทางอาชีพได้อย่างมั่นคง 
แนะนำ 5 มหาวิทยาลัย เรียนต่อปริญญาตรี สมัครง่าย หลักสูตรน่าสนใจ อัปเดตล่าสุด 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:53:44
