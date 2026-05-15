ไวรัลป้ายราคา เครื่องฟอกอากาศ ลูกค้าเห็นถึงกับขยี้ตา ลดแล้วทำไมยิ่งแพงกว่าเดิม

เพจดังแชร์ภาพป้ายโปรโมชันเครื่องฟอกอากาศ ยิ่งลดราคายิ่งแพงกว่าเดิม ลูกค้าแซวขอซื้อราคาปกติแทนดีกว่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Oil Teamka
สายช้อปหลายคน พอเห็นป้ายลดราคา อาจชวนให้ตาลุกวาว แต่บางครั้งโปรโมชันที่ดูเหมือนคุ้มสุด ๆ พอรู้รายละเอียดกลับทำให้สับสนว่า สรุปแล้วมันคุ้มจริง ๆ หรือเปล่าเนี่ย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก ผู้บริโภค แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ลงภาพของเครื่องฟอกอากาศที่ร้านนำมาจัดโปรโมชันลดราคา ซึ่งหากดูแค่ราคาเครื่องอย่างเดียวคงไม่มีปัญหาอะไร แต่พอลองดูตัวเลขราคาเดิมถึงกับคิดหนักขึ้นมาทันที
ภายหลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป ทำเอาชาวเน็ตแห่เมนต์สนั่น หลายคนต่างสงสัยว่าทำไมตั้งแต่คนสั่งงาน คนทำกราฟิก ไปจนถึงขั้นตอนผลิตป้าย กลับไม่มีใครเอะใจกับตัวเลขดังกล่าว พร้อมคาดว่าอาจเกิดจากการใส่ตัวเลขสลับตำแหน่ง โดยมองว่าจากเดิมอาจเป็นราคา 4,990 บาท และประหยัดขึ้น 1,700 บาท ซึ่งน่าจะเป็นตัวเลขที่ถูกต้องมากกว่า