ฮือฮา ! ไทยค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ ใหญ่สุดเท่าที่เคยเจอในอาเซียน

เปิดตัว นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส ไดโนเสาร์ชนิดใหม่ลำดับที่ 14 ของไทย ยกเป็นไดโนเสาร์ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากแหล่งขุดค้นในชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 มีรายงานจากเฟซบุ๊ก พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. RAMA9 MUSEUM และเฟซบุ๊ก กรมทรัพยากรธรณี ระบุว่า นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส (Nagatitan chaiyaphumensis) เป็นผลงานการค้นพบและศึกษาของทีมนักบรรพชีวินวิทยาจากไทยและสหราชอาณาจักร นำโดย ดร.ศิตะ มานิตกุล จากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ University College London (UCL) และกรมทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการ Project Thaitan ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก National Geographic Society
ฟอสซิลดังกล่าวถูกค้นพบที่บ้านพนังเสื่อ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ในหมวดหินโคกกรวด กลุ่มหินโคราช มีอายุอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนต้น ราว 100-115 ล้านปีก่อน ถือเป็นหมวดหินอายุอ่อนที่สุดที่มีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ในประเทศไทย
ชื่อ นาคาไททัน มาจากคำว่า นาคา ซึ่งสื่อถึงพญานาคในคติความเชื่อไทย ผสมกับคำว่า ไททัน ที่หมายถึงยักษ์ใหญ่ในตำนานกรีก ส่วน ชัยภูมิเอนซิส ตั้งตามจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นแหล่งค้นพบฟอสซิลสำคัญนี้
จุดเด่นสำคัญของนาคาไททัน คือ ขนาดร่างกายอันมหึมา โดยประเมินว่ามีความยาวประมาณ 27-30 เมตร และมีน้ำหนักราว 26-28 ตัน นับเป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชิ้นส่วนฟอสซิลสำคัญที่ค้นพบซึ่งเป็นชิ้นส่วนจากไดโนเสาร์เพียง 1 ตัว ได้แก่
- กระดูกสันหลัง 4 ชิ้น
- กระดูกเชิงกราน
- กระดูกซี่โครงอย่างน้อย 6 ชิ้น
- กระดูกขาหน้าขวาท่อนบน ยาว 178 เซนติเมตร
- กระดูกต้นขาหลังข้างขวา ยาวประมาณ 2 เมตร
จุดเริ่มต้นของการค้นพบเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 หลัง นายถนอม หลวงนันท์ ชาวบ้านในพื้นที่ สังเกตพบฟอสซิล ก่อนแจ้งกรมทรัพยากรธรณีเข้าตรวจสอบและขุดค้นเพิ่มเติม จนนำไปสู่การศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ไดโนเสาร์บ้านพนังเสื่อ ขณะที่ฟอสซิลบางส่วนถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
